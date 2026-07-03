Некоторые iPhone 18 Pro будут медленнее других. Какую модель взять, чтобы была быстрой

Миша Королев

Пока фанаты Apple по всему миру привыкали к повышению цен на устройства любимого бренда, в сеть просочилась деталь, которая касается самых дорогих модификаций iPhone 18 Pro, краш-тест которых уже провели. Речь о типе памяти внутри устройства. Помимо того, что сами смартфоны будут ощутимо дороже, в моделях на 1 ТБ и 2 ТБ появится более медленный тип флеш-памяти, чем в младших конфигурациях. Таким образом в Купертино хотят снизить себестоимость производства, чтобы минимизировать расходы, поскольку память находится в дефиците. Но в этой новости есть и позитивный момент: Apple не поднимет цены еще выше, хотя могла бы.

Apple заменяет более быструю память TLC на медленную QLC в iPhone 18 Pro. Фото.

Apple заменяет более быструю память TLC на медленную QLC в iPhone 18 Pro

Чем память TLC отличается от QLC простыми словами

Внутри iPhone стоит флеш-память, которая, если говорить простым языком, имеет ячеистую структуру. Как пчелиные соты. Эта память бывает разных типов, и они отличаются тем, сколько данных умещается в одну ячейку. TLC (три бита данных на ячейку) — более быстрый и выносливый вариант. QLC (четыре бита на ячейку) дешевле в производстве, но медленнее и, как правило, менее долговечен.

Раньше Apple всегда использовала в Айфонах трехбитовую память TLC. Однако в этом году, по данным источников из цепи поставок, компания заменит ее на стандарт QLC. Это позволит немного сэкономить на производстве, но при этом потерять в скорости чтения и записи, а также сроке службы накопителя. Впрочем, позитивных изменений с iPhone 18 Pro все равно будет больше.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Чем память TLC отличается от QLC простыми словами. TLC-память в целом лучше, но в масштабах смартфона большой разницы вы не заметите. Фото.

TLC-память в целом лучше, но в масштабах смартфона большой разницы вы не заметите

Нет, конечно, на практике разница в скорости записи между TLC и QLC заметна не всегда. Она может проявиться при записи большого видео, переносе крупных файлов или установке тяжёлых игр. А для обычной переписки и фотографий разница чаще всего незаметна. Однако факт остается фактом: Apple планирует дать нам худшее качество за большие деньги. Кстати, вот тут мы подробно разбирали, когда будет презентация Айфон 18 Про.

Что именно меняют в версиях iPhone 18 Pro на 1 ТБ и 2 ТБ

По словам инсайдера под ником Reptalica, версии на 256 ГБ и 512 ГБ используют более быструю память TLC от SK hynix, Kioxia и SanDisk. То есть младшие и средние конфигурации, по этой утечке, получают лучший тип памяти.

А вот со старшими версиями сложнее. В модели на 1 ТБ Apple якобы будет ставить в основном QLC-память от SK hynix, а более быстрый TLC от Samsung попадется лишь как редкая альтернатива. По версии источника, это скрытое понижение, потому что QLC работает медленнее и менее стабильно при записи.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Ещё интереснее ситуация с версией на 2 ТБ. Здесь, по утечке, используется QLC-память, изначально рассчитанная на серверы, у которой скорость работы с мелкими случайными файлами описывается как крайне слабая. Для сравнения, в iPhone 17 Pro Max версия на 2 ТБ построена на TLC — именно так, как и ждёшь от самой премиальной комплектации.

Почему Apple ставит QLC вместо TLC в iPhone 18 Pro

Причина, по мнению источника, банальна — деньги. Флеш-память дорожает, и издание ранее сообщало, что стоимость памяти в iPhone 18 Pro на 256 ГБ вырастет примерно до $51 за модуль против всего $13 у сопоставимой версии iPhone 17 Pro.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

При этом базовые iPhone 18 Pro и Pro Max, по прогнозам, будут стоить $1 399 и $1 499 — это примерно от 151 000 ₽ и от 162 000 ₽ в России соответственно. На таком фоне автор материала не видит логичного оправдания скрытому понижению, кроме желания Apple сохранить высокую маржу.

Старшая версия по памяти теперь выглядит менее выгодной покупкой

Старшая версия по памяти теперь выглядит менее выгодной покупкой

Стоит держать в голове, что тут речь именно о прогнозе цен от аналитиков, а не об официальном прайсе Apple. Это тоже часть слуховой картины, а не факт.

Есть ли реальная разница между TLC на QLC в iPhone 18 Pro

Если коротко, вот кого эта история реально касается:

  • Тем, кто целится в версию на 1 ТБ или 2 ТБ ради максимального объёма — им стоит дождаться реальных тестов скорости после выхода
  • Тем, кто снимает много видео в высоком качестве и часто переносит крупные файлы прямо на телефоне
  • Профессионалам, для которых стабильность записи важнее объёма

А вот кому можно спокойно выдохнуть:

  • Владельцам версий на 256 ГБ и 512 ГБ — по этой же утечке там остаётся более быстрая память
  • Тем, кто использует iPhone для соцсетей, съёмки на память, мессенджеров и повседневных задач

Любопытно, что подобные скрытые компромиссы у Apple всплывают не впервые. Мы уже разбирали, почему iPhone 16 Pro будет медленно заряжаться даже с более быстрым блоком — там тоже маркетинг обещал больше, чем есть на деле.

Стоит ли покупать iPhone 18 Pro с QLC

Паниковать рано: пока это утечка, а не подтверждённые характеристики. Реальную разницу в скорости покажут только тесты после релиза, и вполне возможно, что в обычных сценариях она будет незаметна.

Но вывод для покупателя простой. Если вы берёте топовую версию по памяти, теперь есть повод дождаться независимых тестов скорости, а не переплачивать вслепую. Для большинства же пользователей, которым хватает 256 или 512 ГБ, эта новость ничего не меняет — им, по слухам, достанется как раз более быстрый тип памяти.

Читайте также: Как подорожали iPhone и Mac в России после повышения цен Apple

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
Новости по теме: iPhone 18 Pro Max
Аккумулятор iPhone 18 Pro Max будет рекордной емкости. Но есть нюанс. Фото.
Аккумулятор iPhone 18 Pro Max будет рекордной емкости. Но есть нюанс
Apple намекнула на новые повышения цен: что подорожает следующим. Фото.
Apple намекнула на новые повышения цен: что подорожает следующим
Как отличается скорость работы iPhone на iOS 27 от iOS 26. Фото.
Как отличается скорость работы iPhone на iOS 27 от iOS 26