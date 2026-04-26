Как держит заряд батарея после установки iOS 26.4.2. Узнай, повезло твоему Айфону или нет

Иван Герасимов

Apple неожиданно выпустила iOS 26.4.2 — всего через две недели после релиза iOS 26.4.1. Релиз ждали: о готовящейся сборке мы рассказывали ещё за пару дней до выхода — прошивка засветилась в логах западных изданий, что традиционно говорит о близком релизе. Но для нас, пользователей, всегда важен другой вопрос: как iOS 26.4.2 повлияла на время работы iPhone и не разряжается ли батарея после обновления быстрее, чем раньше. Свежий тест автономности уже есть — разбираемся.

Как новая iOS 26.4.2 влияет на время работы iPhone?

Что нового в iOS 26.4.2

Главное изменение в iOS 26.4.2 — закрытие уязвимости, которая позволяла извлекать удалённые уведомления из памяти устройства. Apple не просто запатчила брешь на будущее — обновление задним числом удаляет все копии уведомлений, которые не должны были оставаться в системе. Контекст истории прозрачен: в начале апреля 2026 года ФБР удалось извлечь удалённые сообщения Signal с iPhone подозреваемого даже после удаления приложения. Так что апдейт действительно стоит установить как можно скорее.

  • Закрытие критической уязвимости в системе уведомлений iPhone.
  • Исправление бага установщика — та самая проблема с iOS 26.4.1, из-за которой айфоны зависали при апдейте, ушла.
  • Доработка синхронизации с iCloud и улучшения в работе сотовой сети — пользователи отмечают рост скорости в LTE и 5G.

Никаких новых функций в обновлении нет — все нововведения появятся в iOS 26.5, которая ожидается в мае. А вот как держит заряд Айфон на iOS 26.4.2 — вопрос, который волнует владельцев самых разных моделей. Особенно тех, кто помнит, чем закончилась ситуация с iOS 26.4.1 — там результаты теста были крайне неоднозначными.

Время работы iPhone на iOS 26.4.2 — результаты теста

Блогер iAppleBytes по своей традиции протестировал автономность шести моделей iPhone на свежей прошивке: от iPhone SE 2020 до iPhone 16. Условия стандартные — одинаковая яркость экрана, идентичный набор задач, контролируемое состояние батареи у каждого экземпляра.

Результаты я свёл в таблицу и сравнил с iOS 26.4.1, прошлогодней iOS 18.4.1 и позапрошлой iOS 17.4.1 — получилась очень показательная картина.

Модель iOS 26.4.2 iOS 26.4.1 iOS 18.4.1 iOS 17.4.1
iPhone SE 3 часа 41 минута 3 часа 11 минут 3 часа 22 минуты 3 часа 33 минуты
iPhone 11 4 часа 49 минут 5 часов 18 минут 5 часов 31 минута 4 часа 55 минут
iPhone 12 5 часов 48 минут 5 часов 55 минут 5 часов 43 минуты 5 часов 50 минут
iPhone 13 6 часов 22 минуты 5 часов 26 минут 6 часов 41 минута 6 часов 40 минут
iPhone 15 9 часов 5 минут 9 часов 17 минут 9 часов 26 минут 10 часов 22 минуты
iPhone 16 13 часов 58 минут 14 часов 54 минуты 13 часов 47 минут

Главное, что бросается в глаза — iOS 26.4.2 кардинально перетасовала расстановку сил. Если в iOS 26.4.1 страдали iPhone SE и iPhone 13, а флагман iPhone 16 показывал почти 15 часов работы, то теперь всё перевернулось с ног на голову. Автономность айфона у разных моделей пошла в противоположных направлениях, и это самое странное обновление iOS 26 за последнее время.

