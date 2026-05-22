Чем отличается сброс настроек iPhone от сброса до заводских настроек

Многие владельцы iPhone путают два понятия: сброс настроек и сброс до заводских настроек. На первый взгляд разница кажется несущественной — подумаешь, пара слов. Но на практике это совершенно разные процедуры, которые приводят к разным последствиям. Одна из них безобидна и сохраняет все ваши данные, а другая превращает смартфон в чистое устройство «из коробки». Кстати, прежде чем делать какой-либо сброс, узнайте что стало с батареей iPhone после iOS 26.5 — возможно, проблема решается иначе. Разберёмся, в чём именно отличие и когда какой вариант выбрать.



Сброс всех настроек iPhone без удаления данных

Функция «Сбросить все настройки» находится в разделе Настройки — Основные — Перенос или сброс iPhone — Сброс. Она возвращает к заводским значениям только системные параметры: настройки Wi-Fi и сотовой связи, сохранённые пароли сетей, словари клавиатуры, макет домашнего экрана, параметры уведомлений, конфиденциальности и звука. Также удаляются карты, добавленные в Apple Pay.

При этом ваши фотографии, видео, контакты, заметки, приложения и сообщения остаются на месте. Телефон перезагрузится, и вы получите привычный iPhone со всеми своими данными, но с настройками по умолчанию. Придётся заново подключиться к Wi-Fi, настроить обои и вернуть привычное расположение значков на домашнем экране.

Это самый безопасный вариант сброса, если iPhone начал вести себя странно после обновления iOS. Допустим, перестали приходить уведомления, сбилась работа Bluetooth или смартфон стал заметно медленнее. Сброс настроек часто решает подобные проблемы, не затрагивая ваш контент. Я сам не раз прибегал к этому способу, когда iPhone начинал «чудить» — и каждый раз это помогало.

Отдельно стоит отметить нюанс с сертификатами и VPN-профилями. После сброса настроек они не удаляются, но перестают быть доверенными. Вам нужно будет зайти в Настройки — Основные — VPN и управление устройством и заново активировать нужные профили. Мелочь, но о ней лучше знать заранее. Если после сброса у вас возникли проблемы с подключением, у нас есть подробная инструкция по сбросу настроек сети.

Стереть контент и настройки на iPhone: что это значит

Совсем другое дело — пункт «Стереть контент и настройки», который находится в том же разделе Настройки — Основные — Перенос или сброс iPhone. Это и есть тот самый сброс до заводских настроек, которого многие боятся. И не зря: он полностью удаляет с устройства абсолютно всё — приложения, фотографии, видео, контакты, сообщения, банковские карты из Apple Pay, профили eSIM, данные авторизации и даже привязку к учётной записи Apple ID.

После завершения процедуры iPhone перезагрузится и встретит вас экраном первичной настройки — тем самым, который вы видели, когда впервые достали его из коробки. Смартфон становится абсолютно чистым, как будто его только что купили в магазине.

Именно этот тип сброса используют перед продажей или передачей устройства другому человеку. Он гарантирует, что новый владелец не получит доступ к вашим личным данным, перепискам и банковским приложениям. Восстановить информацию после такого сброса можно только из заранее созданной резервной копии в iCloud или на компьютере через Finder и iTunes.

Сброс настроек и стирание iPhone: в чём разница

Если коротко: сброс настроек — это мягкая процедура, которая обнуляет только системные параметры. Ваши файлы, приложения и весь пользовательский контент сохраняются. Сброс до заводских настроек — это жёсткая очистка всего устройства, которая превращает iPhone в «новое» устройство без единого байта пользовательских данных.

Вот основные различия. Сброс настроек удаляет параметры Wi-Fi, Bluetooth, уведомлений, звуков, обоев, конфиденциальности и клавиатуры. Сброс до заводских стирает всё перечисленное плюс все фото, видео, приложения, контакты, сообщения, пароли, карты Apple Pay, профили eSIM и данные учётной записи.

После сброса настроек iPhone не нужно настраивать заново — вы просто продолжаете им пользоваться. После заводского сброса появляется экран активации с выбором языка и региона. Также важно понимать, что при сбросе настроек не нужно вводить пароль Apple ID повторно. А вот после полного стирания — нужно. И если функция «Найти iPhone» была включена, без пароля от Apple ID устройство превратится в кирпич. Мы подробно разобрали, как сбросить iPhone, если Apple ID удалён.

Есть и промежуточные варианты. iPhone позволяет сбросить только настройки сети, только макет домашнего экрана, только словарь клавиатуры или только геонастройки. Каждый из этих вариантов затрагивает лишь свою область и не трогает остальное. Это бывает удобно, когда проблема явно связана с конкретной функцией. К примеру, если не работает мобильный интернет, часто достаточно сбросить только настройки сети.

Когда нужно сбрасывать настройки iPhone, а когда стирать всё

Сброс всех настроек стоит выбрать, если iPhone глючит после обновления iOS, перестали работать уведомления, сбился Bluetooth или Wi-Fi, а также если устройство стало заметно медленнее без видимых причин. Эта процедура занимает пару минут и не требует резервного копирования — ваши данные в безопасности.

Сброс до заводских настроек нужен в более серьёзных ситуациях. Вы продаёте или отдаёте iPhone — обязательно делайте полный сброс, чтобы защитить свои данные. Смартфон завис намертво, и ни перезагрузка, ни сброс настроек не помогают — полное стирание через Finder или iTunes может вернуть его к жизни. Вы купили б/у iPhone с чужими данными — заводской сброс очистит его. У нас есть отдельная статья о том, как сбросить Айфон до заводских настроек пятью разными способами.

Перед полным сбросом обязательно сделайте резервную копию. Это можно сделать прямо на iPhone: Настройки — ваш Apple ID — iCloud — Резервная копия в iCloud — Создать резервную копию. Или через компьютер — подключив iPhone к Finder (на Mac) или iTunes (на Windows). Без резервной копии все данные будут потеряны безвозвратно.

Ещё один важный момент. Перед продажей iPhone не забудьте выйти из учётной записи Apple ID и отключить функцию «Найти iPhone». Иначе покупатель не сможет активировать устройство — оно останется привязано к вашему аккаунту. Этот шаг система обычно предлагает выполнить автоматически при выборе пункта «Стереть контент и настройки», но лучше перепроверить.

Как не перепутать сброс настроек с полным стиранием iPhone

Apple разместила оба варианта в одном разделе меню, и это иногда сбивает с толку. Запомните простое правило: всё, что находится в подменю «Сброс», не удаляет ваши данные. Там собраны безопасные опции — сброс настроек, настроек сети, словаря клавиатуры, геонастроек и макета домашнего экрана. А вот кнопка «Стереть контент и настройки» — это совсем другая история. Она расположена уровнем выше и ведёт к полному стиранию.

В iOS эта кнопка даже выделена красным цветом, чтобы вы точно не нажали её случайно. Перед полным сбросом система попросит ввести код-пароль и пароль от Apple ID, а потом ещё раз подтвердить своё намерение. Так что случайно удалить все данные с iPhone практически невозможно — Apple предусмотрела несколько уровней защиты.

Если вы не уверены, какой именно сброс вам нужен, начните с самого мягкого варианта. Сбросьте настройки сети, если проблема связана с интернетом. Попробуйте сброс всех настроек, если дело в общих глюках. И только если ничего не помогает или вы готовите iPhone к продаже — переходите к полному стиранию. Такой последовательный подход убережёт от потери данных и сэкономит время на восстановление из резервной копии.