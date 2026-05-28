Роскомнадзор усилил блокировку VPN и прокси в России

В России произошёл очередной масштабный сбой в работе VPN-сервисов и прокси для Telegram. На этот раз под удар попало рекордное количество MTProto-прокси, а многие популярные VPN просто перестали подключаться. Хотя плату за трафик через VPN временно отменили, взялись за сервисы иначе — и куда жёстче.



Почему перестали работать VPN и прокси в России

27 мая 2026 года издание «Код Дурова» сообщило о беспрецедентной волне блокировок. Огромное количество прокси-серверов MTProto в Telegram одновременно перестали работать по всей стране. Причём проблема не зависит ни от оператора связи, ни от региона, ни от конкретного провайдера — жалобы поступают отовсюду.

Параллельно с прокси начались перебои в работе множества VPN-сервисов. Пользователи на профильных форумах и в тематических сообществах массово пишут о том, что привычные VPN-сервисы просто перестали работать. У кого-то VPN отключился полностью, у кого-то — заметно замедлился и стал непригоден для использования.

Мы тоже подтверждаем такую проблему на собственном опыте: прокси от разных создателей и из разных регионов оказались недоступны одновременно. Всё указывает на целенаправленную и скоординированную блокировку, а не на случайный технический сбой.

Опрошенные «Кодом Дурова» эксперты считают, что Роскомнадзор мог обнаружить новую уязвимость в механизме работы MTProto-прокси. Именно это привело к их массовому отключению. Проще говоря, регулятор научился распознавать и блокировать трафик, который идёт через такие прокси-серверы — а раньше этот трафик удавалось маскировать.

Часть пользователей сообщает, что им помогает использование так называемых каскадных методов через российские серверы. Но это скорее временная мера, чем полноценное решение. Работает далеко не у всех и не всегда стабильно.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что хостинг-провайдеры начали фиксировать блокировку фингерпринтов браузера Chrome со стороны регулятора. Фингерпринт — это уникальный цифровой отпечаток, по которому можно определить, какой именно браузер отправляет запрос. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные запросы Chrome, чтобы не выделяться на фоне обычного интернет-трафика. Теперь РКН научился распознавать эту маскировку и блокировать такие соединения. Кроме того, частично заблокирован протокол TCP-RAW, который используется рядом VPN-сервисов. По сути, Роскомнадзор бьёт сразу по нескольким направлениям, перекрывая и прокси, и VPN одновременно.

Отличие новой блокировки VPN от предыдущей

Похожая история случилась буквально полтора месяца назад — в начале апреля 2026 года. Тогда тоже массово легли MTProto-прокси, и пользователи Telegram в России столкнулись с серьёзными проблемами. Однако тот раз закончился относительно благополучно: разработчики Telegram при поддержке сообщества выпустили обновление, которое оперативно закрыло уязвимость.

Но нынешняя волна блокировок выглядит серьёзнее. Во-первых, она затрагивает не только прокси, но и VPN. Во-вторых, методы блокировки стали более изощрёнными — РКН начал вычислять маскировку VPN-трафика под Chrome и блокировать протокол TCP-RAW, о чём раньше речь не шла. Ощущение, что регулятор провёл серьёзную подготовительную работу и ударил по максимально широкому фронту. Многие задаются вопросом, нужно ли удалять VPN с iPhone — но торопиться с этим точно не стоит.

Почему VPN на iPhone стало сложнее использовать в России

Отдельная проблема для владельцев iPhone — стремительное сокращение VPN-приложений в российском App Store. Apple регулярно выполняет требования Роскомнадзора и удаляет VPN-клиенты из магазина. В марте 2026 года, например, Apple удалила более 20 VPN из App Store, включая популярные клиенты Streisand, V2Box и v2RayTun.

По данным проекта Apple Censorship, к настоящему моменту в России Apple подвергла цензуре 717 приложений в категории «Утилиты», куда попадают и VPN-сервисы. А согласно свежему отчёту Apple о прозрачности, в 2025 году из российского App Store по требованию властей удалили 1213 приложений — это абсолютный мировой рекорд. Для сравнения, во Вьетнаме за тот же период удалили 335 приложений, в Китае — 196.

Получается замкнутый круг. VPN на уровне протоколов блокируют через ТСПУ, а на уровне приложений — удаляют из App Store. Владельцам iPhone от этого особенно не сладко, потому что установить приложение на iOS минуя App Store до сих пор практически невозможно. На Android хотя бы можно скачать APK напрямую.

Количество заблокированных VPN-сервисов в России

Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно взглянуть на цифры. К концу февраля 2026 года Роскомнадзор отчитался об ограничении доступа к 469 VPN-сервисам. Для сравнения: в октябре 2025 года таких сервисов было 258, а в октябре 2023 года — всего 167. То есть за последние полгода число заблокированных VPN выросло вдвое.

С декабря 2025 года РКН начал активно блокировать протоколы — SOCKS5, VLESS и L2TP. Затем под блокировку попали WireGuard и OpenVPN. Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное у интернет-провайдеров, научилось распознавать характерные паттерны VPN-трафика и автоматически его обрезать. Правда в Минцифры признали, что полностью заблокировать VPN на iPhone практически невозможно — но это не мешает регулятору пробовать.

При этом глава Минцифры Максут Шадаев ещё в марте 2026 года заявил, что ведомство целенаправленно работает над снижением использования VPN в России. Но идею штрафовать обычных пользователей за использование VPN он назвал неприемлемой. Пока что формально использование VPN в России не запрещено — ограничения касаются тех сервисов, которые не подключились к реестру Роскомнадзора.

Как сохранить рабочий VPN на iPhone

Ситуация складывается непростая, но несколько вариантов всё-таки остаётся. Уже установленные VPN-приложения продолжат работать, даже если их удалят из App Store — пропадут только обновления. Поэтому если у вас сейчас стоит рабочий VPN-клиент, не спешите его удалять. Обновления можно получать через иностранный Apple ID.

Что касается MTProto-прокси в Telegram, то здесь стоит подождать. В апреле разработчики уже справились с аналогичной проблемой, и есть вероятность, что сообщество снова найдёт решение. Держите в закладках несколько Telegram-каналов с актуальными прокси-адресами — старые прокси «умирают», но периодически появляются новые.

Главное — не паниковать и быть готовым к тому, что привычные инструменты могут в любой момент перестать работать. Это новая реальность для российских пользователей Apple-устройств, и к ней придётся адаптироваться.