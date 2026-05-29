3 главных отличия iPhone 18 Pro и iPhone Ultra

Миша Королев

Осенний релиз Apple 2026 года, судя по утечкам, будет построен вокруг двух флагманов — iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Это разные устройства для разных пользователей, и выбор между ними упирается не только в цену. Ниже — три ключевых отличия, которые, по слухам, определят, какой смартфон стоит брать. Финальные характеристики могут отличаться от того, что сейчас пишут источники — тем более что у складного iPhone Ultra уже появились первые проблемыё ещё до анонса.

Чем складной iPhone Ultra отличается от обычного iPhone

Самое очевидное и при этом самое важное различие — это форма устройства. iPhone 18 Pro и Pro Max сохранят привычный дизайн: по слухам, у них будут те же размеры экранов и тот же общий вид, что и у предшественников. Если вам нравится, как iPhone лежит в руке последние несколько лет, и менять привычки не хочется — это ваш вариант.

iPhone Ultra, по тем же утечкам, станет первым складным iPhone в истории Apple. У него будет внешний экран — короче и шире, чем у обычного iPhone — и внутренний, по размеру близкий к iPad mini. То есть это уже не просто новый смартфон, а гибрид телефона и маленького планшета. Кому-то это критично нужно (например, для чтения, заметок, разделённого экрана), кому-то — лишний повод переплатить за конструкцию, к которой ещё надо привыкнуть. Финальный дизайн складного Ultra уже показали на фото — так что представить устройство можно уже сейчас.

Камера iPhone 18 Pro: почему телевик останется главным преимуществом

Apple традиционно ставит лучшую оптику в Pro-модели, и в этот раз, судя по утечкам, всё будет так же. iPhone Ultra лишат телеобъектива — главного модуля для зума и портретной съёмки на расстоянии.

По слухам, основная, ультраширокая и фронтальная камеры у Ultra будут такими же, как у Pro. А вот телевик останется эксклюзивом Pro-линейки, и именно он, по утечкам, получит самое заметное обновление в этом году — возможно, переменную диафрагму (это позволяет камере менять количество света, попадающего на матрицу, как у профессиональных объективов).

Хотите узнать про камеры iPhone ещё больше?

Вывод простой: если вы много снимаете и цените зум — портреты, концерты, спорт, дети на сцене — iPhone 18 Pro подойдёт больше. Если телевик вы используете редко, разница в камерах не будет принципиальной.

A20 Pro в iPhone 18 Pro и iPhone Ultra: почему скорость может отличаться

Оба смартфона, по слухам, получат один и тот же процессор — A20 Pro. Но это не значит, что они будут работать одинаково.

iPhone 18 Pro сохранит алюминиевый цельный корпус, как у iPhone 17 Pro, и испарительную камеру для охлаждения. Именно эти два элемента, по данным источников, помогли 17 Pro работать стабильнее предшественника под нагрузкой — телефон меньше грелся и не сбрасывал производительность. Подробнее о том, что изменилось в прошлом поколении, мы писали в материале про 5 главных отличий и разница между 16 Pro и 17 Pro.

iPhone Ultra, напротив, получит тонкий титановый корпус в духе iPhone Air и, по слухам, останется без испарительной камеры. То есть при долгих играх, съёмке видео или работе на солнце он может греться сильнее и терять в скорости — несмотря на тот же чип. Если хотите глубже сравнить флагманы, посмотрите наш разбор 6 ключевых отличий 18 Pro от 17 Pro.

Какой iPhone выбрать в 2026 году: Pro или Ultra

Если убрать маркетинговую обёртку, выбор между двумя моделями довольно понятный. Тем более что главные фишки iPhone Ultra уже известны заранее:

  • iPhone 18 Pro — для тех, кому важны камера с зумом, стабильная производительность под нагрузкой и привычный форм-фактор.
  • iPhone Ultra — для тех, кому нужен большой внутренний экран и кто готов мириться с отсутствием телевика и возможным троттлингом (снижением скорости из-за нагрева) ради складной конструкции.
  • Если вы не уверены, что складной формат вам нужен, разумнее подождать обзоров после релиза, а не бронировать Ultra по предзаказу.

На уровне слухов картина выглядит так: iPhone 18 Pro — это безопасный апгрейд с понятным набором улучшений, а iPhone Ultra — эксперимент Apple с новой формой, у которого есть свои компромиссы по камере и охлаждению. При этом главное изменение iPhone 18 Pro уже раскрыли до презентации, так что часть интриги снята заранее. Покупать Ultra ради «новизны» — спорная идея, особенно если учесть, что первая версия любого складного устройства традиционно сопровождается детскими болезнями.

А вот если складной экран нужен вам по работе или для конкретных сценариев — есть смысл следить за анонсом внимательнее.

