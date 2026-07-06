Процессор A20 Pro: отличия от A19 Pro и новые функции iPhone 18 Pro

Осенью Apple представит новый чип A-серии, а вместе с ним — и новые iPhone. Причем в этом году, что удивительно, выйдет только A20 Pro, который станет первым 2-нанометровым процессором Apple и, скорее всего, будет питать iPhone 18 Pro и раскладной iPhone Ultra. А вот базовый A18 приберегут до весны следующего года. Впрочем, нас ждет еще более десяти новых устройств Apple. Тем интереснее будет узнать, какие возможности привнесет чипсет нового поколения, как он будет устроен и чем будет отличаться от прошлогоднего A19 Pro.



A20 Pro — первый 2-нанометровый чип для iPhone

Процессор A19 Pro, если помните, был сделан по 3-нанометровой технологии TSMC. А вот A20 Pro, как ожидается, перейдёт на 2-нанометровый техпроцесс и будет первым таким продуктом в линейке процессоров Apple. Если говорить простыми словами, то чем меньше нанометры, тем плотнее размещаются транзисторы, а значит, больше вычислительной мощности можно получить при том же расходе энергии. Правда, некоторые iPhone 18 Pro все равно будут медленнее других.

По оценке специалистов, новый техпроцесс даст примерно на 15% более высокую плотность транзисторов и такое же улучшение по скорости и энергопотреблению. На практике это запас для большего числа ядер и более быстрой начинки без перегрева смартфона, но реальный прирост зависит от того, как Apple распорядится этим запасом. А, если вам интересно посмотреть на краш-тест iPhone 18 Pro, у есть есть реальный видео-слив прямо с завода.

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Отдельно упоминается новый способ сборки чипа — размещение оперативной памяти сбоку, а не сверху над процессором. Такая компоновка должна улучшить охлаждение процессора и памяти, не жертвуя скоростью. Для пользователя это потенциально означает более стабильную работу под нагрузкой — например, в играх или при съёмке видео.

Отличия процессора A20 Pro и A19 Pro

Apple годами наращивает производительность процессора почти линейно, поэтому прогнозы здесь довольно надёжны. Ожидается снова 6-ядерный процессор — два производительных ядра и четыре энергоэффективных. Не удивляйтесь, если производительные ядра назовут «Super Cores»: Apple ввела это название с чипом M5, и по сути это чисто маркетинговый ход.

Характеристика A19 Pro A20 Pro Техпроцесс TSMC 3 нм (N3P) TSMC 2 нм (N2) — первый 2-нм чип Apple Упаковка чипа Стандартная (InFO) WMCM — память на одной пластине с процессором CPU 6 ядер (2 производительных + 4 энергоэффективных) 6 ядер (2 + 4); возможны «супер-ядра» по аналогии с M5 Частота P-ядер до 4,26 ГГц ожидается выше 4,26 ГГц GPU 6 ядер, Neural Accelerators в каждом ядре, аппаратный рейтрейсинг 6 ядер, улучшенная графика для игр и ИИ Neural Engine 16 ядер улучшенный, по слухам свыше 35 трлн операций/с Оперативная память 12 ГБ LPDDR5X (9600 MT/s) 12 ГБ LPDDR6 (возможно до 16 ГБ) Пропускная способность памяти до 76,8 ГБ/с выше за счёт WMCM и 2-нм техпроцесса Модем Snapdragon (17 Pro / Pro Max), Apple C1X (iPhone Air) Apple C2 (собственный), mmWave + спутниковая связь Прирост производительности — около +15% к A19 Pro Энергоэффективность — до +30% против A19 Pro Geekbench 6 (single / multi) ~3 895 / ~9 746 прогноз ~4 200 / свыше 10 000 Устройства iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, складной iPhone

Результат около 4200 баллов в одноядерном тесте поставит A20 Pro в один ряд с чипом M5 из компьютеров Mac. В скорости одного ядра Apple настолько впереди любых процессоров Android-смартфонов и даже настольных Intel и AMD, что сравнивать почти не с кем.

