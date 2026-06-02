Почему iPhone не находит iOS 26.5.1 и как обновиться на новую ОС

Вы уже слышали, что Apple выпустила свежее обновление iOS, открыли «Настройки», добрались до раздела обновления ПО — а его там нет. Система упорно показывает iOS 26.5 как последнюю доступную версию. Знакомая ситуация? Спешим успокоить: ваш iPhone не сломался и ничего не «зависло». Причина куда прозаичнее, и сейчас мы всё разложим по полочкам. Накануне WWDC 2026 компания Apple выпустила точечное обновление iOS 26.5.1. Релиз получил номер сборки 23F81 и вышел спустя три недели после iOS 26.5. Казалось бы, обычное дело — но именно это обновление вызвало волну вопросов у владельцев iPhone.



Какие iPhone поддерживают iOS 26.5.1

Главная причина, по которой ваш iPhone не видит iOS 26.5.1, до обидного простая: обновление вышло не для всех. Apple выпустила его исключительно для линейки iPhone 17 и для iPhone Air. В список попали iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e и iPhone Air — и больше никто.

Если у вас iPhone 16, iPhone 15 или модель постарше, в разделе обновления ПО так и останется iOS 26.5 как последняя версия. Это не баг, не сбой серверов Apple и не региональное ограничение. Просто ваш аппарат не входит в круг устройств, которым адресован этот апдейт.

Никакие перезагрузки, сбросы настроек или повторные проверки ситуацию не изменят — обновления для вашей модели в этой версии физически не существует. Почему Apple поступает именно так? Дело в характере исправления. Апдейт чинит проблему, которая встречается только на новых чипах и контроллерах питания, поэтому распространять его на старые модели нет смысла.

Что нового в обновлении iOS 26.5.1

Теперь о сути обновления. В официальных примечаниях Apple указана одна-единственная правка, и она касается зарядки. Апдейт устраняет проблему, с которой сталкивается небольшое число пользователей и которая может препятствовать проводной зарядке на iPhone Air и моделях iPhone 17, когда батарея почти разряжена.

Звучит безобидно, но на практике баг доставлял серьёзные неудобства. Представьте: смартфон сел в ноль, вы подключаете кабель — а он не заряжается. Для пары пользователей это выглядело как полностью «мёртвый» аппарат, который отказывается оживать от провода. Если ваш iPhone разрядился и не включается, у нас есть отдельная инструкция, как вернуть его к жизни.

Важно понимать: проблема затрагивала лишь малую часть пользователей. Большинство владельцев iPhone 17 и Air с ней вообще не сталкивались. Так что если ваш смартфон заряжается без всяких проблем, паниковать не стоит — обновление носит скорее профилактический характер.

Как это часто бывает, Apple могла «тихо» поправить и другие мелкие шероховатости: в примечаниях к выпуску компания традиционно перечисляет далеко не все изменения. CVE-записей по безопасности на этот раз не публиковалось, что косвенно подтверждает: апдейт нацелен именно на конкретный баг с питанием.

Как обновить iPhone 17 до iOS 26.5.1

Если вы — счастливый обладатель iPhone 17 любой модификации или iPhone Air, и у вас был тот самый баг с зарядкой, установить апдейт стоит. Делается это стандартно. Перед началом советуем сделать резервную копию в iCloud — лишним точно не будет.

Порядок действий простой:

Откройте приложение «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Обновление ПО». Дождитесь появления iOS 26.5.1 и нажмите «Обновить сейчас». Дайте смартфону завершить установку — он перезагрузится автоматически.

Отдельный нюанс: если ваш iPhone уже попал в ту самую ситуацию и вообще не реагирует на кабель, попробуйте сначала поставить его на беспроводную зарядку. Так аппарат оживёт, после чего можно будет спокойно скачать обновление и забыть о проблеме навсегда. Размер апдейта у пользователей разнится — некоторые сообщают о внушительных гигабайтах, так что лучше качать по Wi-Fi.

Полезный момент и для владельцев Mac: одновременно Apple выпустила macOS 26.5.1. Это обновление чинит редкую проблему, из-за которой компьютеры с чипом M5 могли неожиданно выключаться при использовании определённых сетевых расширений для фильтрации контента. Касается она в основном корпоративных пользователей, но если у вас новый Mac на M5, обновиться тоже не помешает.

Когда выйдет новое обновление для остальных iPhone

А вот это вопрос, который волнует большинство. Если коротко — конкретно iOS 26.5.1 на старые iPhone не придёт никогда. Это финальная версия для линейки iPhone 17 и Air, и расширять список совместимых моделей Apple не планирует. Для всех остальных устройств актуальной так и остаётся iOS 26.5.

Но это не значит, что про другие iPhone забыли. Следующее общедоступное обновление для всех — это iOS 26.6, которая сейчас проходит бета-тестирование. Именно с ней владельцы более ранних моделей получат свежую порцию исправлений. Работа над веткой iOS 26 продолжается даже в преддверии WWDC, так что без апдейтов вас не оставят.

Кстати, о конференции. Уже 8 июня Apple проведёт главную презентацию WWDC 2026, где покажет iOS 27, обновлённую Siri и многое другое. К слову, главная функция iOS 27 стала известна ещё до анонса — ИИ на iPhone сможет работать офлайн. Сама система выйдет для всех пользователей осенью, как и положено крупным релизам.

Так что если вы открыли «Настройки» и не нашли iOS 26.5.1 — теперь вы знаете, что всё в порядке. Обновление просто прошло мимо вашей модели, и это абсолютно нормально. А счастливым обладателям iPhone 17 и Air остаётся лишь нажать пару кнопок и забыть о капризной зарядке.