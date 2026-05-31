Скрытые функции iPhone, которые защитят вас от взлома

Шпионское ПО давно перестало быть угрозой только для спецслужб и хакеров из кино. Атаки на журналистов и активистов через iMessage и WhatsApp фиксируются регулярно, и часть из них работает вообще без действий жертвы — достаточно просто получить сообщение. В ответ крупные компании добавили в свои продукты специальные режимы усиленной защиты, которые включаются вручную и реально мешают шпионским программам. Кстати, помимо шпионского ПО у iPhone есть ещё одна неочевидная проблема — эту функцию безопасности iPhone надо отключить обязательно, иначе можно остаться без смартфона.



Зачем включать защиту от взлома на iPhone

Атаки шпионского ПО на журналистов, правозащитников и политических деятелей больше не редкость и не экзотика. В начале 2025 года WhatsApp уведомил около 90 пользователей — многие из них журналисты и представители гражданского общества в Европе — о том, что их атаковала израильская компания Paragon Solutions. Позже Apple разослала похожие уведомления уже владельцам iPhone, что двое из них, оба журналисты, были заражены шпионским ПО Paragon Graphite через атаку «нулевого клика» — то есть им даже не пришлось нажимать на ссылку.

Что это значит на практике: шпионское ПО даёт операторам почти полный доступ к устройству и данным жертвы. Государственные службы могут записывать звонки, красть переписку, получать доступ к фото, а также включать камеру и микрофон для записи окружающего звука и разговоров поблизости. Плюс отслеживание геолокации в реальном времени. Интересно, что расценки на подобные инструменты только растут — узнайте, сколько стоит взломать iPhone в 2026 году.

Важная оговорка: эти функции не делают телефон неуязвимым. Производители шпионского ПО находят новые способы взлома, разработчики реагируют, и так по кругу. Но эти функции бесплатны, легко включаются и сегодня дают лучшую защиту от продвинутого шпионского ПО, говорит исследователь безопасности Руна Сандвик, много лет работавшая с журналистами и людьми из групп риска.

Режим блокировки на iPhone — что он отключает

Apple называет свою функцию Lockdown Mode (режим блокировки). Она доступна на всех устройствах Apple, включая iPhone. Apple честно предупреждает: при включении устройство будет работать не так, как обычно. В обмен на это телефон становится значительно более защищённым от целевых атак.

Доказательства того, что это работает, есть. Citizen Lab обнаружила, что Lockdown Mode остановил одну из атак шпионского ПО Pegasus от NSO Group. А в марте Apple заявила, что ни разу не зафиксировала успешной атаки на устройство Apple с включённым Lockdown Mode.

Вот что меняется на iPhone после включения режима:

вложения в iMessage, кроме некоторых изображений, видео и аудио, блокируются по умолчанию

ссылки и превью в iMessage отключены и отображаются как обычный текст

и отображаются как обычный текст в Safari блокируются шрифты, часть изображений и некоторые веб-технологии

входящие звонки FaceTime блокируются , если вы не общались с этим человеком раньше или в последние 30 дней

, если вы не общались с этим человеком раньше или в последние 30 дней Screen Sharing, SharePlay и Live Photos недоступны

из общих фото удаляются данные о геолокации

для подключения аксессуара или компьютера телефон нужно разблокировать

автоматическое подключение к открытым и публичным Wi-Fi отключено

телефон не сможет подключаться к сетям 2G и 3G

нельзя установить конфигурационные профили или подключить устройство к системе MDM

Чтобы включить режим, откройте «Настройки», затем «Конфиденциальность и безопасность», прокрутите вниз до «Режим блокировки». После активации iPhone перезагрузится.

На практике режим терпимый: автор оригинального материала пользуется им давно и серьёзных неудобств не испытывает. Часть сайтов поначалу может работать криво, но Lockdown Mode можно выборочно отключить для конкретных сайтов и приложений, не выключая его полностью.

Кому нужен режим блокировки на iPhone

Lockdown Mode — это не «галочка для параноиков», но и не функция для всех подряд. Apple и исследователи безопасности рекомендуют включать её, если у вас есть основания подозревать, что вы можете стать целью слежки — из-за профессии или публичной деятельности. Это касается журналистов, правозащитников, активистов, оппозиционных политиков и их близких.

Обычному пользователю включать режим необязательно. Цена шпионского ПО уровня Pegasus или Graphite измеряется миллионами долларов за одну атаку, и его не тратят на случайных людей. Но если вам важно максимально сократить поверхность атаки, режим не сделает iPhone бесполезным — большинство повседневных задач он не ломает.

Настройки приватности в WhatsApp*: как защищают от слежки

WhatsApp* — отдельная больная тема. Мессенджером пользуются более 3 миллиардов человек, в том числе те, кто находится под прицелом различных служб и организаций. Спрос на инструменты взлома WhatsApp* такой, что эксплойты стоят миллионы долларов — и они работают. В ответ компания запустила функцию Strict Account Settings — «Строгие настройки аккаунта». Это опциональный режим, который одним переключателем включает сразу пачку защитных настроек.

Что меняется в WhatsApp* на iPhone после включения:

включается двухэтапная проверка

приходят уведомления, если контакт сменил телефон или переустановил WhatsApp

вложения и медиа от незнакомых отправителей блокируются по умолчанию

превью ссылок отключены

звонки с неизвестных номеров заглушаются

IP-адрес скрывается во время звонков

фото профиля, статус «был в сети» и описание скрыты от тех, кого нет в контактах

добавлять вас в групповые чаты могут только контакты

Чтобы включить функцию, откройте WhatsApp* на основном устройстве, зайдите в «Настройки», затем «Конфиденциальность», прокрутите вниз до «Расширенные» и активируйте переключатель.

Стоит ли обычному пользователю включать защиту от взлома на iPhone

Коротко: Lockdown Mode и Strict Account Settings — это инструменты для людей с повышенным риском. Журналистам, активистам, юристам по чувствительным делам, сотрудникам НКО — включать стоит. Обычному человеку, который не интересен ни одной разведке, режим блокировки на iPhone скорее создаст мелкие неудобства, чем ощутимую пользу.

Но строгие настройки WhatsApp* — это другая история. Они не ломают повседневный сценарий мессенджера, зато сильно снижают шансы попасться на фишинг, мошеннические звонки и спам-рассылки. Их можно включать почти всем без оглядки на профессию. И главное — если что-то начнёт мешать, любую из этих функций можно выключить за минуту, цена эксперимента нулевая.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России