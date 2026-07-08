iPhone 18 Pro будет хуже Android-флагманов? Apple будет использовать старые компоненты

Появились новые подробности об аппаратной начинке iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые Apple вероятно представит уже 9 сентября. Главное: смартфоны получат новейший процессор A20 Pro, но оперативка останется старой, а накопитель в топовых версиях будет медленнее, чем в базовых. Впрочем, чтобы даунгрейд не ощущался слишком смльно, Apple перестроит саму схему работы с памятью, чтобы обеспечить стабильную работу ИИ-функций из iOS 27 прямо на устройстве.



Что известно про память A20 Pro

По данным утечки, будущий процессор Apple A20 Pro останется на памяти прежнего типа — LPDDR5X, а не перейдёт на более свежий стандарт LPDDR6, как сообщалось ранее. Такую память LPDDR6 уже готовят конкуренты на Android, но Apple по традиции переходит на новые стандарты с задержкой, и в этот раз всё повторится.

Источник — утечка схем от инсайдера Reptalica, на которую ссылается издание Wccftech. Это слух, а не подтверждённая Apple информация, поэтому финальные характеристики могут отличаться.

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Если упростить, LPDDR5X и LPDDR6 — это поколения оперативной памяти телефона. Она отвечает за то, как быстро процессор получает нужные данные. Более новый стандарт обычно означает больше скорости при меньшем расходе энергии, однако в условиях тотального дефицита ОЗУ Apple не смогла перейти на новый стандарт. Поэтому выигрывать в скорости было решено другим путём.

Шестиканальная память и шина 96 бит — что это даёт

Вместо перехода на новый тип памяти Apple, по слухам, меняет способ обмена данными между процессором и памятью. A20 Pro получит шестиканальную память LPDDR5X с шиной 96 бит вместо прежней схемы с четырьмя каналами и шиной 64 бита.

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Шина памяти — это условная ширина дороги, по которой данные едут от памяти к процессору. Чем она шире, тем больше данных проходит за один раз. Более широкая шина увеличивает пропускную способность, а значит, процессор реже простаивает в ожидании данных.

Именно это критично для ИИ-функций. Модели искусственного интеллекта, которые работают прямо на телефоне, упираются не столько в мощность, сколько в скорость памяти. Узкая шина стала бы бутылочным горлышком, а расширенная эту проблему снимает. А вот накопитель ускорить не получится. Ведь, по слухам, Apple будет использовать в iPhone 18 Pro на 1 и 2 ТБ память стандарта QLC, которая медленнее и не так долговечна.

Как Apple будет разгонять iPhone 18 Pro

Чтобы разместить более широкую шестиканальную память, потребовалось больше физического места. По этой причине Apple, как сообщается, переходит на новый тип сборки чипа под названием WMCM — способ, при котором компоненты компонуются плотнее и лучше справляются с большими объёмами данных.

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У этого есть приятный побочный эффект. Память вынесена отдельно от кристалла процессора, и это улучшает отвод тепла. На практике меньше перегрева обычно означает более стабильную производительность под нагрузкой — телефон дольше держит высокую скорость, а не сбрасывает её из-за нагрева.

Вместе с этим утечка упоминает и увеличенный блок для ИИ-задач (Neural Engine — часть чипа, отвечающая за нейросети). Но это тоже пока непроверенные данные.

Как ИИ будет работать на iPhone 18 Pro

Смысл всех этих изменений один: подготовить телефон к более тяжёлым ИИ-функциям, которые Apple продвигает в последних версиях системы. Тем, кому важны такие возможности — умные ассистенты, обработка текста и изображений на самом устройстве — эти улучшения потенциально полезны. Остальным можно спокойно ждать официальной презентации.

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В сухом остатке: это ранняя утечка о чипе будущих iPhone 18 Pro. Спешить с выводами и тем более менять из-за неё текущий телефон точно не нужно. Если планируете обновление в этом поколении и вам важны ИИ-функции, за темой стоит последить до официального анонса — тогда появятся реальные цифры и цены. Всем остальным можно пропустить и вернуться к разговору, когда устройства действительно покажут.