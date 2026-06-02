Будет ли работать 5G на iPhone в России

Хорошие новости про 5G в России уже звучат: операторам вот-вот раздадут частоты, а сети начнут разворачивать этим летом. Мы и сами недавно рассказывали, что запуск 5G может произойти совсем скоро. Но если у вас в кармане iPhone, радоваться рано. Эксперты по сотовой связи уже подсчитали ваши шансы увидеть заветный значок сети — и цифра вышла неприятной.



Почему iPhone не получит 5G в России

Здесь важно сразу разделить две вещи. С точки зрения техники ваш iPhone к сетям пятого поколения готов. Модем поддерживает нужные стандарты, а начиная с iPhone 12 все модели умеют работать в 5G по всему миру. Проблема в другом.

Доступ к 5G заблокирован на уровне прошивки. То есть аппаратно всё на месте, но программно функция выключена — и включить её может только Apple. Самый наглядный пример — это как раз VoWiFi, то есть звонки через Wi-Fi. На айфонах, выпущенных до 2022 года, эта функция в России работает без проблем. А вот на моделях начиная с iPhone 14 её уже нет — и причина та же самая. Apple перестала согласовывать новые устройства с российскими операторами, поэтому свежие айфоны лишились поддержки прямо на уровне прошивки. С 5G нас, судя по всему, ждёт ровно тот же сценарий.

Хотите первыми узнавать о новинках и подводных камнях техники Apple в России? И вот тут начинается самое интересное. Apple не открывает 5G всем подряд — она раздаёт доступ операторам в индивидуальном порядке.

Активация 5G на iPhone: от чего зависит

Схема выстроена так, что корпорация жёстко контролирует, какие сети работают на её устройствах. Прежде чем активировать 5G, Apple требует от оператора доказательств: связь в его сети развёрнута корректно, стабильна и не подпортит репутацию iPhone нестабильной работой.

Звучит логично, но именно здесь и кроется тупик. После 2022 года Apple свернула присутствие в России и практически перестала взаимодействовать с операторами. Официальных поставок iPhone в страну нет, а адаптировать устройства под российские сети компания опасается из-за санкционных рисков.

Проще говоря, операторам «большой четвёрки» физически некому отправить нужный запрос. Канал связи с Купертино оборван. Поэтому вероятность, что 5G заработает на айфонах в России, эксперты оценивают как близкую к нулю.

Теоретическая лазейка всё же есть. Если операторы запустят 5G по принципу технологической нейтральности — то есть на уже работающих частотах 2G, 3G и LTE, — айфон может и не заметить подвоха и показать значок сети. Но это скорее косметика, чем полноценный 5G.

Смогут ли владельцы iPhone пользоваться 5G в России

С самими сетями ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Госкомиссия по радиочастотам уже в конце июня планирует выделить «Вымпелкому», МТС, «МегаФону» и T2 диапазон 4,63-4,99 ГГц для развёртывания 5G в крупных городах. Параллельно операторам разрешат задействовать частоты, которые давно используются под 2G, 3G и LTE.

Только не ждите, что скорость интернета резко взлетит. Оборудования для нового диапазона у операторов пока нет, а сам диапазон отличается от того, что используют в большинстве стран мира. Массового железа под такие частоты на рынке почти не существует, поэтому первое время изменения сведутся к небольшому росту скорости и снижению задержек.

Есть и ещё один нюанс: в России могут запустить 5G не такой, как мы ждём — например, в формате FWA для домашнего интернета. Это тоже стоит держать в голове, прежде чем ждать сверхскоростей в смартфоне.

Сроки тоже не обнадёживают. По проекту ГКРЧ, до конца 2026 года 5G должен заработать всего в нескольких региональных центрах, в 2027-м — в 16 городах, а сети в городах-миллионниках обещают развернуть не позднее конца 2027 года. Полноценное же покрытие в 84 городах растянется аж до 2035 года.

Будет ли 5G работать на iPhone после запуска в России

Если коротко — в ближайшие годы перемен ждать не стоит. Даже когда 5G заработает на Android-смартфонах, айфоны останутся в стороне, пока Apple не сменит гнев на милость. А предпосылок к этому пока не видно: компания ушла с рынка и контактов с операторами не поддерживает.

Что можно сделать уже сейчас? По-честному — почти ничего. Никакие настройки, профили оператора или сторонние твики не разблокируют то, что отключено в прошивке самой Apple. Любые «секретные коды» для включения 5G на айфоне — это миф, и тратить на них время не стоит. Кстати, мы уже проверяли, можно ли увеличить скорость интернета на айфоне, и большинство популярных способов оказались пустышкой.

Хорошая новость в том, что вы мало что теряете. Полноценный 5G в России — это история на годы вперёд, и даже владельцы Android поначалу увидят лишь значок сети вместо реального прироста скорости. LTE в крупных городах работает достаточно быстро для большинства задач: стримов, навигации, видеозвонков и соцсетей. Так что пока ситуация выглядит так: технически iPhone к 5G готов, частоты в России вот-вот раздадут, но мостика между айфоном и российскими операторами по-прежнему нет. И построить его может только сама Apple.