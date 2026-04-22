Вышла iOS 26.4.2: что нового и стоит ли скачивать обновление на iPhone

Apple выпустила iOS 26.4.2 для всех совместимых iPhone — ровно через две недели после релиза iOS 26.4.1. Обновление вышло ровно в те сроки, которые мы предполагали ранее: сборку засекли в логах 9to5Mac и MacRumors ещё на прошлой неделе, и Apple не стала затягивать с релизом. В описании обновления компания традиционно ограничилась общими словами про исправление ошибок, но по факту апдейт чинит конкретные проблемы, с которыми столкнулись пользователи после установки iOS 26.4.1.



Что нового в iOS 26.4.2

Главная причина, по которой Apple так быстро выкатила новое обновление — массовые жалобы на установку iOS 26.4.1. У части пользователей процесс апдейта завершался «окирпичиванием» iPhone: смартфон зависал на логотипе Apple, переставал реагировать на кнопки и требовал восстановления через компьютер. Проблема затронула не все модели, но количество обращений в поддержку оказалось заметным.

Допускаем, что iOS 26.4.2 исправляет баг установщика, из-за которого и возникала ошибка. Теперь процесс обновления проходит штатно даже на тех iPhone, где iOS 26.4.1 отказывалась ставиться с первого раза. Если вы ещё сидите на iOS 26.4 и опасались обновляться из-за историй в интернете — можно смело ставить сразу iOS 26.4.2 без промежуточных шагов. Доселе считалось, что в проблеме виновато приложение Telega, но выход апдейта будто бы говорит об обратном.

Помимо фикса установщика, Apple доработала несколько мелочей, вроде нарушения синхронизации с iCloud, о которых в описании не сказано ни слова. Скорее всего, ничего революционного — обычный набор правок для релиза этой итерации.

Исправление сотовой связи в iOS 26.4.2

Вторая важная часть обновления — правки модемной прошивки. После выхода iOS 26.4.1 многие пользователи жаловались на нестабильное сотовое соединение: обрывы звонков, медленный мобильный интернет и проблемы с переключением между Wi-Fi и сотовой связью. Больше всего страдали владельцы iPhone 15 и iPhone 16 Pro Max — модели с модемом Qualcomm.

После установки iOS 26.4.2 ситуация должна нормализоваться. По сообщениям пользователей, которые успели обновиться в первые часы после релиза, скорость передачи данных в LTE и 5G заметно выросла, а обрывы соединения стали редкостью. Впрочем, часть проблем могла быть связана не с прошивкой, а с оператором — так что чуда ждать не стоит.

Исправления безопасности в iOS 26.4.2

В отличие от iOS 26.4.1, где на странице безопасности Apple не было ни одной записи CVE, iOS 26.4.2 закрывает несколько уязвимостей. Детали компания обычно публикует через несколько дней после релиза — чтобы у пользователей было время обновиться, прежде чем описание станет публичным. Пока страница безопасности молчит.

Apple выпустила обновление только для iPhone и iPad. Mac, Apple Watch, Apple TV и Apple Vision Pro свежих сборок не получили. Это ожидаемо: 26.4.2 — точечный патч для iOS и iPadOS, а не плановое обновление всей экосистемы. Параллельно продолжается тестирование iOS 26.5 — сейчас доступна третья бета-версия, а публичный релиз ожидается в середине мая.

Как установить iOS 26.4.2

Обновление уже доступно для всех iPhone, поддерживающих iOS 26. Из-за наплыва желающих (да, даже у этой версии) возможна низкая скорость загрузки, что вполне нормально. Готовы рискнуть? Установить iOS 26.4.2 можно по классической схеме:

Откройте Настройки .

. Перейдите в раздел Основные .

. Выберите Обновление ПО .

. Дождитесь появления iOS 26.4.2 и нажмите Загрузить и установить.

Перед установкой убедитесь, что iPhone заряжен минимум на 50% или подключён к зарядке, а также подключён к Wi-Fi. Сам процесс занимает 10–15 минут в зависимости от модели. Если вы сидите на iOS 26.4.1 и сталкиваетесь с проблемами сотовой связи или просто хотите закрыть свежие уязвимости — не откладывайте. Обновление получилось компактным, но полезным.