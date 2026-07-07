Размеры iPhone 18 Pro утекли в сеть — все отличия от Айфон 17 Про

Новая утечка утверждает, что iPhone 18 Pro станет толще iPhone 17 Pro: речь и о самом корпусе, и о выступе камеры на задней панели. Официальные данные о том, какой аккумулятор будет у iPhone 18 Pro, в своё время скорее радовали, а теперь у новинки, похоже, нашёлся другой спорный момент. Пока это только слух от инсайдера, но цифры звучат конкретно, а причина увеличения толщины выглядит логичной.



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Что известно про размеры iPhone 18 Pro

Информация идёт от инсайдера из китайской соцсети Weibo. По его словам, алюминиевая рамка и блок камер станут толще по сравнению с текущей моделью. Важно понимать: это утечка, а не официальные данные Apple, поэтому итоговые размеры iPhone 18 Pro ещё могут измениться. Такое бывало уже много раз.

Отдельно инсайдер отмечает, что Apple продолжит использовать алюминиевый сплав вместо титана. Материал впервые появился в iPhone 17 Pro, и компания, судя по слухам, планирует держаться за него ещё долго. Из плюсов называют хороший отвод тепла, из минусов инсайдер предупреждает о новых цветах: у части iPhone 17 Pro встречались изменение оттенка и сколы покрытия.

Главная цифра, вокруг которой строится новость, это рост толщины примерно на 2 мм. Инсайдер утверждает, что теперь может подтвердить это лично, ссылаясь на утёкшие материалы с индийского завода Tata.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max сейчас имеют толщину 8,75 мм

iPhone 18 Pro, по оценке инсайдера, может быть в диапазоне примерно 9,9–10,9 мм

Выступ камеры iPhone 18 Pro Max, по данным апрельских макетов, вырастет до 11,54 мм против 11,23 мм у iPhone 17 Pro Max

Сам инсайдер добавил, что финальная толщина окажется несколько неожиданной. Насколько это правда, узнаем ближе к анонсу. А пока рекомендуем следить за утечками об iPhone 18 Pro удобно в наших каналах в Telegram и МАКС.

Почему iPhone 18 Pro станет толще

Прибавка в толщине, по слухам, связана не с батареей и не с прихотью дизайнеров, а с переработанной основной камерой. Ожидается, что iPhone 18 Pro получит первую в линейке переменную диафрагму.

Если объяснять простыми словами, переменная диафрагма — это регулируемое отверстие в объективе, через которое проходит свет. Обычные камеры смартфонов работают с фиксированным отверстием, а регулируемое даёт больше контроля над глубиной резкости и снимками в разном освещении. Такой модуль, по данным утечек, обходится Apple примерно на 50% дороже, а его производство уже разворачивается у LG Innotek и Sunny Optical.

Сама начинка на толщину корпуса iPhone 18 Pro не влияет: например, про чип A20 Pro и его отличия от A19 Pro мы рассказывали отдельно, и к габаритам он отношения не имеет.

Что будет, если увеличится толщина iPhone 18 Pro

Если слухи об iPhone 18 Pro подтвердятся, нас ожидают следующие негативные последствия.

Телефон станет толще и, скорее всего, тяжелее , это заметно в кармане и в руке.

, это заметно в кармане и в руке. Возможно, придётся покупать новые чехлы из-за изменившегося блока камеры.

из-за изменившегося блока камеры. Взамен вы получаете более серьёзную камеру с переменной диафрагмой.

Здесь важно трезво оценивать баланс. Утолщение корпуса и увеличение выступа камеры — это компромисс ради снимков, а не улучшение само по себе. Ещё недавно я перечислял причины дождаться именно iPhone 18 Pro Max вместо Android, а теперь, глядя на лишние миллиметры, часть былого энтузиазма подтаяла.

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Если вы владелец iPhone 17 Pro, повода для срочного апгрейда тут нет: отличия iPhone 18 Pro от 17 Pro касаются в первую очередь камеры и форм-фактора. А вот тем, кто выбирает базовую модель, важно знать, сколько оперативной памяти будет у iPhone 18 и 18e и чем они отличаются от старшей модели.