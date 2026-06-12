Какие iPhone, iPad и Mac получат новую Siri Ai в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27

После презентации WWDC 2026 в сети началась лёгкая паника. Многие решили, что обновлённая Siri с искусственным интеллектом достанется только устройствам, вышедшим с 2024 года. На самом деле всё проще: AI Siri получат все гаджеты с поддержкой Apple Intelligence, а ограничение касается всего двух функций. Давайте разберёмся, кому правда нужно свежее железо, а кому переживать не из-за чего.



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На каких версиях iOS, iPadOS и macOS заработает Siri AI

Apple показала AI Siri на открытии WWDC 2026 8 июня. Новая Siri выйдет осенью вместе с обновлениями iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 и visionOS 27.

Тут важно понять одно: AI Siri построена на основе Apple Intelligence, той самой системы умных функций Apple, и появится на всех устройствах, которые её уже поддерживают. Среди новых возможностей есть режим общения, похожий на чат-бота, когда ассистенту можно задавать вопросы в свободной форме.

Если ваш iPhone, iPad или Mac уже умеет работать с умными функциями Apple, новая Siri вас стороной не обойдёт. Никакого «только для устройств 2024 года и новее» здесь нет. А если хотите заранее изучить, что нового в iOS 27, у нас есть отдельный большой разбор.

Почему пользователи решили, что Siri AI работает только на новых устройствах

Вся причина паники в одном слайде из презентации, который вырвали из контекста. Apple упомянула самую продвинутую модель для работы прямо на устройстве и тут же добавила, что она доступна только на ограниченном числе устройств.

Для iPhone это iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Для iPad нужна любая модель с чипом M4 или новее и 12 ГБ оперативной памяти. Для Mac подойдёт чип M3 или новее, тоже с 12 ГБ памяти и больше.

Именно на этом месте многие перестали слушать. А зря: продвинутая модель отвечает всего за две функции, а не за все умные возможности сразу. Из-за этого недопонимания в сети всерьёз начали обсуждать, не пора ли менять MacBook Pro на M1 Pro, и возмущаться, что iPhone 16 Pro Max якобы остался без новой Siri.

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Какие функции Siri AI доступны только на новых iPhone, iPad и Mac

Здесь всё конкретно. Свежее железо нужно ровно для двух вещей:

настройка звучания голоса Siri, чтобы подстроить, как именно говорит ассистент;

улучшенная системная диктовка для более точного набора текста голосом во всей системе.

И всё. Больше ничего из того, что скрывается под вывесками AI Siri и Apple Intelligence, к этим двум функциям не привязано. Остальные возможности придут на устройства с Apple Intelligence, которые у вас уже есть. Кстати, базовый iPhone 17 не получит эти функции, и виной всему оперативная память.

Распознавание речи при диктовке и правда стало лучше, это уже не старая модель. Но не забывайте, что это актуально исключительно для английского языка и с русским эта штука не работает.

Нужно ли покупать новый iPhone ради Siri AI

Если коротко, то менять рабочий iPhone или Mac только ради новой Siri смысла нет. Когда две функции выше для вас критичны, например вы много диктуете текст, это повод присмотреться к более новой модели. Но для большинства это не та причина, чтобы бежать в магазин.

Тем более что первая версия любой такой системы обычно сыровата. Один из владельцев iPhone 17 Pro Max с уже включённой новой Siri жаловался, что ассистент путал слова, отправлял письма не туда и не справлялся с простыми просьбами. Это бета, к финальному релизу осенью многое поправят, но иллюзий насчёт идеального помощника из коробки строить не стоит.

Если хотите заранее понять, что вообще умеет умная система Apple, посмотрите подборку лучших функций нейросети Apple Intelligence на iPhone, iPad и Mac. А тем, кому интересна именно работа с фото, пригодится инструкция, как сделать крутую аватарку из фотографии.

Кому хватит старого iPhone, iPad или Mac для новой Siri

Подведём черту: владельцам любого устройства с Apple Intelligence паниковать не нужно. Новая Siri придёт и к вам осенью вместе с обновлением системы, без главных возможностей вы не останетесь.

Присмотреться к более новым моделям есть смысл только двум категориям: тем, кто хочет настраивать голос ассистента, и тем, для кого важен максимально точный голосовой набор. Всем остальным можно спокойно дождаться осеннего обновления и не верить заголовкам про то, что Siri достанется только избранным.

Остались вопросы по новой Siri? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут. И главный практический вывод: прежде чем расстраиваться из-за вырванного из контекста слайда, проще заглянуть в официальный список поддерживаемых устройств. В случае с AI Siri он совпадает со списком гаджетов, где уже работает Apple Intelligence.