Запрет iPhone в России из-за спутниковой связи: разбираемся, что нужно знать

Сегодня утром Telegram взорвался паникой: якобы в Россию запретили ввозить iPhone, Samsung Galaxy и Google Pixel. Причина — новое постановление правительства о запрете устройств со спутниковой связью. Некоторые каналы уже успели похоронить весь рынок смартфонов в стране. Но так ли всё страшно на самом деле? Давайте разберёмся спокойно и по фактам. Кстати, ранее мы уже разбирались, правда ли что iPhone обложат налогом — и тогда паника тоже оказалась преувеличенной.



Какой запрет на ввоз спутникового оборудования ввели в России

30 апреля 2026 года правительство России опубликовало постановление № 488, которое вступило в силу уже 1 мая. Документ запрещает ввоз в страну радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и приёма радиоволн от космических объектов связи иностранных государств. Проще говоря — оборудования для работы с иностранными спутниками.

Запрет распространяется на устройства, у которых нет решения Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот. Контроль за исполнением возложен на ФТС и ФСБ России. Мера временная — она будет действовать шесть месяцев. В приложении к постановлению указан конкретный перечень товаров с кодами ТН ВЭД ЕАЭС. И вот тут начинается самое интересное.

По каким кодам ограничили ввоз техники в Россию

В приложении к постановлению перечислены четыре кода:

8517 61 000 2

8517 61 000 8

8517 62 000 9

8517 69 900 0

Все они относятся к категории радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и приёма радиоволн от спутников связи иностранных государств. По сути, речь идёт о спутниковых терминалах и модемах — вроде тех, что использует система Starlink от SpaceX.

А теперь ключевой момент. Смартфоны проходят по коду 8517 13 000 0. Этого кода в перечне нет. Телефонные аппараты прочих типов — код 8517 18 000 0 — тоже отсутствуют. То есть формально смартфоны под запрет не попадают. Многие переживают, может ли Apple заблокировать iPhone в России, но пока для этого нет никаких оснований.

Откуда взялись слухи о запрете iPhone в России

Причина простая: современные флагманские смартфоны действительно умеют работать со спутниками. В iPhone 14 и новее есть функция Emergency SOS через спутник — экстренная связь через сеть Globalstar. Аналогичные возможности появляются в линейках Samsung Galaxy и Google Pixel.

Один из Telegram-каналов опубликовал пост, в котором утверждалось, что из-за постановления ввоз флагманских смартфонов Apple, Samsung и Google в Россию могут запретить. Логика такая: раз в телефоне есть модуль спутниковой связи, значит, он подпадает под ограничения. А за ввоз якобы грозит конфискация и даже уголовная ответственность по статье о контрабанде.

Звучит пугающе. Но давайте посмотрим на это с другой стороны.

Отличие iPhone от спутникового оборудования

Здесь нужно разобраться в нескольких вещах. Во-первых, постановление оперирует конкретными кодами ТН ВЭД — и смартфонов среди них нет. Код 8517 13 000 0, под которым проходят смартфоны при таможенном оформлении, в приложении к постановлению отсутствует.

Во-вторых, спутниковая связь в iPhone — это не основная функция устройства. iPhone классифицируется как смартфон, а не как спутниковый терминал. Таможенная классификация определяется по основному назначению товара, а не по наличию дополнительных функций.

В-третьих, спутниковая функция Emergency SOS в iPhone на территории России всё равно не работает. Apple прямо указывает на своём сайте поддержки, что для устройств, приобретённых в России, спутниковые функции недоступны. То есть даже аппаратно iPhone, купленные для российского рынка, не могут подключаться к спутникам Globalstar.

Устройства, которые попали под запрет ввоза

Постановление нацелено прежде всего на терминалы Starlink и аналогичное оборудование. Это спутниковые антенны, модемы и приёмники, которые обеспечивают доступ к интернету через иностранные спутниковые группировки.

Starlink — глобальная система спутникового интернета от компании SpaceX Илона Маска. Она активно используется в зоне конфликта на Украине и неоднократно называлась критической инфраструктурой для ВСУ. Россия давно работает над ограничением доступа к иностранным спутниковым сетям на своей территории. Нынешнее постановление — логичное продолжение этой политики.

Кроме того, в России параллельно развивается собственная инфраструктура: компания «Бюро 1440» разрабатывает отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку. А Минцифры ещё в прошлом году готовило нормативную базу для контроля за технологией Direct to Cell — прямой связи смартфонов со спутниками через сети 5G. Ранее мы подробно разбирали, зачем хотят запретить продажи iPhone без RuStore — и это тоже оказалось не так страшно.

Могут ли конфисковать iPhone из-за спутниковой связи

На данный момент — нет. Ваш iPhone никто не конфискует и не запретит. Постановление касается ввоза конкретных категорий спутникового оборудования, а не смартфонов.

Однако ситуация может измениться в будущем. Технология спутниковой связи в смартфонах развивается стремительно. Apple расширяет географию Emergency SOS, Samsung внедряет спутниковые функции в свои флагманы, а Starlink заявляет о планах обеспечить прямой приём сигнала на смартфоны с поддержкой 4G и 5G.

Если подобные технологии станут массовыми, нельзя исключать, что регуляторы обратят внимание на смартфоны с модулями спутниковой связи. Но пока это лишь теоретический сценарий — никаких законодательных инициатив в этом направлении нет. Остались вопросы или хотите обсудить ситуацию? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут разобраться.