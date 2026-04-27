Обновил свой iPhone 16 Plus на iOS 26.4.2: скорость и время работы, отличия от iOS 26.4.1

Apple выпустила iOS 26.4.2 спустя две недели после скандальной iOS 26.4.1. Тогда, напомню, часть пользователей столкнулась с окирпичиванием iPhone при обновлении. Новая версия должна была это исправить, а заодно закрыть неприятную уязвимость с уведомлениями. Я установил обновление на свой iPhone 16 Plus и провёл с ним несколько дней. Рассказываю, что изменилось после обновления iOS и стоит ли обновляться.



Что нового в iOS 26.4.2

Новых функций здесь нет — это чисто сервисное обновление. Apple традиционно написала в описании про «исправления ошибок и обновления безопасности», но за этой формулировкой скрывается кое-что конкретное.

Главное изменение — закрытие уязвимости CVE-2026-28950 в компоненте Notification Services. Суть проблемы: push-уведомления, которые вы удаляли, на самом деле оставались в системных логах iPhone. Даже если вы удалили мессенджер целиком, тексты входящих сообщений всё равно хранились на устройстве. Именно благодаря этому багу ФБР удалось извлечь удалённые сообщения Signal с iPhone подозреваемого.

iOS 26.4.2 не просто закрывает эту дыру на будущее. Обновление задним числом удаляет все копии уведомлений, которые не должны были оставаться на устройстве. Так что если вы пользуетесь мессенджерами для личной переписки, это обновление точно не стоит пропускать. Именно поэтому нужно обновить iPhone прямо сейчас.

Кроме того, Apple предположительно исправила баг установщика, из-за которого iPhone зависали при обновлении до iOS 26.4.1.

Скорость работы iOS 26.4.2 на iPhone 16 Plus

Здесь всё просто: ничего не изменилось. И это хорошо. Смартфон работает ровно так же, как и на предыдущей версии системы. Приложения открываются с той же скоростью, интерфейс не подтормаживает, анимации плавные. Никаких регрессий я не заметил.

Понимаю, что от минорного обновления глупо ждать прироста производительности. Но после истории с окирпичиванием на iOS 26.4.1 многие переживают, что обновление может что-то сломать. Спешу успокоить: на моём iPhone 16 Plus всё работает стабильно. Никаких зависаний, перезагрузок и прочих неприятностей. Подробнее о том, почему пользователи жалуются на iOS 26.4.1, мы писали отдельно.

Время автономной работы после обновления до iOS 26.4.2

Батарея — первое, на что обращаешь внимание после каждого обновления. За несколько дней использования могу сказать: автономность не изменилась. Мой сценарий использования остался прежним — мессенджеры, браузер, соцсети, немного видео. И результат такой же: к вечеру ставлю iPhone на зарядку примерно с 30–40% аккумулятора.

Никакого аномального разряда после обновления я не заметил. Батарейка держит ровно столько же, сколько и на iOS 26.4.1. Если вам интересно, как держит заряд батарея на iOS 26.4.2 у других моделей, почитайте наш разбор. Для минорного обновления это ожидаемый результат — Apple не трогала ничего, что могло бы повлиять на энергопотребление.

Работают ли банковские приложения и RuTube на iOS 26.4.2

Знаю, что для многих это главный вопрос. Отвечаю: всё работает без проблем. Банковские приложения, которые давно удалены из App Store, продолжают функционировать без каких-либо сбоев. Запускаются, проводят платежи, показывают баланс. Обновление ничего не сломало.

RuTube тоже работает исправно. Видео воспроизводится, поиск функционирует, никаких ошибок. Если приложение было установлено на iPhone до его удаления из магазина, оно продолжит работать и после обновления до iOS 26.4.2.

Это стабильная закономерность: минорные обновления iOS не блокируют приложения, установленные в обход App Store. Так было на iOS 26.4, на iOS 26.4.1, так и на iOS 26.4.2.

Стоит ли устанавливать iOS 26.4.2

Однозначно да. Обновление закрывает серьёзную уязвимость с уведомлениями, исправляет ошибки предыдущей версии и не ухудшает ни скорость, ни автономность. Причин откладывать установку нет.

Но есть один важный нюанс. Перед обновлением обязательно проверьте, нет ли на вашем iPhone приложения Telega — неофициального клиента Telegram. Именно оно стало причиной массового окирпичивания смартфонов при обновлении до iOS 26.4.1. В сети можно найти эксперимент: из трёх iPhone, которые обновляли одновременно, завис только тот, на котором была установлена Telega. Остальные два обновились без проблем.

Apple уже заблокировала Telega как вредоносное приложение и удалила его из App Store. Но если оно всё ещё установлено на вашем iPhone, удалите его перед обновлением. Это касается и iOS 26.4.2 — лучше перестраховаться. А пока ждёте обновления, можете посмотреть, что нового в бета-версии iOS 26.5.

В остальном обновляйтесь спокойно. Сделайте резервную копию, убедитесь, что iPhone заряжен хотя бы на 50%, подключитесь к Wi-Fi — и вперёд. Обновление небольшое, устанавливается быстро, а пользы приносит немало.