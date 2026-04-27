Вышла iOS 26.5 beta 4 для iPhone — обзор новых функций и дата релиза для всех

Иван Герасимов

27 апреля Apple выпустила iOS 26.5 beta 4 — четвёртую сборку для разработчиков, которая с каждой неделей всё больше превращается в финальный релиз. Каких-то прорывных нововведений в ней ждать не стоило — и их действительно нет. Зато Apple продолжает вычищать баги, подтягивать производительность и готовить систему к публичному запуску. Рассказываем, что нового в iOS 26.5, когда ожидать стабильную версию и почему прямо сейчас разумнее остаться на iOS 26.4.2.

Новые функции iOS 26.5

Набор функций iOS 26.5 сформировался ещё в первых бетах и с тех пор не менялся. В прошлой сборке Apple сосредоточилась на доводке, а не на добавлении фич — продолжилось это и сейчас. Вот полный список того, что войдёт в финальный релиз:

  • Сквозное шифрование RCS — сообщения между iPhone и Android-смартфонами через протокол RCS получают такую же защиту, как iMessage. Переключатель — в Настройки — Сообщения — RCS. В России функция пока бесполезна: операторы RCS не поддерживают.
  • Suggested Places в Apple Maps — Карты начинают рекомендовать интересные места поблизости, ориентируясь на популярные запросы и вашу историю поиска. Для российских пользователей толку мало — Яндекс Карты и 2ГИС делают это несравнимо лучше.
  • Реклама в Apple Maps — Apple встроила техническую базу для платных объявлений в результатах поиска Карт. Старт — летом 2026 года в США и Канаде, рекламные карточки получат пометку «Ad».
  • Помесячная подписка на год — разработчики App Store смогут предлагать подписку с ежемесячным списанием, но с обязательством на 12 месяцев. Компромисс для тех, кого отпугивает разовый годовой платёж.
  • Live Activities для сторонних устройств — в странах ЕС умные часы и аксессуары не от Apple получат динамические уведомления с iPhone. Таймеры, статусы доставки, спортивные трансляции — всё как на Apple Watch. В России пока недоступно.
  • Гибкий перенос данных на Android — при миграции с iPhone можно указать, за какой период экспортировать вложения из сообщений: 30 дней, год или всё целиком.

Бонус: «Итоги года» в Apple Books — приложение готовит функцию с читательской статистикой за 2026 год, достижениями и наградами. Мелочь, а приятно, если пользуетесь приложением регулярно.

Когда выйдет iOS 26.5

Дата выхода iOS 26.5 официально не озвучена, но Apple из года в год придерживается одного ритма. Обновления для Айфона пятой итерации стабильно приземляются в середине мая. Сомневаемся, что традиция будет нарушена в 2026 году.

  • iOS 18.5 — 12 мая 2025
  • iOS 17.5 — 13 мая 2024
  • iOS 16.5 — 18 мая 2023
  • iOS 15.5 — 16 мая 2022
  • iOS 14.5 — 26 апреля 2021

За исключением iOS 14.5, которая проскочила в конце апреля, все релизы укладываются в график 12–18 мая. С учётом четвёртой беты сегодня, впереди ещё RC-сборка — значит, финальная iOS 26.5 для всех выйдет 12–19 мая 2026 года. Времени достаточно, чтобы подготовиться к апдейту!

Стоит ли скачивать iOS 26.5 beta 4

Если коротко — нет. Четвёртая бета заметно стабильнее первых сборок, но это по-прежнему тестовое ПО со всеми вытекающими: непредсказуемый расход батареи, случайные вылеты приложений и периодические глюки интерфейса. Банковские приложения, которые и так в России работают в режиме «молись и надейся», на бете могут вести себя ещё капризнее.

Вместо беты лучше поставьте iOS 26.4.2 — она вышла буквально на днях и закрывает серьёзную уязвимость, через которую из памяти iPhone можно было извлечь удалённые уведомления. К тому же, по данным тестов автономности, iOS 26.4.2 вернула iPhone 13 почти час работы, потерянный в предыдущих сборках. Подробнее — в нашем разборе автономности iOS 26.4.2. До релиза iOS 26.5 осталось две-три недели — проще дождаться стабильной версии.

Как установить iOS 26.5 beta 4

Если всё-таки решили рискнуть, устанавливайте хотя бы на запасной Айфон. Так вероятность урона и потери данных будет ниже. Скачать iOS 26.5 beta 4 можно через программу бета-тестирования:

  1. Зарегистрируйтесь в Apple Developer Program, если ещё не записались ранее.
  2. На iPhone перейдите в Настройки — Основные — Обновление ПО.
  3. Тапните на «Бета-обновления» и активируйте iOS 26 Developer Beta или iOS 26 Public Beta.
  4. Дождитесь загрузки сборки и нажмите «Загрузить и установить».

Перед установкой обязательно сделайте резервную копию через iCloud или Finder — откатиться с беты на стабильную версию без полного сброса не получится. И помните: до финальной iOS 26.5 осталось совсем немного. Терпение — лучший друг вашего iPhone.

