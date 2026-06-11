Все функции watchOS 27: что нового появится на ваших Apple Watch

Миша Королев

watchOS 27 почти не показали на сцене WWDC 2026, но обновление получилось заметным. Больше всего внимания заслуживает новая Siri с искусственным интеллектом, которая раньше обходила Apple Watch стороной. Часы научатся подсказывать приложения, точнее считать шаги на дорожке и экономить заряд. Если вы уже установили watchOS 27 по нашей инструкции, ниже собраны функции, которые стоит попробовать первыми.

Разбираемся с новыми функциями watchOS 27. Фото.

Разбираемся с новыми функциями watchOS 27

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Siri AI на Apple Watch: что умеет новый помощник в watchOS 27

Когда два года назад Apple переделала Siri и показала набор функций Apple Intelligence, Apple Watch остались в стороне. И когда Apple официально представила watchOS 27, упор сделали именно на умного помощника на запястье. Теперь система приносит на часы обновлённую и более умную Siri, ту же, что работает на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro.

Siri AI на Apple Watch: что умеет новый помощник в watchOS 27. Для Сири будет отдельное приложение. Фото.

Для Сири будет отдельное приложение

У Siri на часах появится отдельное приложение, которое синхронизируется с таким же на других устройствах Apple. Siri получит режим чат-бота и понимание контекста (помнит детали из ваших данных), умение выполнять действия внутри приложений и куда более широкие знания о мире.

Siri AI на Apple Watch: что умеет новый помощник в watchOS 27. Ассистент сможет развернуто отвечать на ваши вопросы. Фото.

Ассистент сможет развернуто отвечать на ваши вопросы

Правда, в первой бета-версии watchOS 27 Siri AI пока нет. Apple обещает запустить её в этом году и сначала только на английском языке. Так что русскоязычным владельцам часов придётся подождать дольше: сроки локализации компания не называет.

Новая сетка приложений Apple Watch: как работает подбор программ

Если нажать на колёсико Digital Crown, в watchOS 27 откроется динамическая сетка из шести приложений, которые подбирает Siri. Когда включена новая Siri AI, её приложение занимает центральное место, а рядом стоит иконка для перехода к полному списку программ.

Новая сетка приложений Apple Watch: как работает подбор программ. Сетка программ будет перестраиваться. Фото.

Сетка программ будет перестраиваться

Остальные приложения система выбирает по тому, как часто и недавно вы ими пользуетесь. Первое нажатие колёсика открывает сетку, второе возвращает на циферблат. Можно нажать колёсико и смахнуть вверх, чтобы сразу попасть к полному списку приложений. Тем, кто привык к старому списку, новость не понравится: вернуть старое поведение пока нельзя. Возможно, Apple добавит такую настройку позже, но в бете её нет.

Workout Buddy без iPhone: как изменились тренировки на Apple Watch

Функция Workout Buddy, голосовой помощник для тренировок, появилась ещё в материале про 7 самых интересных функций watchOS 26, но у неё было неудобное ограничение: рядом требовался iPhone. Стоило оставить телефон дома на пробежке, и помощник замолкал.

В watchOS 27 это меняется. Workout Buddy работает без iPhone рядом, так что подсказки во время тренировки доступны, даже если вы вышли только с часами. Помимо этого:

  • добавилась поддержка испанского языка (раньше был только английский);
  • помощник комментирует больше показателей: темп, дистанцию и длительность тренировки.

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Новые функции здоровья в watchOS 27

Кроме Workout Buddy, watchOS 27 приносит два улучшения в трекинге здоровья. Первое: отслеживание цикла теперь поддерживает перименопаузу и менопаузу. По словам Apple, приложение «Здоровье» может присылать уведомления, если ваши записи указывают на признаки перименопаузы, и предлагать отслеживать симптомы и образовательные материалы.

Новые функции здоровья в watchOS 27. Появятся несколько новых функций для мониторинга здоровья. Фото.

