5 устройств, которые Apple представит на презентации iOS 27

До WWDC остаётся чуть больше недели. Apple точно покажет iOS 27 и обновлённую Siri, а также много другого софта, но главный вопрос для тех, кто копит на новый Mac или колонку, в другом: появится ли на презентации хоть какое-то железо. Про главную функцию новой iOS 27 мы уже рассказывали подробно, поэтому сейчас сосредоточимся на устройствах. По текущим ожиданиям WWDC будет чисто софтверной, однако есть пять гаджетов, у которых есть шанс всё-таки удивить нас на сцене.



Главные анонсы WWDC 2026: iOS 27, Siri и новые ОС

WWDC — это конференция для разработчиков, и её главная часть почти всегда про новые версии систем, а не про гаджеты. В этом году в центре внимания iOS 27 и переработанная Siri, и именно вокруг них строится вся презентация.

Это не значит, что железа не будет совсем. Просто исторически летние анонсы устройств для Apple — скорее исключение.

Mac mini M5 и Mac Studio M5: что известно до презентации

Если вы присматриваетесь к Mac Studio или Mac mini, есть важный нюанс: многие конфигурации сейчас в серьёзном дефиците и заказы уходят в долгую очередь. Это плохая новость для тех, кому компьютер нужен прямо сейчас, но косвенно намекает на скорое обновление линейки.

Версии Mac Studio и Mac mini на новом чипе M5 изначально ждали к середине года, что делало их появление на WWDC вполне реальным сценарием. Оба компьютера особенно интересны разработчикам, так что такой анонс мог бы стать приятным сюрпризом для аудитории конференции.

Но есть оговорка. Те самые проблемы с поставками делают выход M5-версий прямо на WWDC маловероятным. Оптимистичный вариант такой: если дефицит касается только текущих моделей, а под запланированный летний релиз M5 Apple заранее зарезервировала производство, новые Mac Studio и Mac mini всё же могут появиться в ближайшее время.

Практический вывод: если терпит — есть смысл дождаться обновления на M5, чтобы не переплачивать за уходящее поколение. Если компьютер нужен срочно, а нужной конфигурации нет в наличии, ориентируйтесь на реальные сроки доставки, а не на слухи о новинках.

Новая Apple TV 4K и HomePod: что изменится с обновлением Siri

По данным инсайдеров, у Apple уже готовы четыре новых устройства для умного дома, и им не хватает лишь одного — выхода новой Siri. В список входят:

новая приставка Apple TV 4K

HomePod 3 — большая умная колонка

HomePod mini 2 — компактная колонка

HomePad (он же HomePod Touch) — гибрид колонки с экраном

С HomePad ситуация понятнее всего: по слухам, он выйдет не раньше осени, когда новая Siri и iOS 27 доберутся до всех пользователей. А вот Apple TV 4K, HomePod и HomePod mini теоретически могли бы показать раньше — у каждого устройства есть что предложить и без новых функций Siri.

Логика возможного анонса простая: вот вам новые продукты с набором улучшений уже сегодня, а осенью к ним добавится обновлённая Siri. Такой ход позволил бы Apple показать новые возможности tvOS 27 с функциями Apple Intelligence — иначе раздел про приставку на презентации рискует оказаться совсем коротким.

Какие устройства Apple не стоит покупать перед презентацией

Если коротко по аудиториям:

тем, кому нужен мощный десктоп, — следить за Mac Studio и Mac mini на M5, но быть готовым, что дефицит сдвинет сроки;

любителям умного дома — держать в уме Apple TV 4K и обе колонки, но не торопиться с покупкой текущих моделей перед возможным обновлением;

тем, кто хочет HomePad с экраном, — спокойно ждать осени.

Центром презентации на WWDC 2026, как и планировалось, будет софт: iOS 27 и новая Siri, а не новые устройства. Любой из перечисленных гаджетов на сцене будет приятным сюрпризом, но именно сюрпризом, а не гарантией.

Если вы планируете покупку Mac Studio, Mac mini или новой колонки, разумнее не покупать текущие модели прямо перед презентацией — есть шанс, что обновление не за горами. А вот если вам важна именно Siri, любопытно будет взглянуть на первые скрины из iOS 27, где показали в том числе обновлённую Siri. Ключевой момент наступит осенью, когда iOS 27 и новая Siri выйдут для всех. До тех пор остальные анонсы — это в основном повод следить, а не повод бежать в магазин.