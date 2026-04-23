iOS 26.4.2: почему нужно обновить iPhone прямо сейчас

Миша Королев

Apple выпустила обновление iOS 26.4.2, которое устраняет ошибку в системе уведомлений iPhone — из-за неё удалённые push-уведомления от приложений продолжали храниться на устройстве. Обновление уже доступно для установки, и поставить его стоит как можно скорее.

Ошибка с удалёнными уведомлениями в iOS

На странице с описанием безопасности iOS 26.4.2 Apple указала единственную исправленную уязвимость: уведомления, которые пользователь удалил, продолжали неожиданно сохраняться в памяти устройства. Причиной стала ошибка в подсистеме логирования — система записывала данные уведомлений и не очищала их при удалении.

Apple стало известно о проблеме после того, как компания получила соответствующие отчёты. Компания нашла баг и реализовала исправление в iOS 26.4.2. Более того, обновление не просто закрывает уязвимость на будущее — оно задним числом удаляет все копии уведомлений, которые не должны были оставаться на устройстве.

Хотя Apple прямо не называет причину экстренного обновления, контекст очевиден. В начале апреля 2026 года ФБР удалось извлечь удалённые сообщения из мессенджера Signal с iPhone подозреваемого — даже после того, как приложение было полностью удалено с устройства. Это стало возможным благодаря тому, что содержимое входящих сообщений сохранялось во внутренней базе данных уведомлений iOS.

Дело касалось группы людей, обвиняемых в атаке на центр содержания под стражей ICE в Техасе. Агент ФБР описал метод извлечения данных в ходе судебных слушаний. Важный нюанс: на iPhone подозреваемой были включены превью сообщений на экране блокировки — именно это позволило iOS кэшировать текст входящих сообщений в системной базе.

Приложения, из которых не удалялись уведомления на iPhone

Важно понимать: проблема касалась не конкретно Signal, а самой iOS. Любое приложение, которое показывает содержимое сообщений в push-уведомлениях, потенциально оставляло следы в системной базе. Это касается WhatsApp, Telegram, почтовых клиентов и других мессенджеров — если у вас были включены превью уведомлений с текстом.

Проблема проявлялась только при физическом доступе к разблокированному устройству и использовании специализированных криминалистических инструментов. Для обычного пользователя это означает следующее: если кто-то получал физический доступ к вашему iPhone, он мог теоретически восстановить удалённые уведомления даже после удаления приложений.

Какие iPhone нужно обновить до iOS 26.4.2

Обновление доступно для достаточно широкого круга устройств:

  • iPhone 11 и новее — iOS 26.4.2
  • Устройства на iOS 18 — обновление iOS 18.7.8 с тем же исправлением

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

То есть патч получили даже те, кто ещё не перешёл на iOS 26 — Apple выпустила отдельное обновление для предыдущей версии системы. Установить обновление можно через «Настройки», затем «Основные», затем «Обновление ПО».

Только имейте в виду, что проблема с зависанием при апдейте, вызванная наличием приложения Telega, может появиться и в iOS 26.4.2. Так что будьте предельно внимательны и осторожны перед установкой. Как минимум нужно разрешить Телеге в настройках запускаться, а лучше удалить ее с айфона.

Что сделать после обновления iPhone для защиты уведомлений

Помимо установки обновления, стоит проверить настройки уведомлений в чувствительных приложениях. Если вы пользуетесь Signal, Telegram или другими мессенджерами, в которых обсуждаете что-то личное, подумайте о том, чтобы отключить показ содержимого сообщений в уведомлениях.

Делается это так: откройте настройки iPhone, перейдите в раздел «Уведомления», затем «Показ миниатюр» и выберите вариант без блокировки или никогда. Это не позволит iOS сохранять текст входящих сообщений в системной базе уведомлений.

Это обновление — не про новые функции. Новых возможностей в iOS 26.4.2 нет, они появятся в iOS 26.5, которая ожидается в мае. Но с точки зрения приватности это одно из самых важных обновлений за последнее время. Установить его стоит всем, кто хотя бы минимально заботится о конфиденциальности переписки — независимо от мессенджера.

