Вышла iOS 26.6 Public Beta 1: что нового, когда релиз и стоит ли обновляться

Сегодня, 28 мая, вышла новая iOS 26.6 Public Beta 1 — тестовая сборка для простых пользователей. Для разработчиков бета вышла двумя днями ранее, а теперь к тестам подключаются обычные владельцы iPhone. Громких нововведений ждать не стоит: iOS 26.6 — это финальный апдейт линейки iOS 26 перед большим переходом на iOS 27. Подробно что нового в iOS 26.6 beta 1 и стоит ли её ставить мы уже разбирали — здесь соберём главное и расскажем про публичную версию.



Что нового в iOS 26.6 Public Beta 1

Apple не стала добавлять заметных функций — упор сделан на безопасность, стабильность и подготовку системы к будущим релизам. Главное изменение — уведомление о лимите заблокированных контактов. При достижении максимума (около 20 000 номеров) iPhone покажет предупреждение. Чтобы заблокировать ещё кого-то, придётся удалить кого-то из списка через Настройки — Приложения — Телефон — Заблокированные контакты. Вот что еще нашли в сборке:

Maps BlastDoor — важное изменение. Раньше этот механизм-«песочница» защищал iMessage от атак через вредоносные файлы, изолируя и проверяя небезопасные данные. Теперь так же будут обрабатываться картографические данные и пользовательский контент в Maps.

Обновлённые заставки — приложения Apple Games и Apple Books получили освежённые экраны запуска.

Прошивка модема для iPhone 16. Цель — снизить число обрывов связи и стабилизировать сигнал в зонах со слабым покрытием.

Исправление ошибок и традиционное закрытие уязвимостей в безопасности.

Под капотом нашлось и кое-что для разработчиков: обновлённые ИИ-модели, новые NFC-сервисы и 183 новых файла в сборке. Обсуждаем находки в нашем чате в Telegram.

Как iOS 26.6 повлияет на батарею

Автономность — главная боль всей линейки iOS 26. После выхода iOS 26.5 жалобы на быстрый разряд не утихли, и мы подробно разбирали ситуацию в тесте автономности iOS 26.5.

Обновления вроде iOS 26.6 нередко включают оптимизацию фоновых процессов, так что есть шанс, что расход батареи на Айфоне уменьшится. Но на бета-версии судить рано — система ещё сырая. Полноценные выводы по батарее сделаем ближе к финальному релизу. Следите за тестами в нашем Telegram-канале.

Когда выйдет iOS 26.6

Точную дату Apple не называет, но по графику прошлых лет финальная iOS 26.6 выйдет в конце июля 2026. Перед этим предстоит ещё несколько бет и RC-сборка. Стоит помнить, что вскоре всё внимание Apple переключится на iOS 27 — её официально покажут 8 июня на WWDC 2026, а первая бета появится в тот же день. Первые скрины операционки уже есть!

Так что iOS 26.6, скорее всего, станет последним обновлением текущей системы. Кстати, между делом ожидается и небольшое обновление iOS 26.5.1 для стабильной ветки.

Стоит ли устанавливать iOS 26.6 Public Beta 1

На основной iPhone скачивать iOS 26.6 не стоит. Публичная бета стабильнее обычной для разработчиков, но это всё ещё тестовое ПО: возможны повышенный расход батареи, вылеты приложений и сбои в работе банковских программ. Учитывая, что новых функций в iOS 26.6 для обычного пользователя почти нет, рисковать ради уведомления о лимите контактов смысла мало.

Если очень хочется попробовать — ставьте на запасное устройство и обязательно сделайте резервную копию. Публичная бета iOS 26.6 доступна всем владельцам совместимых iPhone. Вот что потребуется.

Перейдите на Apple Developer Program и запишитесь в программу публичного бета-тестирования Apple. На iPhone откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите «Бета-обновления» и выберите iOS 26.5 Public Beta. Когда сборка появится в списке, нажмите «Загрузить и установить».

Перед установкой убедитесь, что заряд выше 50%, а на устройстве достаточно свободного места. А первые впечатления от iOS 26.6 обсуждаем в нашем канале в МАКСе — заходите, если решились на эксперимент.