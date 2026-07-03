Некоторые iPhone 18 Pro будут медленнее других. Какую модель взять, чтобы была быстрой

Пока фанаты Apple по всему миру привыкали к повышению цен на устройства любимого бренда, в сеть просочилась деталь, которая касается самых дорогих модификаций iPhone 18 Pro, краш-тест которых уже провели. Речь о типе памяти внутри устройства. Помимо того, что сами смартфоны будут ощутимо дороже, в моделях на 1 ТБ и 2 ТБ появится более медленный тип флеш-памяти, чем в младших конфигурациях. Таким образом в Купертино хотят снизить себестоимость производства, чтобы минимизировать расходы, поскольку память находится в дефиците. Но в этой новости есть и позитивный момент: Apple не поднимет цены еще выше, хотя могла бы.



Чем память TLC отличается от QLC простыми словами

Внутри iPhone стоит флеш-память, которая, если говорить простым языком, имеет ячеистую структуру. Как пчелиные соты. Эта память бывает разных типов, и они отличаются тем, сколько данных умещается в одну ячейку. TLC (три бита данных на ячейку) — более быстрый и выносливый вариант. QLC (четыре бита на ячейку) дешевле в производстве, но медленнее и, как правило, менее долговечен.

Раньше Apple всегда использовала в Айфонах трехбитовую память TLC. Однако в этом году, по данным источников из цепи поставок, компания заменит ее на стандарт QLC. Это позволит немного сэкономить на производстве, но при этом потерять в скорости чтения и записи, а также сроке службы накопителя. Впрочем, позитивных изменений с iPhone 18 Pro все равно будет больше.

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Нет, конечно, на практике разница в скорости записи между TLC и QLC заметна не всегда. Она может проявиться при записи большого видео, переносе крупных файлов или установке тяжёлых игр. А для обычной переписки и фотографий разница чаще всего незаметна. Однако факт остается фактом: Apple планирует дать нам худшее качество за большие деньги. Кстати, вот тут мы подробно разбирали, когда будет презентация Айфон 18 Про.

Что именно меняют в версиях iPhone 18 Pro на 1 ТБ и 2 ТБ

По словам инсайдера под ником Reptalica, версии на 256 ГБ и 512 ГБ используют более быструю память TLC от SK hynix, Kioxia и SanDisk. То есть младшие и средние конфигурации, по этой утечке, получают лучший тип памяти.

А вот со старшими версиями сложнее. В модели на 1 ТБ Apple якобы будет ставить в основном QLC-память от SK hynix, а более быстрый TLC от Samsung попадется лишь как редкая альтернатива. По версии источника, это скрытое понижение, потому что QLC работает медленнее и менее стабильно при записи.

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Ещё интереснее ситуация с версией на 2 ТБ. Здесь, по утечке, используется QLC-память, изначально рассчитанная на серверы, у которой скорость работы с мелкими случайными файлами описывается как крайне слабая. Для сравнения, в iPhone 17 Pro Max версия на 2 ТБ построена на TLC — именно так, как и ждёшь от самой премиальной комплектации.

Почему Apple ставит QLC вместо TLC в iPhone 18 Pro

Причина, по мнению источника, банальна — деньги. Флеш-память дорожает, и издание ранее сообщало, что стоимость памяти в iPhone 18 Pro на 256 ГБ вырастет примерно до $51 за модуль против всего $13 у сопоставимой версии iPhone 17 Pro.

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При этом базовые iPhone 18 Pro и Pro Max, по прогнозам, будут стоить $1 399 и $1 499 — это примерно от 151 000 ₽ и от 162 000 ₽ в России соответственно. На таком фоне автор материала не видит логичного оправдания скрытому понижению, кроме желания Apple сохранить высокую маржу.

Стоит держать в голове, что тут речь именно о прогнозе цен от аналитиков, а не об официальном прайсе Apple. Это тоже часть слуховой картины, а не факт.

Есть ли реальная разница между TLC на QLC в iPhone 18 Pro

Если коротко, вот кого эта история реально касается:

Тем, кто целится в версию на 1 ТБ или 2 ТБ ради максимального объёма — им стоит дождаться реальных тестов скорости после выхода

Тем, кто снимает много видео в высоком качестве и часто переносит крупные файлы прямо на телефоне

Профессионалам, для которых стабильность записи важнее объёма

А вот кому можно спокойно выдохнуть:

Владельцам версий на 256 ГБ и 512 ГБ — по этой же утечке там остаётся более быстрая память

Тем, кто использует iPhone для соцсетей, съёмки на память, мессенджеров и повседневных задач

Любопытно, что подобные скрытые компромиссы у Apple всплывают не впервые. Мы уже разбирали, почему iPhone 16 Pro будет медленно заряжаться даже с более быстрым блоком — там тоже маркетинг обещал больше, чем есть на деле.

Стоит ли покупать iPhone 18 Pro с QLC

Паниковать рано: пока это утечка, а не подтверждённые характеристики. Реальную разницу в скорости покажут только тесты после релиза, и вполне возможно, что в обычных сценариях она будет незаметна.

Но вывод для покупателя простой. Если вы берёте топовую версию по памяти, теперь есть повод дождаться независимых тестов скорости, а не переплачивать вслепую. Для большинства же пользователей, которым хватает 256 или 512 ГБ, эта новость ничего не меняет — им, по слухам, достанется как раз более быстрый тип памяти.