Появятся несколько новых функций для мониторинга здоровья

Второе улучшение полезно тем, кто бегает в зале: точнее измеряется дистанция при беге и ходьбе на дорожке. Apple обновила алгоритмы определения движения, так что часы лучше считают расстояние прямо с запястья. Также шаги в приложении «Активность» теперь синхронизируются с шагами в приложении «Здоровье».

Новый жест Apple Watch для управления виджетами одной рукой

Жест Double tap (касание большим и указательным пальцем дважды) уже умеет открывать Smart Stack, стопку виджетов прямо с циферблата. В watchOS 27 добавляется одиночное касание для взаимодействия с виджетами.

Работает это так: двойное касание открывает виджеты и листает их, а одиночное выполняет действие. Например, можно открыть приложение пульса из виджета и снять замер, начать тренировку из подсказки или поставить музыку на паузу из плеера, и всё это одной рукой, не касаясь экрана второй.

Заодно Apple расширила список виджетов, которые сами появляются в стопке: место парковки машины, приложение Siri, поздравления с днём рождения, закреплённые сообщения и другое.

Find My объединили в одно приложение

Раньше на Apple Watch было три отдельные иконки для поиска людей, вещей и устройств. Теперь Apple объединяет их, а заодно добавляет точный поиск (Precision Finding) прямо с часов: для привязанного iPhone, метки AirTag 2 и наушников AirPods Pro 3. Это та самая стрелка-указатель, которая ведёт к потерянному предмету с точностью до нескольких сантиметров.

На практике это удобно, когда телефон остался дома: достаточно поднять руку, и часы сами покажут направление и расстояние до пропажи. Раньше за таким наведением приходилось доставать iPhone, теперь же всё доступно прямо с запястья. Объединённое приложение к тому же проще в навигации, ведь больше не нужно помнить, в какой из трёх иконок искать нужный предмет.

Новые настройки батареи Apple Watch в watchOS 27

Новые настройки батареи Apple Watch в watchOS 27. Часы сами посоветуют, как продлить время работы. Фото.

Часы сами посоветуют, как продлить время работы

watchOS 27 научится предлагать способы продлить время работы от батареи. На практике это уведомления о том, что часы отключают неиспользуемые функции ради экономии заряда: например, напоминания о начале тренировки, жесты или поднятие руки для вызова Siri.

Если часы пришлют такое уведомление об отключении функции, можно отменить отключение и оставить функцию включённой. Ничего не отключается принудительно, последнее слово остаётся за вами.

Что ещё добавили в watchOS 27 кроме Siri и тренировок

Что ещё добавили в watchOS 27 кроме Siri и тренировок. Новых функций набралось действительно много. Фото.

Новых функций набралось действительно много

Apple перечислила ещё ряд правок, которые пригодятся в повседневном использовании:

  • более быстрое воспроизведение музыки на часах;
  • обновлённый дизайн Liquid Glass с упором на читаемость: ровнее преломление и лучше контраст;
  • поддержка новых карт из приложения Wallet, которые можно закрепить в Smart Stack;
  • функция Call Context: во время звонка в компанию часы покажут полезные данные, например информацию о рейсе;
  • родительский контроль и функции детской безопасности;
  • улучшенное подключение к Wi-Fi и более экономное определение воды;
  • переработанные настройки в приложении Apple Watch;
  • просмотр баланса карт в Wallet, транспортные карты и удостоверения в Smart Stack.

Не нашли нужную настройку или столкнулись с проблемой после обновления? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут.

Когда выйдет watchOS 27 и какие часы её поддерживают

Сейчас watchOS 27 доступна в бета-версии для разработчиков. Публичная бета выйдет в июле, а финальный релиз ожидается этой осенью, традиционно вместе с новыми iPhone. Если хотите вспомнить, что приносило прошлогоднее обновление, посмотрите наш разбор: watchOS 26 уже доступна для загрузки.

Обновление поддерживают не все модели. watchOS 27 требует Apple Watch Series 9 и новее, Apple Watch Ultra 2 и новее, а также Apple Watch SE 3. Если сомневаетесь, попадают ли ваши часы в список, мы собрали полный список поддерживаемых моделей. Владельцам более старых часов апдейт не достанется.

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