Регистрация смартфонов по IMEI в РФ будет бесплатной. Но ваш Айфон привяжут к SIM-карте

Минцифры исключило платную регистрацию смартфонов по IMEI из готовящегося второго законопроекта с антифрод-мерами. При этом сам реестр устройств никуда не делся — от идеи единой базы IMEI ведомство не отказалось. Раньше можно было купить iPhone по выгодной цене и спокойно пользоваться им в России, но Минцифры планировало усложнить ввоз устройств из-за необходимости регистрации в базе IMEI. Теперь отдельного сбора при покупке или ввозе аппарата не будет, но регистрация как таковая остаётся в планах.



Сколько теперь будет стоить регистрация телефона по IMEI

Изначально Минцифры предлагало брать фиксированную плату с граждан и импортёров за внесение устройства в единую базу IMEI. Ранее в Минцифры рассказали, сколько будет стоить такая процедура для обычных пользователей. Теперь, по данным «Коммерсанта», этот пункт из второго антифрод-законопроекта убрали.

Платы за регистрацию не будет — по крайней мере, в той версии документа, которую готовят сейчас. Это главное изменение для покупателей: ни при покупке нового iPhone в России, ни при ввозе аппарата из-за рубежа отдельный сбор платить не придётся.

Для чего в России создают базу IMEI смартфонов

IMEI — это уникальный 15-значный номер, который есть у каждого смартфона и позволяет идентифицировать конкретное устройство в сети. Единая база нужна государству, чтобы определить, что SIM-карта не используется в БПЛА, — так формулировку объяснил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Источник «Коммерсанта» уточняет, что ключевая цель инициативы — формирование централизованной базы устройств. То есть задача не в сборе денег с пользователей, а в том, чтобы у регулятора был полный список легальных смартфонов в стране и привязка SIM-карт к конкретному «железу». Подробнее о том, зачем государству отслеживать устройства по IMEI, мы уже рассказывали.

Что будет с iPhone, купленными до запуска реестра

По словам собеседника «Коммерсанта», все устройства на руках признают легитимными. Это значит, что владельцам нынешних iPhone — купленных в России или привезённых из-за границы — не придётся доказывать происхождение аппарата и проходить какую-то отдельную процедуру задним числом.

Дальше система может работать иначе: SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, перестанет функционировать в другом устройстве. На практике это означает, что переставить симку из старого iPhone в новый без регистрации связки в базе будет нельзя — либо это будет работать с ограничениями.

Отсутствие смартфона в базе IMEI: чем грозит

Обсуждаются разные сценарии дальнейших ограничений — от мягких до жёстких:

частичные ограничения для незарегистрированных устройств

полная блокировка в сетях операторов

жёсткая привязка SIM-карты к одному конкретному IMEI

Конкретная модель пока не выбрана. Это значит, что финальные правила могут отличаться от того, что обсуждается сейчас, и пока строить окончательные планы под одну из схем рано.

Покупка iPhone из-за границы: чем грозит

Если коротко, новость скорее хорошая, но не сенсация. Платить за регистрацию по IMEI пока не придётся, а уже купленные устройства, по текущей версии, останутся легитимными автоматически. Беспокоиться о том, что завтра ваш iPhone отключат от сети, оснований нет.

С другой стороны, сама идея единой базы IMEI и привязки SIM к устройству никуда не делась. Это означает, что в перспективе свободно менять симку между разными iPhone, перепродавать аппарат или ввозить «серый» смартфон может стать сложнее. Следить за темой имеет смысл тем, кто часто покупает iPhone за границей, пользуется несколькими устройствами с одной SIM или планирует продавать технику на вторичном рынке.

Пока конкретный текст законопроекта не принят, паниковать или менять привычки не нужно. Но держать в голове, что регистрация устройств по IMEI в России постепенно становится реальностью, уже стоит.