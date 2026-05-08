iOS 26.5 RC 2 и iPadOS 26.5 RC 2 уже доступны: что нового и кому стоит обновиться

Apple выпустила iOS 26.5 и iPadOS 26.5 Release Candidate 2 — спустя пять дней после первого RC. Появление этой версии обычно говорит о том, что в первой сборке нашли и исправили баги перед публичным релизом. Выход iOS 26.5 состоится уже на следующей неделе. Похожая история была и раньше — например, с такой же версией iOS 17.2, когда между RC и публичным апдейтом проходило всего несколько дней.



Зачем Apple выпустила iOS 26.5 Release Candidate 2

Версия iOS 26.5 Release Candidate (RC) — это финальная тестовая сборка, которую Apple отдаёт разработчикам перед публичным выпуском. Если за несколько дней не вылезет критичных проблем, та же самая сборка уходит всем пользователям. Когда выходит вторая iOS RC, это значит, что инженеры что-то поправили и хотят ещё раз убедиться, что всё стабильно. Apple не раскрывает, в чем именно загвоздка. Но факт остается фактом: хорошо, что багфикс выпустили сейчас, а не вместо общедоступной версии.

Для обычного пользователя это сигнал простой: iOS 26.5 уже на финишной прямой, ждать осталось буквально считанные дни.

Дата релиза iOS 26.5 и iPadOS 26.5

Второй выпуск iOS 26.5 RC — это не повод для отдельного праздника, а технический шаг. Выход iOS 26.5 для всех на следующей неделе остается в силе, и обновление будет скорее эволюционным: новые подсказки в Картах, подготовка к рекламе в Maps, продолжение работы над шифрованием RCS и косметика вроде новых обоев для Айфона. Никаких революций в Siri и крупных функций здесь нет — их Apple, судя по всему, бережёт для iOS 27.

Что нового в iOS 26.5 и iPadOS 26.5

Обновление получилось скорее техническим, без громких функций. Главное, что стоит знать — все функции на месте, ничего не убрали. Но в то же время и не добавили.

Новой Siri в iOS 26.5 не будет — большие апдейты голосового ассистента, судя по всему, отложили до iOS 27.

— большие апдейты голосового ассистента, судя по всему, отложили до iOS 27. В Apple Maps появилась функция рекомендаций — приложение предлагает места поблизости на основе трендов и недавних поисков.

Apple готовит почву для рекламы в Apple Maps — пока на уровне технической базы, без видимых баннеров.

— пока на уровне технической базы, без видимых баннеров. Продолжается тестирование сквозного шифрования (E2EE) для RCS-сообщений между iPhone и Android.

между iPhone и Android. Добавлены новые динамические обои.

Отдельно про RCS: сквозное шифрование переписки с Android Apple уже пыталась добавить в бета-версию iOS 26.4, но в итоге убрала перед публичным релизом. Сейчас функция снова в тестировании — будет ли она в финальной 26.5 или снова уедет на следующее обновление, пока неясно.

iOS 26.5 RC 2 — кому стоит скачать обновление

Если вы не разработчик, качать iOS 26.5 RC прямо сейчас не стоит — публичная версия выйдет буквально через несколько дней и будет ровно той же сборкой. Проще подождать и не совершать лишних движений.

Когда обновление для Айфона дойдёт до всех, спешить с установкой тоже не обязательно. iOS 26.5 — это в основном правки, мелкие функции и подготовка к будущим изменениям, а не радикальный апдейт. Ставить сразу имеет смысл тем, кто активно пользуется Apple Maps и хочет попробовать новые подсказки мест, или тем, кому важны свежие динамические обои iOS 26.5.

Как установить iOS 26.5 RC 2 и iPadOS 26.5 RC 2

Если у вас аккаунт разработчика и вы всё-таки хотите попробовать сборку до публичного релиза, порядок такой:

Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program. Откройте «Настройки» на iPhone или iPad. Перейдите в раздел «Основные». Выберите «Обновление ПО» и включите бета-обновления для своего аккаунта разработчика. Дождитесь появления iOS 26.5 RC и установите её.

Для всех остальных совет прежний: дождаться публичного релиза на следующей неделе и обновляться через стандартное «Обновление ПО».