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С многоядерной производительностью история другая. A20 Pro, вероятно, перешагнёт отметку 10 000 баллов, но некоторые Android-устройства уже выходят на этот уровень — просто за счёт большего числа ядер. Тем не менее по общей производительности процессора ни один смартфон пока не догнал Apple, и A20 Pro эту корону сохранит.

Графика и игры на новом iPhone 18 Pro

Графическая часть чипа отвечает не только за игры, но и за задачи искусственного интеллекта. В прошлом году A19 Pro получил серьёзно переработанную архитектуру графики, поэтому в этот раз резкого скачка ждать не стоит — прогнозируется прирост более 10%.

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В игровых тестах прогнозы такие: больше 50 кадров в секунду в бенчмарке 3DMark Solar Bay Unlimited — это вдвое больше реальной графической производительности всего за три года. В менее требовательном Wild Life Unlimited возможен результат выше 150 кадров, что даёт около 65% прироста за три года.

Графика — как раз та область, где Apple не так сильно доминирует, как в процессоре. При этом она критична для ИИ прямо на устройстве, а это для Apple приоритет. Так что если компания будет вкладываться в графику ради ИИ, от этого автоматически выиграют и любители игр.

Искусственный интеллект в iPhone 18 Pro

Neural Engine — это отдельный блок чипа для задач ИИ (Apple ставит его в iPhone с 2017 года). Первый Neural Engine выполнял 600 миллиардов операций в секунду, а нынешние чипы — более 35 триллионов. Он нужен не только для Siri и Apple Intelligence.

Этот блок работает в десятках повседневных сценариев, часто незаметно для владельца. Он участвует в съёмке фото, записи звука без фонового шума и распознавании текста на картинке. То есть польза от него ощущается, даже если вы никогда не открываете функции ИИ специально.

По слухам, на A20 Pro этот блок занимает заметно больше площади чипа. Если это так и Apple обеспечит достаточную пропускную способность памяти, нас может ждать особенно крупный скачок в скорости задач ИИ — сопоставимый с тем, что был между A17 и A18. Но стоит помнить: это по-прежнему слух, а не подтверждённый факт.

Сколько памяти получит iPhone 18 Pro

Объём оперативной памяти — самый спорный момент прогноза. A19 Pro имеет 12 ГБ памяти, а обычный A19 — только 8 ГБ, и разница уже влияет на функции: улучшенный диктант и более выразительный голос Siri в iOS 27 требуют устройств с дополнительной памятью.

Apple, вероятно, хотела бы поставить 16 ГБ памяти в A20 Pro, но здесь есть подвох. Цены на память выросли более чем в 5 раз за последний год, поэтому не исключено, что Apple снова ограничится 12 ГБ просто из-за ситуации на рынке. Для покупателя это важно: именно от объёма памяти зависит, насколько долго iPhone будет получать самые тяжёлые ИИ-функции.

Есть и другие компоненты. Apple развивает собственные модемы связи — ожидается новый модем C2 с улучшенной скоростью, поддержкой mmWave (сверхбыстрого 5G) в некоторых странах и лучшей автономностью. Правда, Pro-модели Apple пока всегда использовали модем Qualcomm, так что переход на свой чип в этом сегменте ещё под вопросом. Собственный чип Wi-Fi и Bluetooth N1 менять пока смысла нет — он уже поддерживает Bluetooth 6 и Wi-Fi 7.

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В общем, если совсем коротко: A20 Pro почти наверняка сохранит лидерство Apple по скорости процессора, но главная интрига — не голые цифры, а вложения в ИИ и объём памяти. Если у вас iPhone 15 Pro или свежее, острой необходимости бежать за обновлением из-за производительности нет — прирост стабильный, но постепенный. А вот тем, для кого важны новые функции искусственного интеллекта на самом устройстве, стоит следить именно за объёмом памяти: именно она, а не процессор, определит доступность будущих ИИ-возможностей. И держите в голове, что пока всё это — прогноз до официальной презентации осенью.