Apple выпустила iOS 26.5 Release Candidate — обновление для всех уже на следующей неделе

Сегодня, 4 мая Apple выпустила iOS 26.5 RC — финальную предрелизную сборку, которая фактически является готовой версией обновления. Случилось это ровно спустя неделю после прошлого апдейта. Release Candidate получают участники программ Developer Beta и Public Beta, а для остальных пользователей релиз iOS 26.5 ожидается уже на следующей неделе. Это последнее крупное обновление в линейке iOS 26 — дальше все взгляды переключатся на iOS 27 и WWDC 8 июня.



iOS 26.5 Release Candidate — отличия от беты iOS 26.5

iOS 26.5 RC — это не очередная бета, а практически готовый продукт. Именно эту сборку Apple планирует раздать всем пользователям iPhone через несколько дней. Если за оставшееся время обнаружится критический баг, компания выпустит исправленный RC. Но в большинстве случаев Release Candidate и финальная версия — одно и то же, вплоть до номера сборки. Почитайте об отличиях бета-версий iOS, если вдруг не знали.

Новые функции iOS 26.5

Перечень нововведений не изменился с момента первых бет — Apple использовала тестовый период для шлифовки, а не для добавления фич. Единственное свежее изменение в RC — новые обои в iOS 26.5. Вот полный список того, что нас ждет.

что нового в iOS 26.5:

Сквозное шифрование RCS — кроссплатформенные сообщения между iPhone и Android теперь шифруются на том же уровне, что и iMessage. Переключатель находится в Настройки — Сообщения — RCS. Для российских пользователей пока неактуально — наши операторы RCS не поддерживают.

Suggested Places в Apple Maps — при нажатии на строку поиска Карты предлагают подборку интересных мест на основе трендов и вашей истории. В России Яндекс Карты и 2ГИС по-прежнему вне конкуренции.

Подготовка к рекламе в Картах — Apple внедрила код для показа платных рекомендаций бизнесов в результатах поиска Maps. Коммерческий запуск намечен на лето 2026 года в США и Канаде.

Помесячная подписка с годовым обязательством — новый формат оплаты в App Store: ежемесячное списание со скидкой за 12-месячный контракт.

Live Activities для сторонних аксессуаров в ЕС — умные часы и наушники не от Apple смогут показывать динамические уведомления iPhone. За пределами Евросоюза функция отключена.

Автосопряжение Magic-аксессуаров — Magic Keyboard, Mouse и Trackpad сохраняют Bluetooth-соединение после отключения кабеля без ручной настройки.

Гибкий экспорт при переходе на Android — при миграции с iPhone можно выбрать период вложений из сообщений: 30 дней, год или всё.

Новых функций iOS 26.5 для России не так много, поэтому мы рекомендуем обратить внимание на примечания к обновлению. В этом разделе вы узнаете, какие функциональные ошибки были исправлены за время бета-тестирования.

Когда выйдет iOS 26.5 для всех

Выход RC — верный сигнал: до публичного релиза осталось считаные дни. Дата выхода iOS 26.5 официально не названа, однако Apple из года в год следует одному расписанию. Обновления формата x.5 неизменно появляются в середине мая:

iOS 18.5 — 12 мая 2025

— 12 мая 2025 iOS 17.5 — 13 мая 2024

— 13 мая 2024 iOS 16.5 — 18 мая 2023

— 18 мая 2023 iOS 15.5 — 16 мая 2022

— 16 мая 2022 iOS 14.5 — 26 апреля 2021

Как видите, пока идем по графику без отставаний! С учётом сегодняшнего RC наиболее вероятная дата выхода iOS 26.5 11 или 12 мая 2026 года. В худшем случае — 13 мая. Так что, не забудьте подготовить к обновлению свой Айфон.

Как установить iOS 26.5 RC на iPhone — и зачем это делать

Технически скачать iOS 26.5 RC может любой участник программы бета-тестирования:

Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. В пункте «Бета-обновления» активируйте iOS 26 Developer Beta или iOS 26 Public Beta. Дождитесь появления сборки и нажмите «Загрузить и установить».

Но вот честный совет: смысла скачивать iOS 26.5 RC нет. RC-сборка и финальный релиз на 99% идентичны — вы получите ту же самую версию через 7–8 дней без необходимости регистрироваться в бета-программе и без формального статуса «тестировщика» на устройстве.

К тому же, если Apple вдруг обнаружит проблему и выпустит обновлённый RC, бета-участникам придётся ставить ещё одно обновление, а обычные пользователи сразу получат исправленную версию. Если вы дотерпели до этого момента — дождитесь понедельника. iPhone за неделю точно не обидится.