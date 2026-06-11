Все функции watchOS 27: что нового появится на ваших Apple Watch

watchOS 27 почти не показали на сцене WWDC 2026, но обновление получилось заметным. Больше всего внимания заслуживает новая Siri с искусственным интеллектом, которая раньше обходила Apple Watch стороной. Часы научатся подсказывать приложения, точнее считать шаги на дорожке и экономить заряд. Если вы уже установили watchOS 27 по нашей инструкции, ниже собраны функции, которые стоит попробовать первыми.



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Siri AI на Apple Watch: что умеет новый помощник в watchOS 27

Когда два года назад Apple переделала Siri и показала набор функций Apple Intelligence, Apple Watch остались в стороне. И когда Apple официально представила watchOS 27, упор сделали именно на умного помощника на запястье. Теперь система приносит на часы обновлённую и более умную Siri, ту же, что работает на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro.

У Siri на часах появится отдельное приложение, которое синхронизируется с таким же на других устройствах Apple. Siri получит режим чат-бота и понимание контекста (помнит детали из ваших данных), умение выполнять действия внутри приложений и куда более широкие знания о мире.

Правда, в первой бета-версии watchOS 27 Siri AI пока нет. Apple обещает запустить её в этом году и сначала только на английском языке. Так что русскоязычным владельцам часов придётся подождать дольше: сроки локализации компания не называет.

Новая сетка приложений Apple Watch: как работает подбор программ

Если нажать на колёсико Digital Crown, в watchOS 27 откроется динамическая сетка из шести приложений, которые подбирает Siri. Когда включена новая Siri AI, её приложение занимает центральное место, а рядом стоит иконка для перехода к полному списку программ.

Остальные приложения система выбирает по тому, как часто и недавно вы ими пользуетесь. Первое нажатие колёсика открывает сетку, второе возвращает на циферблат. Можно нажать колёсико и смахнуть вверх, чтобы сразу попасть к полному списку приложений. Тем, кто привык к старому списку, новость не понравится: вернуть старое поведение пока нельзя. Возможно, Apple добавит такую настройку позже, но в бете её нет.

Workout Buddy без iPhone: как изменились тренировки на Apple Watch

Функция Workout Buddy, голосовой помощник для тренировок, появилась ещё в материале про 7 самых интересных функций watchOS 26, но у неё было неудобное ограничение: рядом требовался iPhone. Стоило оставить телефон дома на пробежке, и помощник замолкал.

В watchOS 27 это меняется. Workout Buddy работает без iPhone рядом, так что подсказки во время тренировки доступны, даже если вы вышли только с часами. Помимо этого:

добавилась поддержка испанского языка (раньше был только английский);

помощник комментирует больше показателей: темп, дистанцию и длительность тренировки.

Чтобы не пропустить, когда Workout Buddy заговорит по-русски, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые функции здоровья в watchOS 27

Кроме Workout Buddy, watchOS 27 приносит два улучшения в трекинге здоровья. Первое: отслеживание цикла теперь поддерживает перименопаузу и менопаузу. По словам Apple, приложение «Здоровье» может присылать уведомления, если ваши записи указывают на признаки перименопаузы, и предлагать отслеживать симптомы и образовательные материалы.

Второе улучшение полезно тем, кто бегает в зале: точнее измеряется дистанция при беге и ходьбе на дорожке. Apple обновила алгоритмы определения движения, так что часы лучше считают расстояние прямо с запястья. Также шаги в приложении «Активность» теперь синхронизируются с шагами в приложении «Здоровье».

Новый жест Apple Watch для управления виджетами одной рукой

Жест Double tap (касание большим и указательным пальцем дважды) уже умеет открывать Smart Stack, стопку виджетов прямо с циферблата. В watchOS 27 добавляется одиночное касание для взаимодействия с виджетами.

Работает это так: двойное касание открывает виджеты и листает их, а одиночное выполняет действие. Например, можно открыть приложение пульса из виджета и снять замер, начать тренировку из подсказки или поставить музыку на паузу из плеера, и всё это одной рукой, не касаясь экрана второй.

Заодно Apple расширила список виджетов, которые сами появляются в стопке: место парковки машины, приложение Siri, поздравления с днём рождения, закреплённые сообщения и другое.

Find My объединили в одно приложение

Раньше на Apple Watch было три отдельные иконки для поиска людей, вещей и устройств. Теперь Apple объединяет их, а заодно добавляет точный поиск (Precision Finding) прямо с часов: для привязанного iPhone, метки AirTag 2 и наушников AirPods Pro 3. Это та самая стрелка-указатель, которая ведёт к потерянному предмету с точностью до нескольких сантиметров.

На практике это удобно, когда телефон остался дома: достаточно поднять руку, и часы сами покажут направление и расстояние до пропажи. Раньше за таким наведением приходилось доставать iPhone, теперь же всё доступно прямо с запястья. Объединённое приложение к тому же проще в навигации, ведь больше не нужно помнить, в какой из трёх иконок искать нужный предмет.

Новые настройки батареи Apple Watch в watchOS 27

watchOS 27 научится предлагать способы продлить время работы от батареи. На практике это уведомления о том, что часы отключают неиспользуемые функции ради экономии заряда: например, напоминания о начале тренировки, жесты или поднятие руки для вызова Siri.

Если часы пришлют такое уведомление об отключении функции, можно отменить отключение и оставить функцию включённой. Ничего не отключается принудительно, последнее слово остаётся за вами.

Что ещё добавили в watchOS 27 кроме Siri и тренировок

Apple перечислила ещё ряд правок, которые пригодятся в повседневном использовании:

более быстрое воспроизведение музыки на часах;

обновлённый дизайн Liquid Glass с упором на читаемость: ровнее преломление и лучше контраст;

с упором на читаемость: ровнее преломление и лучше контраст; поддержка новых карт из приложения Wallet , которые можно закрепить в Smart Stack;

, которые можно закрепить в Smart Stack; функция Call Context : во время звонка в компанию часы покажут полезные данные, например информацию о рейсе;

: во время звонка в компанию часы покажут полезные данные, например информацию о рейсе; родительский контроль и функции детской безопасности;

улучшенное подключение к Wi-Fi и более экономное определение воды;

переработанные настройки в приложении Apple Watch;

просмотр баланса карт в Wallet, транспортные карты и удостоверения в Smart Stack.

Не нашли нужную настройку или столкнулись с проблемой после обновления? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут.

Когда выйдет watchOS 27 и какие часы её поддерживают

Сейчас watchOS 27 доступна в бета-версии для разработчиков. Публичная бета выйдет в июле, а финальный релиз ожидается этой осенью, традиционно вместе с новыми iPhone. Если хотите вспомнить, что приносило прошлогоднее обновление, посмотрите наш разбор: watchOS 26 уже доступна для загрузки.

Обновление поддерживают не все модели. watchOS 27 требует Apple Watch Series 9 и новее, Apple Watch Ultra 2 и новее, а также Apple Watch SE 3. Если сомневаетесь, попадают ли ваши часы в список, мы собрали полный список поддерживаемых моделей. Владельцам более старых часов апдейт не достанется.