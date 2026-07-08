Копил на iPhone 17 Pro Max, а купил OnePlus 15. Оказалось, Android это не так плохо
Когда пришло время менять телефон, я всерьёз целился в iPhone 17 Pro Max, а в итоге взял OnePlus 15 и до сих пор не понимаю, зачем собирался отдавать почти вдвое больше. Мой коллега Иван Кузнецов ранее уже проходил этот путь и остался доволен, а теперь моя очередь поделиться впечатлениями. Рассказываю, почему купил OnePlus 15 вместо iPhone и что из этого получилось.
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Чем заменить iPhone 17 Pro Max и не переплатить
Начнём с очевидного: он очень дорогой, особенно на старте продаж. Это почти 200 тысяч рублей за телефон, к которому в наших реалиях идёт целый набор костылей. В App Store то одного нет, то другое приложение внезапно улетает из каталога. Оплата через NFC толком не работает. И вот ты платишь как за флагман флагманов, а половину базовых вещей приходится решать в обход.
Сам по себе Айфон отличный, вопросов нет. Мой коллега целый месяц прожил с iPhone 17 Pro Max и рассказал о приятных и не очень моментах. Но когда начинаешь думать, чем заменить iPhone 17 Pro Max без потери в удобстве, вопрос цены встаёт в полный рост.
OnePlus 15 подкупил тем, что интерфейс у него по духу близок к iOS. Не идеальный, конечно. Но и iOS 26 сегодня далека от идеала, с годами многое стало работать даже хуже, чем раньше. Разница в том, что за свои 50 тысяч я к софту OnePlus претензий почти не имею. А к Айфону за его ценник они бы точно нашлись.
OnePlus 15 или iPhone 17 Pro Max: сравнение характеристик
Чтобы разговор был предметным, вот небольшое сравнение характеристик OnePlus 15 и iPhone 17 Pro Max.
|Параметр
|OnePlus 15
|iPhone 17 Pro Max
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|A19 Pro
|Память
|12 или 16 ГБ, 256 или 512 ГБ
|12 ГБ, от 256 ГБ до 2 ТБ
|Экран
|6.78 дюйма, LTPO AMOLED, до 165 Гц, 1800 нит
|6.9 дюйма, LTPO, до 120 Гц, Always-On
|Камеры
|три модуля по 50 Мп, телевик 3.5x
|три модуля по 48 Мп, телевик 4x
|Батарея
|7300 мАч
|около 5088 мАч
|Зарядка
|проводная до 120 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная
|проводная 40 Вт, беспроводная 25 Вт
|Система
|OxygenOS 16 на Android 16
|iOS 26
|Цена в России
|около 50 000 рублей
|от 107 000 рублей
По железу это плюс-минус паритет, а по цене разница почти в три раза. Единственное, где Айфон честно впереди, это дальний зум и качество видео. Всё остальное OnePlus либо повторяет, либо делает лучше.
Дизайн OnePlus 15: телефон похожий на Айфон
Дизайн OnePlus 15 заметно лаконичнее, хотя издалека его легко спутать с базовым Айфоном. Тот редкий случай, когда китайцы подглядели и сделали правильно. Я просто надел на него оригинальный чехол в стиле Pitaka и вообще не почувствовал проблем с форм-фактором, телефон лёг в руку как родной.
Забавно, но это давно не редкость среди Android-флагманов. Есть даже аппарат за 35 тысяч, который окружающие принимают за iPhone 17 Pro Max. Так что за внешний вид OnePlus 15 точно не стыдно.
Кстати, OnePlus 13 я бы не взял, там был совсем другой аппарат. А вот пятнадцатый как будто наконец собрали таким, каким он и должен быть.
Переход с iOS на Android — честно о недостатках
Если вы прямо сейчас думаете, какой телефон взять вместо Айфона, то предупрежу честно: сам переезд с iOS не всегда гладкий. У меня перенос данных на OnePlus 15 прошёл откровенно криво, контакты, заметки и календари приехали не полностью, а у части фотографий побились метаданные. Пришлось руками доводить до ума.
Как работает новый перенос данных между iPhone и Android в iOS 26.3
Android при этом давно не тот, что был в 2016 году. Приложения выглядят единообразно, всё аккуратно. Но пара вещей после iOS всё же царапает: где-то шрифт лезет за край экрана, строчки встают неровно, в переводе меню местами проглядывает китайщина. Это мелкие недостатки OnePlus 15, всё поправимо апдейтами, и Айфон, будем честны, тоже этим иногда грешит.
Какая камера в OnePlus 15
Вот тут у меня главная боль. Многих справедливо интересует, какая камера в OnePlus 15 после ухода Hasselblad, и отвечу прямо: качество съёмки заметно просело. Незначительно, но это уже не уровень Айфона. Если нужен именно хороший камерофон, то это или Айфон, или что-то дороже. Хотя справедливости ради: если брать Айфон только ради фото, то хватит и базового вроде iPhone 15 Plus.
Насколько велика пропасть, хорошо видно на примере Apple: в NASA показывали снимки из космоса, сделанные на iPhone 17 Pro Max. OnePlus до такого пока не дотягивает, но для бытовой съёмки его хватает с запасом. Например, хорошо передает текстуру вблизи.
Отдельная история с кружочками в Телеграме. При старте записи включается что-то вроде вспышки, а цвета получаются блёклыми. Удивительно, но в МАКСе те же видеосообщения выходят идеальными, так что это чисто софтовая недоработка мессенджера. В общем, от камеры я не в восторге, но и не плююсь.
OnePlus 15: производительность и батарея
Если вам нужен мощный Андроид на Snapdragon, то тут всё в порядке. Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 вселяет доверие и названием, и на деле. Телефон мощный, в лёгких играх не греется, запаса производительности хватит на два-три года, а то и дольше. С Айфоном по этой части примерно ровно.
А вот где OnePlus 15 рвёт всех, так это в автономности. Батарея на 7300 мАч спокойно держит два дня, даже если не выпускать телефон из рук. О таком владельцы Айфонов могут только мечтать. Быстрая зарядка при этом возвращает полный бак примерно за час.
OxygenOS 16 ощущается почти калькой с iOS 26. Экран блокировки один в один, логика та же, есть даже ИИ-ластик для фотографий, который убирает лишние объекты с кадра. Недавний апдейт вообще неплохо освежил внешний вид системы. Поэтому для человека, который уходит с iOS и боится сломать привычки, это едва ли не идеальный сценарий. Претензий за 60к к телефону нет.
Стоит ли брать OnePlus 15 в 2026 году
Придраться есть к чему: камера без Hasselblad, шрифты местами кривые, перевод не везде вылизан. Но плюсов ощутимо больше, и если вы всё ещё гадаете, чем хорош OnePlus 15 и стоит ли его брать 2026, то мой ответ да. А если поставить рядом ценник OnePlus 15 и iPhone 17 Pro Max, то это вообще какой-то успех. Тем, кто выбирает, какой Android купить в 2026, это самый универсальный вариант: сбалансированный, недорогой и почти без компромиссов.
К слову, телефон настолько мне зашёл, что в пару к нему я взял OnePlus Watch 4. О своих ощущениях расскажу чуть позже, а пока почитайте, что о них говорит мой коллега Кирилл Пироженко в подробном обзоре.
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