Каким будет дизайн Айфона 18 Про — новый слив уменьшенного Dynamic Island

В сети появились новые CAD-рендеры iPhone 18 Pro, и они снова разогрели спор о судьбе Dynamic Island. Если утечка верна, вырез под фронтальную камеру и датчики станет заметно меньше, но полностью уходить под экран он, похоже, пока не собирается. Ранее мы уже разбирали секреты дизайна iPhone 18 Pro — ниже свежие подробности, кому верить и стоит ли из-за этого ждать осени 2026 года.



Как изменится передняя панель iPhone 18 Pro по новым рендерам

Источник изображения — пользователь X под ником @earlyappleleaks, который утверждает, что новый CAD подтверждает уменьшенный Dynamic Island у iPhone 18 Pro. Сами по себе CAD-рендеры — это технические схемы, которые Apple передаёт производителям чехлов и аксессуаров за несколько месяцев до релиза, чтобы те успели подготовить свою продукцию.

Важный нюанс: проверить подлинность конкретно этого слива пока невозможно. Автор утечки — новичок в этой теме, и репутации, по которой обычно оценивают надёжность инсайдеров, у него ещё нет. Раньше он публиковал изображение предполагаемого прототипа iPhone 18 Pro с уменьшенным Dynamic Island и тем, что выглядит как датчик Face ID под дисплеем — именно подэкранные компоненты Face ID и позволили бы сократить «остров».

Кстати, уже известно, как Apple планирует уменьшить Dynamic Island — там есть наглядные сравнения старого и нового выреза.

Dynamic Island в iPhone 18 Pro: уменьшат или уберут совсем

За последний год слухи на этот счёт расходились. Сначала говорили, что iPhone 18 Pro может вообще лишиться Dynamic Island и получить только небольшое отверстие под камеру с Face ID под экраном. Сейчас расклад другой: несколько крупных инсайдеров, включая Марка Гурмана из Bloomberg, склоняются к компромиссному варианту — «остров» уменьшат, но не уберут.

Есть и противоположная позиция. Китайский инсайдер Digital Chat Station недавно заявил, что iPhone 18 Pro вообще не получит уменьшенный Dynamic Island, а сокращение перенесут на iPhone 19. Подробнее об этом сценарии мы писали в материале «Apple передумала: каким теперь будет дизайн iPhone 18 Pro».

Есть и отрезвляющий прецедент: про iPhone 17 Pro в прошлом году тоже говорили об уменьшенном Dynamic Island, а в итоге он вышел с тем же вырезом, что и раньше. Поэтому к нынешним сливам стоит относиться спокойно — финальный дизайн до анонса всё равно может измениться. Помимо выреза, интересно и то, какие цвета получит iPhone 18 Pro — там тоже есть сюрпризы.

Face ID под экраном iPhone 18 Pro: что переносят и что остаётся

Главный технический вопрос вокруг дизайна — куда денутся компоненты Face ID. Слухи о подэкранном Face ID и отказе от Dynamic Island активно ходили в начале 2025 года, но потом затихли. Возможны два объяснения: либо Apple рассматривала эту технологию для линейки 18 Pro, но отложила её, либо ранние утечки были ошибочными. Не исключают и путаницу: часть датчиков может уйти под дисплей, а часть — остаться на виду, отсюда и противоречивые описания.

Для пользователя это значит простую вещь: радикального «безрамочного» фронта в 2026 году ждать, скорее всего, не стоит. Максимум — более компактная пилюля Dynamic Island, которая займёт меньше места под строкой статуса. Подробный разбор этой версии мы делали в статье про уменьшенный Dynamic Island и новый дизайн iPhone 18 Pro.

Когда выйдет iPhone 18 Pro и новый складной iPhone

Apple меняет привычный график выпуска. По нынешним данным, iPhone 18 Pro покажут осенью — вместе с первым складным iPhone. А вот обычный iPhone 18 переедет на начало следующего года: компания разводит релизы по времени. Получается, осенняя презентация достанется про-линейке и фолду, а базовую модель придётся ждать до весны.

Если коротко по срокам:

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — осень 2026 года

Первый складной iPhone — там же, осенью 2026 года

Стандартный iPhone 18 — начало 2027 года

Все подробности дизайна, включая судьбу Dynamic Island, мы узнаем именно на осенней презентации, до которой осталось несколько месяцев. А пока можно изучить, какую камеру получит iPhone 18 Pro — там тоже ожидаются серьёзные обновления.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro или брать iPhone 17 Pro сейчас

Короткий ответ зависит от того, насколько вам важен именно дизайн фронтальной панели.

Если у вас iPhone 15 Pro или новее и устраивает текущий Dynamic Island — спешить точно некуда. Изменения, о которых говорят, косметические.

Если хочется обновиться прямо сейчас и нужен стабильный, проверенный аппарат — iPhone 17 Pro остаётся разумным выбором: уменьшенный «остров» так и не приехал , но всё остальное у модели на своём месте.

Если принципиально хочется самый свежий дизайн и есть готовность подождать до осени — имеет смысл дождаться анонса iPhone 18 Pro и уже по факту решать, оправдывает ли уменьшенная пилюля переплату за новое поколение.

Главное — не воспринимать нынешние CAD-рендеры как окончательную правду. Это ранняя утечка от нового источника, и, как показал прошлогодний случай с iPhone 17 Pro, между «слили схему» и «именно так и выйдет» может быть большая разница. А можете вообще взять iPhone 17. Он еще и дешевле.