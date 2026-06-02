Почему iPhone не находит iOS 26.5.1 и как обновиться на новую ОС

Кирилл Пироженко

Вы уже слышали, что Apple выпустила свежее обновление iOS, открыли «Настройки», добрались до раздела обновления ПО — а его там нет. Система упорно показывает iOS 26.5 как последнюю доступную версию. Знакомая ситуация? Спешим успокоить: ваш iPhone не сломался и ничего не «зависло». Причина куда прозаичнее, и сейчас мы всё разложим по полочкам. Накануне WWDC 2026 компания Apple выпустила точечное обновление iOS 26.5.1. Релиз получил номер сборки 23F81 и вышел спустя три недели после iOS 26.5. Казалось бы, обычное дело — но именно это обновление вызвало волну вопросов у владельцев iPhone.

Далеко не все смогут обнаружить свежий апдейт. Фото.

Далеко не все смогут обнаружить свежий апдейт

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие iPhone поддерживают iOS 26.5.1

Главная причина, по которой ваш iPhone не видит iOS 26.5.1, до обидного простая: обновление вышло не для всех. Apple выпустила его исключительно для линейки iPhone 17 и для iPhone Air. В список попали iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e и iPhone Air — и больше никто.

Если у вас iPhone 16, iPhone 15 или модель постарше, в разделе обновления ПО так и останется iOS 26.5 как последняя версия. Это не баг, не сбой серверов Apple и не региональное ограничение. Просто ваш аппарат не входит в круг устройств, которым адресован этот апдейт.

Какие iPhone поддерживают iOS 26.5.1. Мой айфон 16 плюс обновление, естественно, тоже не нашел. Фото.

Мой айфон 16 плюс обновление, естественно, тоже не нашел

Никакие перезагрузки, сбросы настроек или повторные проверки ситуацию не изменят — обновления для вашей модели в этой версии физически не существует. Почему Apple поступает именно так? Дело в характере исправления. Апдейт чинит проблему, которая встречается только на новых чипах и контроллерах питания, поэтому распространять его на старые модели нет смысла. Хотите первыми узнавать о новых прошивках и не пропускать важные апдейты? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем каждое обновление iOS.

Что нового в обновлении iOS 26.5.1

Теперь о сути обновления. В официальных примечаниях Apple указана одна-единственная правка, и она касается зарядки. Апдейт устраняет проблему, с которой сталкивается небольшое число пользователей и которая может препятствовать проводной зарядке на iPhone Air и моделях iPhone 17, когда батарея почти разряжена.

Что нового в обновлении iOS 26.5.1. Обновление исправляет баг с зарядкой айфона 17. Фото.

Обновление исправляет баг с зарядкой айфона 17

Звучит безобидно, но на практике баг доставлял серьёзные неудобства. Представьте: смартфон сел в ноль, вы подключаете кабель — а он не заряжается. Для пары пользователей это выглядело как полностью «мёртвый» аппарат, который отказывается оживать от провода. Если ваш iPhone разрядился и не включается, у нас есть отдельная инструкция, как вернуть его к жизни.

Важно понимать: проблема затрагивала лишь малую часть пользователей. Большинство владельцев iPhone 17 и Air с ней вообще не сталкивались. Так что если ваш смартфон заряжается без всяких проблем, паниковать не стоит — обновление носит скорее профилактический характер.

Как это часто бывает, Apple могла «тихо» поправить и другие мелкие шероховатости: в примечаниях к выпуску компания традиционно перечисляет далеко не все изменения. CVE-записей по безопасности на этот раз не публиковалось, что косвенно подтверждает: апдейт нацелен именно на конкретный баг с питанием.

Как обновить iPhone 17 до iOS 26.5.1

Если вы — счастливый обладатель iPhone 17 любой модификации или iPhone Air, и у вас был тот самый баг с зарядкой, установить апдейт стоит. Делается это стандартно. Перед началом советуем сделать резервную копию в iCloud — лишним точно не будет.

Как обновить iPhone 17 до iOS 26.5.1. На iPhone 17 и других устройствах линейки обновление ставится через настройки. Фото.

На iPhone 17 и других устройствах линейки обновление ставится через настройки

Порядок действий простой:

  1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.
  2. Перейдите в раздел «Основные».
  3. Выберите пункт «Обновление ПО».
  4. Дождитесь появления iOS 26.5.1 и нажмите «Обновить сейчас».
  5. Дайте смартфону завершить установку — он перезагрузится автоматически.

Отдельный нюанс: если ваш iPhone уже попал в ту самую ситуацию и вообще не реагирует на кабель, попробуйте сначала поставить его на беспроводную зарядку. Так аппарат оживёт, после чего можно будет спокойно скачать обновление и забыть о проблеме навсегда. Размер апдейта у пользователей разнится — некоторые сообщают о внушительных гигабайтах, так что лучше качать по Wi-Fi.

Не смогли найти обновление или возникли проблемы с установкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно подскажут.

Полезный момент и для владельцев Mac: одновременно Apple выпустила macOS 26.5.1. Это обновление чинит редкую проблему, из-за которой компьютеры с чипом M5 могли неожиданно выключаться при использовании определённых сетевых расширений для фильтрации контента. Касается она в основном корпоративных пользователей, но если у вас новый Mac на M5, обновиться тоже не помешает.

Когда выйдет новое обновление для остальных iPhone

А вот это вопрос, который волнует большинство. Если коротко — конкретно iOS 26.5.1 на старые iPhone не придёт никогда. Это финальная версия для линейки iPhone 17 и Air, и расширять список совместимых моделей Apple не планирует. Для всех остальных устройств актуальной так и остаётся iOS 26.5.

Когда выйдет новое обновление для остальных iPhone. Для остальных смартфонов iOS 26.5.1 не выйдет. Фото.

Для остальных смартфонов iOS 26.5.1 не выйдет

Но это не значит, что про другие iPhone забыли. Следующее общедоступное обновление для всех — это iOS 26.6, которая сейчас проходит бета-тестирование. Именно с ней владельцы более ранних моделей получат свежую порцию исправлений. Работа над веткой iOS 26 продолжается даже в преддверии WWDC, так что без апдейтов вас не оставят.

Кстати, о конференции. Уже 8 июня Apple проведёт главную презентацию WWDC 2026, где покажет iOS 27, обновлённую Siri и многое другое. К слову, главная функция iOS 27 стала известна ещё до анонса — ИИ на iPhone сможет работать офлайн. Сама система выйдет для всех пользователей осенью, как и положено крупным релизам.

Так что если вы открыли «Настройки» и не нашли iOS 26.5.1 — теперь вы знаете, что всё в порядке. Обновление просто прошло мимо вашей модели, и это абсолютно нормально. А счастливым обладателям iPhone 17 и Air остаётся лишь нажать пару кнопок и забыть о капризной зарядке.

iOS 26.5Обновление iOS и устройств AppleСмартфоны Apple
Новости по теме: iOS 26.5
iOS 26.5.1 уже вышла: какие проблемы исправила Apple и нужно ли качать обновление на iPhone прямо сейчас. Фото.
iOS 26.5.1 уже вышла: какие проблемы исправила Apple и нужно ли качать обновление на iPhone прямо сейчас
Вышла iOS 26.6 Public Beta 1: что нового, когда релиз и стоит ли обновляться. Фото.
Вышла iOS 26.6 Public Beta 1: что нового, когда релиз и стоит ли обновляться
Apple готовит iOS 26.5.1: что нового и когда выйдет обновление для iPhone. Фото.
Apple готовит iOS 26.5.1: что нового и когда выйдет обновление для iPhone