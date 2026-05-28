Напоминание о звонке на iPhone — где найти, как включить и не забыть перезвонить

Напоминание о звонке на iPhone — встроенная функция приложения Телефон, которая помогает не забыть перезвонить человеку через час, вечером, завтра или в произвольное время. Это удобно, если вы пропустили звонок, не успели ответить или уже поговорили, но нужно вернуться к разговору позже. Ниже разберём, как включить эту функцию, где искать напоминания, как их редактировать и закрывать.



Напоминание о звонке на iPhone: зачем нужно

Это функция приложения Телефон, которая создаёт запись в стандартных Напоминаниях iOS и присылает уведомление в нужное время. По сути, iPhone сам подсказывает: «пора перезвонить такому-то». Срабатывает она и для обычных сотовых вызовов, и для звонков FaceTime.

Есть два сценария использования. Первый — когда вам звонят прямо сейчас, и на экране входящего вызова доступна кнопка «Напомнить мне»: можно отложить ответ на час или до момента, когда вы покинете текущее местоположение. Второй — когда нужно поставить напоминание уже после звонка: на пропущенный вызов или на разговор, который требует продолжения. Именно второй сценарий чаще всего и ищут пользователи.

Главное преимущество: ничего не нужно устанавливать дополнительно — функция встроена в iOS и работает на любом современном iPhone.

Как поставить напоминание о звонке через приложение Телефон

Самый быстрый способ — через журнал недавних вызовов. Подойдёт для любого звонка: входящего, исходящего, пропущенного.

Откройте приложение Телефон и перейдите на вкладку с недавними вызовами. Найдите нужный звонок в списке и сделайте свайп влево по этой записи. Нажмите на маленькую иконку часов, которая появится среди кнопок. Выберите один из готовых вариантов: «Через 1 час», «Сегодня вечером», «Завтра» или «Напомнить позже» для произвольной даты и времени.

Если вы выбрали «Напомнить позже», iPhone откроет интерфейс приложения Напоминания, где можно вручную указать дату, точное время и при желании добавить комментарий — например, «уточнить по кредиту» или «обсудить заказ».

Напоминание во время входящего звонка на iPhone

Когда вам звонят и отображается полноэкранный интерфейс вызова, на экране есть кнопка «Напомнить мне». Нажмите её и выберите вариант «Через 1 час». В таком случае напоминание сработает ровно через 60 минут после звонка.

Эта опция удобна, если звонок застал в неподходящий момент: на встрече, за рулём или в шумном помещении. Вы не берёте трубку, но и не забываете о звонке — телефон сам напомнит. Если ваш iPhone иногда показывает входящие в виде маленького баннера вместо полного экрана, кнопка «Напомнить мне» доступна после раскрытия уведомления в полноэкранный режим.

Как iPhone уведомляет о запланированном звонке

В назначенное время на iPhone появится приоритетное уведомление — оно отображается даже в режиме «Не беспокоить» как «срочное». Если нажать на уведомление, откроется приложение Напоминания, где будет сама задача с именем контакта.

Чтобы позвонить прямо из Напоминаний, аккуратно нажмите на область с иконкой телефона рядом с задачей. Альтернативный путь — нажать кнопку информации (i) возле напоминания, а затем на следующем экране нажать кнопку вызова. Просто длинное нажатие на уведомление не предлагает кнопку «Позвонить» — пока что Apple даёт только варианты отложить или отметить выполненным. Один лишний шаг через приложение Напоминания остаётся.

Все запланированные звонки на iPhone

Место зависит от того, какой стиль приложения Телефон вы используете в iOS. В свежих версиях Apple предлагает новый «Объединённый» дизайн, но при желании можно вернуть классический вид.

Объединённый стиль (по умолчанию): все ваши напоминания о звонках отображаются в разделе «Напоминания» в верхней части вкладки «Вызовы».

все ваши напоминания о звонках отображаются в разделе «Напоминания» в верхней части вкладки «Вызовы». Классический стиль: напоминания не показываются в Телефоне — их нужно искать в приложении Напоминания, в списках «Сегодня» или «Запланированные».

Если вы хотите видеть напоминания прямо в Телефоне, удобнее оставить объединённый дизайн. А если привычнее старая раскладка с вкладками «Избранные», «Недавние», «Контакты», «Голосовая почта» — пользуйтесь Напоминаниями как основным местом контроля задач.

Изменение времени запланированного звонка на iPhone

Редактировать напоминание можно двумя способами. Первый — через приложение Напоминания: открываете задачу и меняете время, дату, заметку или приоритет так же, как делаете с любым обычным напоминанием.

Второй способ быстрее, если вы внутри приложения Телефон:

Откройте вкладку с недавними вызовами. Сделайте свайп влево по записи звонка, у которого уже стоит напоминание. Нажмите на иконку часов. Выберите пункт «Изменить в Напоминаниях» и внесите нужные правки.

Так же можно сменить тип уведомления — например, добавить повторение, если вы хотите перезванивать человеку каждую неделю по определённому делу.

Как убрать выполненный звонок из Напоминаний

После того как вы перезвонили, напоминание стоит закрыть, чтобы оно не висело лишним пунктом. Сделать это можно в обоих приложениях.

В Напоминаниях: нажмите кружок слева от задачи — она будет отмечена как выполненная.

В Телефоне: свайпните влево по записи вызова и нажмите «Отметить выполненным». В этом случае iPhone не будет переключать вас в Напоминания — всё закроется прямо в журнале вызовов.

Если же вы свайпнёте влево и нажмёте красную иконку корзины, запись о вызове удалится из журнала вместе с привязанным к ней напоминанием. Будьте внимательны: восстановить удалённую запись штатными средствами нельзя.