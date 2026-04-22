iOS 27 отключит ваш любимый сайт на iPhone: что Apple меняет в безопасности

Apple крайне редко анонсирует что-то до официальной презентации. Например, об айфонах, которые обновятся и не обновятся на iOS 27 мы можем узнать только из утечек. Но сегодня компания опубликовала документ для разработчиков и системных администраторов. В iOS 27, macOS 27 и других системах Apple ужесточит требования к сетевой безопасности — и это может затронуть обычных пользователей уже осенью.



Что Apple меняет в iOS 27 и macOS 27

Apple опубликовала документ, адресованный IT-администраторам и разработчикам систем управления устройствами. Суть в следующем: начиная с ближайшего крупного обновления системы (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS) устройства Apple могут отказываться подключаться к серверам с устаревшими или несовместимыми настройками TLS — протокола, который отвечает за шифрование данных между устройством и сервером.

Говоря проще, TLS — это то, что делает соединение между вашим iPhone и сайтом безопасным. Когда вы видите значок замка в адресной строке Safari, это работает именно TLS. Если сервер использует старую версию этого протокола или неправильно настроен, после обновления до iOS 27 устройство может просто не установить с ним связь. Хотите новую Сири и другие прикольные функции? Будьте готовы страдать из-за неработающих сайтов.

Сайты и приложения, которые не будут открываться в iOS 27

На данный момент это изменение не касается подавляющего большинства владельцев iPhone и Mac. Крупные сайты и сервисы — банки, социальные сети, стриминговые платформы — давно работают с актуальными версиями TLS. Старые версии протокола (TLS 1.0 и 1.1) были признаны устаревшими ещё в iOS 15 и macOS 12, так что большинство серьёзных сервисов уже перешли на современные стандарты.

Но проблемы могут возникнуть с другими ресурсами:

Корпоративные порталы и внутренние сервисы компаний, которые давно не обновляли серверную часть

Устаревшие сайты небольших организаций — например, локальные интернет-магазины, форумы, сайты госучреждений

Приложения, которые обращаются к серверам со старыми сертификатами или устаревшим шифрованием

Устройства «умного дома» и IoT-гаджеты с прошивками, которые не обновлялись годами

Apple предупреждает, что обновление серверных конфигураций может занять значительное время, особенно если серверы обслуживаются внешними подрядчиками.

Новые требования Apple к TLS в iOS 27

Apple планомерно повышает планку безопасности уже много лет. TLS — критически важный протокол защиты веб-трафика, который обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при обмене между устройством и сервером. Устаревшие версии протокола содержат известные уязвимости — через них злоумышленники могут перехватить данные или подменить содержимое страницы.

В параллель с этим индустрия в целом движется в сторону более жёстких стандартов. Организация CA/Browser Forum единогласно (25 голосов из 25) утвердила политику сокращения срока действия сертификатов до 47 дней к марту 2029 года. Это общий тренд, а не прихоть одной Apple.

Дата выхода iOS 27

iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и другие системы будут представлены 8 июня на открытии WWDC 2026. Публичный релиз, как обычно, ожидается осенью. Кстати, часть Маков тоже не получат свежее обновление.

Именно после осеннего обновления ограничения вступят в силу. Более строгие требования к сетевой безопасности могут иметь последствия для пользователей уже этой осенью. Если какой-то сайт или сервис перестанет открываться после обновления до iOS 27, причина, скорее всего, будет именно в этом: сервер не соответствует новым требованиям Apple к шифрованию, и устройство просто отказывается с ним работать.

Что делать обычному пользователю после обновления до iOS 27

От владельцев iPhone, iPad и Mac не требуется никаких действий. Это изменение на стороне серверов, а не устройств. Ваша задача — просто обновить систему, когда выйдет iOS 27.

Но полезно знать о нескольких вещах:

Если после обновления какой-то сайт перестал открываться — это не ошибка вашего устройства, а проблема на стороне сайта

Корпоративные пользователи могут столкнуться с тем, что внутренние рабочие порталы перестанут работать — об этом стоит заранее предупредить IT-отдел

Apple рекомендует администраторам провести аудит серверной инфраструктуры и убедиться, что серверы соответствуют новым требованиям

Читайте также: Новый глава Apple Джон Тернус: первый CEO, который знает, что внутри iPhone, iPad и Mac

Для большинства людей это изменение пройдёт незаметно. Но если вы работаете с корпоративными системами, используете малоизвестные сервисы или заходите на старые сайты, которые давно не обновлялись, будьте готовы к тому, что часть из них может перестать работать. Проблема будет не в вашем iPhone, а в том, что владелец сервера не привёл его в соответствие с современными стандартами безопасности.