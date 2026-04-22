А+, синяя галочка, SCAM и другие значки в Telegram: что на самом деле означают эти метки

Рядом с названиями Telegram-каналов всё чаще появляются разные значки: синие галочки, звёздочки, буквы «А+» и даже красные метки SCAM. Одни говорят о доверии, другие предупреждают об опасности. Но что конкретно означает каждый из них? Давайте разбираться, раз у многих Телеграм заработал без VPN и жизнь в мессенджер потихоньку начала возвращаться.



Синяя галочка в Telegram

Самый известный значок в мессенджере — синяя галочка справа от названия канала. Её выдаёт команда Telegram напрямую, и до 2025 года это был единственный способ подтвердить подлинность аккаунта.

Получить такую галочку могут публичные личности, крупные компании и медиа. Для этого нужно иметь верифицированные аккаунты минимум в двух социальных сетях (X, YouTube, TikTok, ВКонтакте и других) и отправить заявку через бота @VerifyBot. Проверка занимает от 3 до 14 дней.

Важный нюанс для российских пользователей: Telegram требует подтверждённые аккаунты в международных соцсетях. Для компаний, которые работают только в России и не ведут страницы на зарубежных площадках, получить официальную галочку практически невозможно. Заявки без «международного следа» чаще всего отклоняют. Кстати, если вы все еще находитесь в поисках альтернатив Телеграму, то обязательно присмотритесь к этим мессенджерам.

Отметка А+ в Telegram-каналах

В апреле 2025 года в Telegram появился совершенно новый тип маркировки — значок «А+», который выдаёт Роскомнадзор. Он связан с российским законом о регистрации блогеров, вступившим в силу 1 ноября 2024 года. Самое интересное, что Телеграм в России вроде как заблокирован, но отметки продолжают выдавать.

По закону авторы каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обязаны зарегистрироваться в специальном реестре РКН. Без регистрации канал не может размещать рекламу и принимать предложения о финансировании. Отметка «А+» подтверждает, что владелец канала выполнил это требование. После успешной процедуры рядом с названием канала слева появится значок «А+», а в описании — строка «Регистрация в РКН» с активной ссылкой на Госуслуги.

Есть один спорный момент. IT-специалист Филипп Кулин указывал, что бот с правами администратора теоретически может получить доступ к спискам подписчиков. Депутат Антон Горелкин возражал, заявив, что через API доступны только данные об администраторах и общее количество подписчиков. Тем не менее вопрос безопасности данных при верификации через бота остаётся открытым.

Сторонняя верификация в Telegram

С 1 января 2025 года Telegram запустил так называемую «децентрализованную верификацию». Суть в том, что проверенные сторонние сервисы и организации теперь могут выдавать собственные значки подтверждения.

Чтобы получить право верифицировать других, организация должна сама пройти верификацию в Telegram и подать дополнительную заявку. После одобрения она может присваивать значки каналам, ботам и аккаунтам. Отметка А+ от РКН — как раз один из примеров такой сторонней верификации.

Чтобы пользователи не путали стороннюю верификацию с официальной, Telegram развёл их визуально. Официальная галочка отображается справа от названия, а сторонний значок — слева от названия. Сторонние верификаторы могут использовать любые одноцветные иконки в качестве значка.

Звёздочка в Telegram рядом с именем

Если вы видите звёздочку рядом с именем пользователя — это не верификация. Это означает, что у человека оформлена подписка Telegram Premium. Подписка стоит около 300 рублей в месяц и даёт доступ к расширенным функциям мессенджера: отсутствие рекламы, увеличенные лимиты загрузки, дополнительные стикеры и эмодзи.

Звёздочку можно заменить на любой произвольный эмодзи в настройках профиля. Путать её с верификацией не стоит: Premium-статус не подтверждает подлинность аккаунта и не говорит о его надёжности.

Метки SCAM и FAKE в Telegram

Помимо «положительных» отметок в Telegram есть и предупреждающие. Метка SCAM — красный прямоугольник со словом «мошенничество» — появилась ещё в 2019 году. Её присваивают каналам, ботам и аккаунтам, на которые поступают жалобы от пользователей.

Получить SCAM можно за выдачу себя за другого человека или компанию, за обман с розыгрышами призов, за фишинговые ссылки и другие мошеннические схемы. Каналы с такой меткой перестают отображаться в поиске: зайти на них можно только по прямой ссылке. Снять SCAM крайне сложно: нужно доказать, что метка была присвоена по ошибке, обратившись в @notoscam.

Метка FAKE работает похожим образом. Она присваивается аккаунтам, которые определены как неофициальные клоны настоящих каналов или профилей. В описании таких аккаунтов появляется предупреждение о том, что они не являются подлинными.

Как отличить значки верификации и предупреждения в Telegram

Вот краткая шпаргалка по всем маркировкам в Telegram:

Значок Расположение Что означает Синяя галочка Справа от названия Канал верифицирован командой Telegram А+ Слева от названия Канал зарегистрирован в реестре РКН Иной сторонний значок Слева от названия Канал верифицирован сторонней организацией Звёздочка / эмодзи Рядом с именем Подписка Telegram Premium SCAM Рядом с названием Канал отмечен как мошеннический FAKE Рядом с названием Неофициальный клон канала или профиля

Обращайте внимание на расположение значка. Если он справа — это знак от самого Telegram. Если слева — верификация от стороннего сервиса вроде Роскомнадзора. А звёздочка говорит лишь о том, что человек платит за Premium.