3 новых функции iOS 27: Apple делает ИИ-фотошоп прямо в галерее iPhone

По данным Bloomberg, в iOS 27 встроенное приложение «Фото» получит отдельный раздел с инструментами Apple Intelligence. Внутри будет три новых функции для редактирования снимков, которые помогут пользователям iPhone серьезно менять готовые изображения. Часть из них пока работает нестабильно, и Apple допускает их перенос или урезание. Помимо фоторедактора, в iOS 27 ожидаются и другие изменения, включая переработанную Siri и новый дизайн.



Как изменится приложение «Фото» на iPhone в iOS 27

Это пока слух уровня репортажа Bloomberg, а не официальный анонс. По информации издания, iOS 27 обновит интерфейс редактирования в приложении «Фото» и добавит туда новый раздел «Apple Intelligence Tools». Внутри меню окажутся три инструмента, которые меняют фото за «несколько секунд».

Главная идея — не запускать отдельные приложения и не возиться с ползунками. Apple хочет, чтобы быстрая правка кадра делалась прямо внутри стандартной галереи, без сторонних редакторов. Стоит заранее проверить, какие iPhone не получат iOS 27 — без обновления останутся четыре модели.

Дорисовать фото на iPhone с помощью ИИ

Первый инструмент — Extend, дорисовка изображения за границами оригинала. Функция позволит «генерировать дополнительное содержимое изображения за пределами оригинального кадра»; например, можно сделать крупный кадр достопримечательности и дорисовать вокруг неё пейзаж. Объём добавляемой области пользователь регулирует сам, растягивая края фото пальцами.

Если коротко, это аналог того, что уже умеют Google Pixel и редакторы вроде Photoshop с генеративной заливкой. Полезно, когда на снимке слишком тесная композиция или нужно подогнать фото под другой формат — например, под обложку или сторис, где не хватает фона по бокам.

Автоулучшение фото на iPhone: что изменится в iOS 27

Второй инструмент — Enhance. По описанию, он автоматически улучшает качество изображения, в том числе освещение и цвета.

Здесь стоит сдержать ожидания. Кнопка «улучшить фото» в том или ином виде есть в «Фото» уже много лет, и до сих пор её эффект был спорным. Что именно изменится с приходом Apple Intelligence и насколько результат будет лучше нынешнего — из отчёта Bloomberg не ясно. Это та функция, которую правильнее оценивать по реальным тестам, а не по описанию.

Смена ракурса фото на iPhone: кому пригодится Reframe

Третий инструмент — Reframe. Он позволит «сдвигать перспективу» для пространственных фото.

Речь о spatial photos — снимках с эффектом объёма, которые делают современные iPhone и которые потом можно смотреть на Apple Vision Pro. Reframe, судя по описанию, позволит подвигать точку обзора такого снимка уже после съёмки. Для большинства владельцев iPhone это нишевая функция для Vision Pro: она имеет смысл прежде всего тем, кто реально снимает пространственные фото и смотрит их через гарнитуру. Кстати, в iOS 27 Apple также заблокирует часть сайтов и приложений — проверьте, коснётся ли это вас.

Сроки выхода iOS 27

Apple покажет iOS 27 не сразу. Презентация запланирована на WWDC 8 июня. Это значит, что бета выйдет летом, а публичный релиз — традиционно осенью, вместе с новыми iPhone.

Есть и важный нюанс. Разработка новых инструментов «идёт не совсем гладко»: Extend и Reframe нестабильно работают во внутреннем тестировании, и Apple может отложить или урезать функции, если не доведёт модели до нужного качества. Проще говоря, не факт, что мы увидим все три инструмента уже в первой версии iOS 27 — часть может появиться позже отдельным обновлением или вовсе не выйти.

Кроме фоторедактора, в iOS 27 ожидаются и другие изменения. В обновлении должны быть серьёзные доработки Siri, а также упор на исправление ошибок и общую стабильность системы. Для многих пользователей именно второе окажется важнее любых новых ИИ-функций.

Стоит ли обновляться до iOS 27 ради новых функций «Фото»

Новые инструменты в «Фото» — это удобство, а не революция. Они пригодятся тем, кто часто правит снимки прямо на iPhone и не хочет ставить сторонние редакторы: Extend поможет с кадрированием и форматами, Enhance — с быстрой коррекцией, Reframe — владельцам Vision Pro.

Если вы редко открываете редактор в «Фото» и не снимаете пространственные кадры, обновляться ради этих функций смысла нет. Гораздо важнее обещанные исправления ошибок и улучшения Siri — они затронут всех, а не только тех, кто любит экспериментировать с обработкой. И главное: пока это слух, а часть функций может не доехать до релиза. Делать выводы стоит после WWDC 8 июня и первых бета-версий. Подробнее о том, какие новые функции появятся в iOS 27, мы уже рассказывали.