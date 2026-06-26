Купил этот телефон на Android за 35к, а все думают что у меня iPhone 17 Pro Max

Купил Android-смартфон за 35 800 рублей, а половина знакомых уверена, что у меня iPhone 17 Pro Max. Недавно я уже брал OnePlus 15 вместо iPhone 17 и не пожалел, а теперь под прицел попал Honor 600 в оранжевом цвете. Я неделю проходил с ним как с основным аппаратом, переставив симку с привычного айфона. Сначала ради эксперимента, потом просто понравилось. Ниже расскажу, за счёт чего обычный Android так уверенно косит под топовый смартфон Apple, где обман вскрывается и почему я советую брать версию с 12 гигабайтами оперативки. Достаёшь его в кафе, и собеседник косится: новый айфон взял? Издалека отличий не найти.



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Дизайн Honor 600: чем он напоминает iPhone

Первое, что бросается в глаза, это плоский корпус с прямыми гранями. Никаких загнутых краёв, никаких округлых боков, всё ровное и строгое. Рамка матовая, алюминиевая, на ощупь холодная и приятная, прямо как у дорогих аппаратов. Задняя панель тоже плоская, переходы между поверхностями чёткие.

Дальше камерный блок. У Honor он оформлен крупным выступом в по всей ширине аппарата, и в оранжевом цвете ассоциация считывается мгновенно. Apple в своё время выпустила оранжевый iPhone, и теперь этот оттенок намертво приклеился к флагманам Купертино в голове обычного покупателя. Honor этим грамотно воспользовался.

Обман вскрывается, только когда телефон берут в руки и видят логотип Honor на спинке да фирменную оболочку MagicOS на экране. До этого момента все уверены, что это айфон. Проверено на родственниках, коллегах и продавце в пункте выдачи, который выдал заказ со словами про новый айфон.

И вот что приятно: это полноценный Android, а значит, никаких проблем с ВК и его сервисами на нём нет. Пока на айфонах часть привычных приложений лихорадит, тут ВК Музыка, ВК Видео и мессенджер живут спокойно. Мелочь, а приятно. Отдельно отмечу защиту. У Honor 600 стандарты IP68, IP69 и IP69K плюс сертификат прочности SGS. Его можно мочить, ронять в раковину и снимать под дождём без лишних эмоций.

Характеристики Honor 600: экран, процессор и батарея

Экран здесь честно хороший. AMOLED-матрица на 6,57 дюйма с частотой 120 Гц, разрешение 2728 на 1264 точки, пиковая яркость заявлена до 8000 нит. На улице под прямым солнцем картинку видно отлично, ничего не выцветает. Интерфейс летает, прокрутка плавная, анимации мягкие.

Внутри стоит чип Snapdragon 7 Gen 4. Это не топовое железо, а добротный середняк, но в AnTuTu он выдаёт около 1,4 миллиона баллов, и для повседневных задач этого хватает с запасом. Мессенджеры, карты, браузер с кучей вкладок, ютуб, фото, всё открывается без раздумий и тормозов. В играх на средне-высоких настройках тоже порядок.

А где Honor реально обходит большинство айфонов, так это аккумулятор на 7000 мАч. Огромная батарея спокойно тянет полный активный день, а при спокойном использовании дотягивает до двух суток. После айфона, который к вечеру просит розетку, это ощущается как глоток свободы. Заряжается всё блоком на 80 ватт, от нуля до полного примерно за полчаса.

Для нашего рынка важны две симки и eSIM. Можно держать домашний тариф на физической симке и накидывать местный eSIM-пакет в поездках. А ещё это Android, и тут уведомления в МАКС приходят без сбоев, в отличие от iOS, где их иногда приходится вытягивать из мессенджера вручную.

Камера Honor 600: как снимает смартфон

Главная камера тут на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией. Цифра маркетинговая, но на практике снимки получаются детальными и резкими, особенно при хорошем свете. Динамический диапазон широкий, цвета не уходят в кислоту. Ночью стабилизация выручает, кадры выходят чище, чем ждёшь от аппарата за такие деньги.

Дополняет основной модуль сверхширик и фронталка на 50 Мп для селфи и видеозвонков. Видео базовая версия пишет в 4K, правда только в 30 кадрах, шестидесяти тут нет, это уже прерогатива старшей модели Pro. Для блога и сторис хватит за глаза.

Отдельная история это ИИ-функции. Honor добавил режим оживления фотографий, который из одного или нескольких снимков собирает короткий ролик с движением. Работает по шаблонам, можно задавать и свой текстовый запрос. Игрушка на пару вечеров, но в компании заходит на ура.

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Сколько стоит Honor 600 и какую комплектацию выбрать

Теперь про деньги, ради которых всё и затевалось. На маркетплейсе оранжевый Honor 600 в комплектации 12/256 ГБ я взял за 35 800 рублей. Для сравнения, новый iPhone 17 Pro Max стартует от суммы, на которую можно купить четыре таких Honor и ещё на чехлы останется. Вот вам и весь секрет фокуса с айфоном.

По комплектациям совет простой. Базовая версия с 8 ГБ оперативки рабочая, но я бы доплатил за вариант с 12 ГБ оперативки. Оперативки много не бывает, особенно сейчас, когда оболочки тяжелеют, ИИ-функции едят ресурсы, а в фоне всегда висит десяток приложений. Лишние гигабайты это страховка на пару лет вперёд.

Купить Honor 600

Версию на 512 ГБ есть смысл брать, только если вы реально снимаете тонны видео, иначе 256 гигабайт хватит с запасом. Так что золотая середина тут очевидна: 12 гигабайт оперативки и 256 памяти. Не уверены, какую версию выбрать под свои задачи? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по личному опыту.

Стоит ли покупать Honor 600 вместо iPhone

Honor 600 это не убийца айфонов и не претендует на звание флагмана. Это крепкий и сбалансированный середняк, который умеет выглядеть на класс выше своей цены. Яркий AMOLED-экран, огромная батарея, нормальная камера, eSIM и защита от воды за сумму, которую не жалко.

Кому советую брать. Тем, кто хочет дизайн топового айфона без шестизначного ценника. Тем, кого бесит ежевечерняя зарядка и нужен аппарат на два дня. И тем, кто берёт второй телефон в поездки или под рабочую симку, чтобы не таскать с собой основной флагман.

Кому не подойдёт. Если вы плотно сидите в экосистеме Apple, привыкли к AirDrop, синхронизации с Mac и часами, прыгать на Android ради внешности не стоит. А вот как второй аппарат или ради экономии Honor 600 заходит на отлично.

Итог короткий. Берите версию с 12 ГБ оперативки, ловите её ближе к 35 тысячам и спокойно ходите с телефоном, который все вокруг принимают за самый дорогой iPhone. А что внутри Android, пусть остаётся вашим маленьким секретом.

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