  • iPhone SE неожиданно вырвался в лидеры по приросту. Плюс 30 минут к iOS 26.4.1 — это огромная цифра для устройства, которое в синтетике едва выдерживает три часа. По сравнению с iOS 18.4.1 модель прибавила 19 минут, а iOS 17.4.1 уступает ей уже 8 минут. Возможно, Apple наконец-то оптимизировала работу системы под старичка с A13 Bionic.
  • iPhone 11 — главный пострадавший. Минус 29 минут к iOS 26.4.1, минус 42 минуты к iOS 18.4.1. Это самый серьёзный провал во всей линейке. Если у вас именно эта модель и батарея уже не первой свежести, после обновления вы наверняка заметите, что iPhone разряжается заметно быстрее обычного.
  • iPhone 12 просел совсем чуть-чуть — минус 7 минут к iOS 26.4.1. По сравнению с iOS 18.4.1 даже плюс 5 минут — то есть фактически модель работает так же, как и год назад. Стабильный середняк, без сюрпризов.
  • iPhone 13 — настоящая сенсация. Помните, как эта модель страдала в iOS 26.4 и iOS 26.4.1? В iOS 26.4.2 ей вернули почти час работы — прирост автономности составил 56 минут. Apple услышала жалобы и исправила то, что мучило владельцев iPhone 13 несколько сборок подряд. Правда, до уровня iOS 18.4.1 модель всё ещё не дотягивает (минус 19 минут), но разрыв значительно сократился.
  • iPhone 15 — лёгкий минус. Потерял 12 минут к iOS 26.4.1 и 21 минуту к iOS 18.4.1. Тренд печальный: с каждой новой сборкой iOS 26 эта модель теряет понемногу. По сравнению с iOS 17.4.1 разница уже 77 минут — больше часа.

А теперь самое неожиданное — iPhone 16. Свежий флагман потерял 56 минут относительно iOS 26.4.1. Почти час автономности улетучилось за одно обновление. С учётом того, что в iOS 26.4.1 модель показывала почти 15 часов, теперь это «всего» 13 часов 58 минут. Цифра по-прежнему лучшая в линейке, но если такая динамика сохранится в iOS 26.5, лидерство iPhone 16 может оказаться под угрозой. Так что, держите при себе повербанк от греха подальше.

Как iOS 26.4.2 повлияла на автономность iPhone — выводы

Короткий ответ — у одних да, у других наоборот. Батарея с iOS 26.4.2 держит заряд не везде идеально: одни модели прибавили в автономности, другие потеряли. И угадать, в какой группе окажется именно ваш смартфон, по характеристикам сложно. Читатели нашего Телеграм-чата вновь разошлись во мнении: у кого-то автономность выросла после обновления, у кого-то нет. По моим оценкам больше всего тех, кто вообще не заметил изменений.

Автономность выросла у iPhone SE и iPhone 13, которые в iOS 26.4.1 страдали сильнее всех. Это редкий случай, когда Apple действительно прислушалась к обратной связи и оптимизировала работу системы на проблемных устройствах. Если вы откладывали обновление именно из-за плохой автономности — момент настал.

Время работы батареи снизилось у iPhone 11 и iPhone 16. У «старичка» ситуация совсем грустная: он потерял почти 30 минут за одну сборку. Шестнадцатый тоже отдал час времени работы, хотя по абсолютным цифрам всё ещё лидер. iPhone 15 продолжает медленно сдавать позиции, а iPhone 12 держится стабильно — без больших движений в обе стороны.

Важная оговорка: тесты автономности iPhone — это всегда синтетика, и у вашего конкретного устройства результаты могут отличаться. На реальное время работы влияет состояние батареи, набор установленных приложений, фоновая активность, качество сигнала сотовой сети и десяток других факторов. Но общий тренд по линейке такие тесты показывают точно: время работы с iOS 26.4.2 где-то наконец подросло, где-то сильно просело.

iOS 26.4.2 — кому стоит обновляться, а кому подождать

Несмотря на разнобой в результатах теста, ответ для большинства один — обновляться стоит. Главная причина — закрытая уязвимость в системе уведомлений. Это не та история, с которой можно тянуть: пока вы сидите на iOS 26.4.1, ваши удалённые push-уведомления хранятся в памяти и теоретически могут быть извлечены. Так что апдейт ставим — и сразу.

Тем, кто всё ещё сидит на iOS 18, тоже пора задуматься. С iOS 26.4.2 разница в функциях — огромная, патчи безопасности — критические, а по автономности у некоторых моделей даже лучше, чем было год назад. Главное — не забыть про резервную копию iCloud перед обновлением, особенно если у вас уже подсевшая батарея. И помните: если автономность критична для вашей работы или поездок, всегда держите под рукой портативную зарядку.

А как держит заряд iOS 26.4.2 на вашем Айфоне? Стало лучше, хуже или ничего не изменилось? Поделитесь наблюдениями в нашем Телеграм-чате — реальные отзывы пользователей всегда ценнее любого синтетического теста.

