Про складной iPhone Ultra слили всё: дизайн, характеристики, цена и дата выхода

Складной iPhone засветился на фото, а внутри нашли неожиданную систему охлаждения. Похоже, Apple готовит к осени самый дорогой смартфон в своей истории — и при этом не экономит на инженерии. Совсем недавно производители чехлов показали финальный дизайн iPhone Ultra, а теперь подоспели и свежие подробности. За один понедельник о складном iPhone рассказали сразу несколько китайских инсайдеров. И впервые мы увидели не только характеристики, но и реальное изображение устройства. Разбираемся, что показали, чему верить, а к чему отнестись с осторожностью.



Как будет выглядеть первый складной iPhone

Главная визуальная новость пришла из китайской соцсети Weibo. Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию белого складного iPhone. На снимке видно устройство с белой задней панелью, двумя модулями камеры и почти безрамочным фронтом.

Сразу оговоримся: радоваться рано. Транспортировочная плёнка на лицевой стороне мешает оценить толщину рамок, а сам корпус выглядит словно пластиковый. Поэтому есть предположение, что перед нами не рабочий прототип, а сторонний макет-«болванка». Такие модели делают по утёкшим чертежам, чтобы примерять чехлы и аксессуары.

Есть и ещё один нюанс. У Ice Universe солидная репутация в Apple-кругах, но снимок ровно один и с единственного ракурса. Будь у инсайдера настоящий доступ к устройству, логично было бы ждать больше кадров. И всё же фото совпадает с ранее опубликованными чертежами Сонни Диксона от марта 2026 года: тот же горизонтальный блок с двумя камерами, та же широкая «книжная» форма.

Охлаждение iPhone Ultra: чем оно отличается от обычных iPhone

Самое любопытное в этой волне утечек — техническое. Другой инсайдер с Weibo, Fixed Focus Digital сообщил, что складной iPhone получит испарительную камеру охлаждения. По его словам, термопоказатели «весьма впечатляющие», а Apple «выкладывается по полной» в тепловой инженерии. Раньше эту функцию складному iPhone никто не приписывал.

Если вы следите за линейкой, то помните: испарительную камеру Apple впервые применила в прошлогоднем iPhone 17 Pro. Система гоняет немного деионизированной воды, отводит тепло от чипа и распределяет его по алюминиевому корпусу. По данным Apple, это дало на 40% выше устойчивую производительность в тяжёлых задачах по сравнению с графитовыми решениями прежних Pro-моделей.

Почему это удивляет именно сейчас? Складной iPhone проектируют под толщину около 4,5 мм в разложенном виде. А близкий по философии тонкий iPhone Air испарительной камеры лишён. То есть наличие такой системы в ещё более компактном корпусе — совсем не очевидная вещь. Добавьте сюда титановую раму, которая сама по себе ставит вопросы по теплоотводу, и инженерная задача становится по-настоящему серьёзной.

Кстати, тут Apple идёт в общем тренде: похожие решения уже ставят в топовые Android-флагманы вроде Samsung Galaxy S26 Ultra. Складные смартфоны охлаждать особенно тяжело — две половинки и шарнир оставляют мало места внутри.

В каких цветах выйдет iPhone Ultra

С палитрой пока всё скромно. Инсайдер Instant Digital утверждает, что единственный точно подтверждённый цвет — белый. Со вторым вариантом ясности нет.

Версии расходятся:

Источник в цепочке поставок, на который ссылается Macworld, говорил о светло-синем оттенке — отличном от глубокого синего у iPhone 17 Pro.

Позже появились разговоры про насыщенный синий или индиго вместо тёмно-серого.

Марк Гурман из Bloomberg считает, что Apple останется в классике — космический серый или серебристый.

Подход с минимумом цветов напоминает оригинальный iPhone X: тот в 2017 году вышел всего в двух вариантах — серебристом и «серый космос». И, скорее всего, дело не только в эстетике. Аналитик Мин-Чи Куо предупреждает, что производственные сложности будут держать поставки скудными как минимум до конца 2026 года. Лишние цвета — это лишние варианты сборки, а значит, дополнительные хлопоты на и без того непростом конвейере.

Помимо цветов, у будущего флагмана хватает и других любопытных деталей — мы собрали шесть главных фишек iPhone Ultra, о которых узнали ещё до презентации.

Характеристики и цена самого дорогого iPhone

Слухи рисуют устройство класса «телефон-планшет». Вот что ждём по совокупности утечек:

Внутренний дисплей на 7,8 дюйма — по диагонали близко к iPad mini.

Внешний экран на 5,5 дюйма для быстрых действий.

Чип A20 на 2-нм техпроцессе и модем C2.

на 2-нм техпроцессе и модем C2. До 12 ГБ оперативной памяти.

Touch ID вместо Face ID.

Две камеры сзади: основная и ультраширокая по 48 Мп .

. Аккумулятор большой ёмкости — оценки гуляют от 5000 до 5800 мА·ч.

Толщина в разложенном виде — около 4,5 мм, в сложенном примерно 9-9,5 мм. Угол сгиба экрана обещают меньше 2,5 градуса, так что складка должна быть почти незаметной. Отдельные утечки говорят, что экран сделают ещё и самым ремонтопригодным среди складных.

Ради тонкости Apple многим пожертвует. Помимо привычной системы Face ID, складной iPhone может остаться без телефото-камеры, MagSafe, кнопки «Действие» и физического слота для SIM. За это удовольствие просят немало: стартовая цена около 2000 долларов — это примерно 160 000 рублей по текущему курсу, а отдельные прогнозы уходят и к 2500 долларов. Получается самый дорогой iPhone в истории и новая вершина модельного ряда — выше Pro и Pro Max.

Дата выхода складного iPhone: когда Apple покажет новинку

С производством не всё гладко. Fixed Focus Digital признаёт, что предсборочные этапы под давлением, а начальный разгон конвейера идёт тяжело. Ранее он указывал на проблемы с выходом годных на стадии поверхностного монтажа (SMT). Другой инсайдер, Instant Digital, винил шарнир, который не проходил контроль качества при долгих циклах открытия-закрытия, — но Fixed Focus Digital с такой трактовкой не согласился. К слову, у складного iPhone Ultra появились первые проблемы ещё до официального анонса.

При этом сроки держатся. DigiTimes ещё в апреле писал об отставании на месяц-другой, но осеннюю премьеру не отменял: массовое производство планируют запустить в июле, пробное на Foxconn уже идёт. Марк Гурман тоже подтверждает: складной iPhone должен дебютировать в сентябре вместе с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, хотя финальные сроки ещё не закреплены.

И ещё одна деталь напоследок. Fixed Focus Digital пообещал, что значимые новости о складном iPhone появятся буквально на днях. Так что эта история явно не последняя — следим за развитием.