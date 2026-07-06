Какой аккумулятор будет у iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: официальные данные

Миша Королев

Новые документы китайского сертификационного ведомства раскрыли предполагаемые ёмкости аккумуляторов будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Самый заметный прирост получит именно Pro Max — а вот младшая Pro-модель прибавила совсем немного. Разбираем, что это значит для реальной автономности, насколько будут отличаться батарейки в старшей и младшей версии, а также какие отличия есть от iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Батарейка в iPhone 18 Pro Max и правда будет огромной. Фото.

Батарейка в iPhone 18 Pro Max и правда будет огромной

Емкость батареи в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Данные заметил в китайской базе сертификации C3 известный инсайдер под ником Digital Chat Station. Это утечка, а не официальная информация Apple — устройства в документах напрямую не названы iPhone 18 Pro и Pro Max, но с высокой вероятностью относятся именно к ним. А тут, если интересно, вы можете посмотреть краш-тест нового iPhone.

Согласно этим документам, iPhone 18 Pro получил 4056 мА*ч в китайской версии и 4288 мА*ч в американской. Для сравнения, у iPhone 17 Pro было 3988 и 4252 мА*ч соответственно. То есть прирост символический — всего 68 и 36 мА*ч. Но зато мы точно знаем дату проведения презентации Apple этой осенью.

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iPhone 18 Pro Max выглядит интереснее: 5391 мА*ч в Китае и 5567 мА*ч в США против 4823 и 5088 мА*ч у прошлого поколения. Это прибавка почти в 500 мА*ч — заметный шаг вперёд именно для старшей модели.

Старшая модель Pro Max получает почти 500 мА*ч прибавки к ёмкости

Старшая модель Pro Max получает почти 500 мА*ч прибавки к ёмкости

Чем отличаются китайские и американские iPhone 18 Pro

Многих смущает, что цифры для США и других стран отличаются. Причина простая и техническая: в американских iPhone нет лотка для SIM-карты — они работают только на eSIM (встроенная электронная SIM) начиная с линейки iPhone 14.

Без физического лотка внутри корпуса освобождается немного места, и Apple использует его под чуть более крупный аккумулятор. Поэтому версия для США в каждом поколении получает больше миллиампер-часов, чем модель с обычным слотом для SIM.

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Для российских пользователей это означает, что реальная ёмкость будет ближе к китайским цифрам, а не к рекордным американским — если речь о версиях с физической SIM.

Насколько вырастет автономность iPhone 18 Pro Max

Сам по себе рост ёмкости — не гарантия долгой работы. Но здесь есть важный дополнительный фактор. Digital Chat Station отмечает, что батарея на 5391 мА*ч в паре с новым чипом A20 Pro, сделанным по более экономичному 2-нанометровому техпроцессу, может дать ощутимый прирост автономности. А ведь вырастет, судя по слухам, не только она, но и объем ОЗУ в новых Айфонах.

Реальную автономность покажут только независимые тесты после релиза

Реальную автономность покажут только независимые тесты после релиза

Логика в том, что более тонкий техпроцесс обычно означает меньшее энергопотребление при той же производительности. Если сложить это с крупным аккумулятором, iPhone 18 Pro Max может стать заметно выносливее предшественника. Но это прогноз инсайдера, а не результаты тестов — реальную автономность покажут только обзоры после релиза.

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Младшая же модель iPhone 18 Pro с приростом в несколько десятков мА·ч вряд ли удивит автономностью. Здесь всё будет зависеть в основном от экономичности нового чипа, а не от размера батареи.

Что ещё известно про iPhone 18 Pro

Помимо аккумулятора, вокруг линейки ходит несколько слухов о других изменениях. По имеющимся данным, iPhone 18 Pro может получить:

  • уменьшенный Dynamic Island — область вокруг фронтальной камеры
  • основную камеру с переменной диафрагмой (регулируемое отверстие объектива для контроля глубины резкости и света)
  • новый чип A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе
  • модем Qualcomm для американского рынка и собственный модем C2 за его пределами

Все эти пункты — пока слухи и утечки, а не подтверждённые характеристики. Также в документах указано, что все четыре модели аккумуляторов сертифицированы вплоть до мая-июня 2031 года, а предельное напряжение зарядки составляет 4,520 В.

Выход iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается в сентябре — предположительно вместе с первым складным iPhone от Apple. Дата их презентации намечена на 9 сентября.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro ради батареи

Если для вас автономность — главный аргумент, смысл ждать есть в основном ради iPhone 18 Pro Max: именно он получает крупный прирост ёмкости и потенциальную выгоду от экономичного чипа. Обычный iPhone 18 Pro по батарее почти не отличается от текущей модели, поэтому владельцам iPhone 17 Pro нет смысла надеяться на прорыв в автономности.

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Владельцам iPhone 15 Pro и старше апгрейд может быть заметнее — но окончательно оценивать стоит после сентябрьской презентации и первых независимых тестов. Пока это утечка, и относиться к цифрам нужно как к ориентиру, а не как к финальным характеристикам.

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