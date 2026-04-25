Забыл пароль на iPhone после смены. Есть трое суток, чтобы не потерять данные

Apple всерьез заботится о безопасности данных внутри iPhone каждого пользователя и даже не позволяет просто так подключать к нему USB-аксессуары. Если вы недавно сменили код-пароль iPhone и не можете его вспомнить, не нужно сбрасывать телефон до заводских настроек. Начиная с iOS 17 у вас есть трое суток, чтобы разблокировать устройство старым паролем и задать новый. Разбираемся, как это работает и что делать, если время уже вышло.



Разблокировка iPhone старым паролем

После смены код-пароля iPhone сохраняет предыдущий пароль в течение 72 часов. Если за это время вы поймёте, что не помните новую комбинацию, система предложит ввести старую и сразу задать другую.

Раньше в такой ситуации единственным выходом было полное стирание данных и восстановление из резервной копии iCloud, а это процесс на несколько часов. Теперь же сброс занимает пару минут и не затрагивает ваши данные.

Функция доступна на любом iPhone с iOS 17 или новее. Учитывая, что iOS 17 поддерживается начиная с iPhone XS, большинство актуальных моделей подходят. Как и в случае с режимом блокировки, который защитит вас от большинства вирусов и атак на ваши данные извне.

Сброс нового код-пароля iPhone

Если вы сменили код-пароль менее 72 часов назад и помните старый, действуйте так:

Введите неправильный пароль несколько раз, пока не появится экран «iPhone недоступен» с таймером блокировки. Нажмите «Забыли код-пароль?» в правом нижнем углу. Выберите «Ввести предыдущий код-пароль». Введите предыдущий код-пароль, который использовали до смены. Задайте новый код-пароль, который на этот раз точно запомните.

После сброса iPhone сразу заработает с новым паролем. Все данные, приложения и настройки останутся на месте.

Отключить разблокировку iPhone старым паролем

Есть обратная сторона: если кто-то знал ваш прежний код-пароль, он сможет использовать его ещё три дня после смены. Это важный момент, если вы меняли пароль именно из соображений безопасности — например, после того, как кто-то подсмотрел его в общественном месте.

Чтобы мгновенно аннулировать старый код-пароль, откройте «Настройки», перейдите в «Face ID и код-пароль» (или «Touch ID и код-пароль»), введите текущий пароль и нажмите «Истечение срока предыдущего код-пароля» (Expire Previous Passcode Now).

После этого разблокировать iPhone старым паролем уже не получится, а кнопка «Забыли код-пароль?» на экране блокировки исчезнет.

Что делать, если старый пароль iPhone уже перестал работать

Если вы не уложились в трое суток или заранее деактивировали старый код-пароль, остаётся более радикальный путь. Нужно подключить iPhone к компьютеру, перевести его в режим восстановления и восстановить из резервной копии iCloud. Все данные, которых нет в последнем бэкапе, будут потеряны.

Apple рекомендует в таких случаях обращаться в службу поддержки или следовать инструкциям на официальной странице помощи.

Именно поэтому стоит регулярно делать резервные копии — через iCloud или на компьютере. Если бэкап свежий, восстановление пройдёт относительно безболезненно. Если последней копии нет, вместе с паролем вы потеряете и данные.

Как не забыть новый пароль от iPhone после смены

Многие пользователи iPhone сталкиваются с тем, что однажды решают сменить простой цифровой код на сложный буквенно-цифровой пароль и забывают его через несколько часов. Приходится полностью стирать iPhone.

Чтобы этого избежать, попробуйте простой приём: после смены пароля сделайте новый код тем, что вы ошибочно вводили вместо забытого. Так мышечная память сработает в вашу пользу, а не против вас.

И ещё: если вы не меняли код-пароль, функция с 72-часовым окном вам просто не понадобится — она срабатывает только после смены пароля.

Эта функция полезна всем, кто хотя бы раз менял код-пароль и тут же его забывал. Она не требует никаких дополнительных настроек и работает автоматически в iOS 17 и новее. Единственное ограничение — 72 часа и необходимость помнить предыдущий пароль. Если вы меняете пароль из соображений безопасности, не забудьте сразу аннулировать старый в настройках. А если трёхдневное окно уже закрылось — готовьте резервную копию и компьютер.