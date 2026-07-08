Копил на iPhone 17 Pro Max, а купил OnePlus 15. Оказалось, Android это не так плохо

Когда пришло время менять телефон, я всерьёз целился в iPhone 17 Pro Max, а в итоге взял OnePlus 15 и до сих пор не понимаю, зачем собирался отдавать почти вдвое больше. Мой коллега Иван Кузнецов ранее уже проходил этот путь и остался доволен, а теперь моя очередь поделиться впечатлениями. Рассказываю, почему купил OnePlus 15 вместо iPhone и что из этого получилось.



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Чем заменить iPhone 17 Pro Max и не переплатить

Начнём с очевидного: он очень дорогой, особенно на старте продаж. Это почти 200 тысяч рублей за телефон, к которому в наших реалиях идёт целый набор костылей. В App Store то одного нет, то другое приложение внезапно улетает из каталога. Оплата через NFC толком не работает. И вот ты платишь как за флагман флагманов, а половину базовых вещей приходится решать в обход.

Сам по себе Айфон отличный, вопросов нет. Мой коллега целый месяц прожил с iPhone 17 Pro Max и рассказал о приятных и не очень моментах. Но когда начинаешь думать, чем заменить iPhone 17 Pro Max без потери в удобстве, вопрос цены встаёт в полный рост.

OnePlus 15 подкупил тем, что интерфейс у него по духу близок к iOS. Не идеальный, конечно. Но и iOS 26 сегодня далека от идеала, с годами многое стало работать даже хуже, чем раньше. Разница в том, что за свои 50 тысяч я к софту OnePlus претензий почти не имею. А к Айфону за его ценник они бы точно нашлись.

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OnePlus 15 или iPhone 17 Pro Max: сравнение характеристик

Чтобы разговор был предметным, вот небольшое сравнение характеристик OnePlus 15 и iPhone 17 Pro Max.

Параметр OnePlus 15 iPhone 17 Pro Max Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 A19 Pro Память 12 или 16 ГБ, 256 или 512 ГБ 12 ГБ, от 256 ГБ до 2 ТБ Экран 6.78 дюйма, LTPO AMOLED, до 165 Гц, 1800 нит 6.9 дюйма, LTPO, до 120 Гц, Always-On Камеры три модуля по 50 Мп, телевик 3.5x три модуля по 48 Мп, телевик 4x Батарея 7300 мАч около 5088 мАч Зарядка проводная до 120 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная проводная 40 Вт, беспроводная 25 Вт Система OxygenOS 16 на Android 16 iOS 26 Цена в России около 50 000 рублей от 107 000 рублей

По железу это плюс-минус паритет, а по цене разница почти в три раза. Единственное, где Айфон честно впереди, это дальний зум и качество видео. Всё остальное OnePlus либо повторяет, либо делает лучше.

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Дизайн OnePlus 15: телефон похожий на Айфон

Дизайн OnePlus 15 заметно лаконичнее, хотя издалека его легко спутать с базовым Айфоном. Тот редкий случай, когда китайцы подглядели и сделали правильно. Я просто надел на него оригинальный чехол в стиле Pitaka и вообще не почувствовал проблем с форм-фактором, телефон лёг в руку как родной.

Забавно, но это давно не редкость среди Android-флагманов. Есть даже аппарат за 35 тысяч, который окружающие принимают за iPhone 17 Pro Max. Так что за внешний вид OnePlus 15 точно не стыдно.

Кстати, OnePlus 13 я бы не взял, там был совсем другой аппарат. А вот пятнадцатый как будто наконец собрали таким, каким он и должен быть.

Переход с iOS на Android — честно о недостатках

Если вы прямо сейчас думаете, какой телефон взять вместо Айфона, то предупрежу честно: сам переезд с iOS не всегда гладкий. У меня перенос данных на OnePlus 15 прошёл откровенно криво, контакты, заметки и календари приехали не полностью, а у части фотографий побились метаданные. Пришлось руками доводить до ума.

Как работает новый перенос данных между iPhone и Android в iOS 26.3

Android при этом давно не тот, что был в 2016 году. Приложения выглядят единообразно, всё аккуратно. Но пара вещей после iOS всё же царапает: где-то шрифт лезет за край экрана, строчки встают неровно, в переводе меню местами проглядывает китайщина. Это мелкие недостатки OnePlus 15, всё поправимо апдейтами, и Айфон, будем честны, тоже этим иногда грешит.

Какая камера в OnePlus 15

Вот тут у меня главная боль. Многих справедливо интересует, какая камера в OnePlus 15 после ухода Hasselblad, и отвечу прямо: качество съёмки заметно просело. Незначительно, но это уже не уровень Айфона. Если нужен именно хороший камерофон, то это или Айфон, или что-то дороже. Хотя справедливости ради: если брать Айфон только ради фото, то хватит и базового вроде iPhone 15 Plus.

Насколько велика пропасть, хорошо видно на примере Apple: в NASA показывали снимки из космоса, сделанные на iPhone 17 Pro Max. OnePlus до такого пока не дотягивает, но для бытовой съёмки его хватает с запасом. Например, хорошо передает текстуру вблизи.

Отдельная история с кружочками в Телеграме. При старте записи включается что-то вроде вспышки, а цвета получаются блёклыми. Удивительно, но в МАКСе те же видеосообщения выходят идеальными, так что это чисто софтовая недоработка мессенджера. В общем, от камеры я не в восторге, но и не плююсь.

OnePlus 15: производительность и батарея

Если вам нужен мощный Андроид на Snapdragon, то тут всё в порядке. Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 вселяет доверие и названием, и на деле. Телефон мощный, в лёгких играх не греется, запаса производительности хватит на два-три года, а то и дольше. С Айфоном по этой части примерно ровно.

А вот где OnePlus 15 рвёт всех, так это в автономности. Батарея на 7300 мАч спокойно держит два дня, даже если не выпускать телефон из рук. О таком владельцы Айфонов могут только мечтать. Быстрая зарядка при этом возвращает полный бак примерно за час.

OxygenOS 16 ощущается почти калькой с iOS 26. Экран блокировки один в один, логика та же, есть даже ИИ-ластик для фотографий, который убирает лишние объекты с кадра. Недавний апдейт вообще неплохо освежил внешний вид системы. Поэтому для человека, который уходит с iOS и боится сломать привычки, это едва ли не идеальный сценарий. Претензий за 60к к телефону нет.

Стоит ли брать OnePlus 15 в 2026 году

Придраться есть к чему: камера без Hasselblad, шрифты местами кривые, перевод не везде вылизан. Но плюсов ощутимо больше, и если вы всё ещё гадаете, чем хорош OnePlus 15 и стоит ли его брать 2026, то мой ответ да. А если поставить рядом ценник OnePlus 15 и iPhone 17 Pro Max, то это вообще какой-то успех. Тем, кто выбирает, какой Android купить в 2026, это самый универсальный вариант: сбалансированный, недорогой и почти без компромиссов.

К слову, телефон настолько мне зашёл, что в пару к нему я взял OnePlus Watch 4. О своих ощущениях расскажу чуть позже, а пока почитайте, что о них говорит мой коллега Кирилл Пироженко в подробном обзоре.

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