Раскрыта ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro — сравнение с iPhone 17 Pro

Кирилл Пироженко

Одной из главных интриг следующего поколения iPhone 18 являются ёмкости батарей, которые могут значительно увеличиться за счёт перехода на кремний-углеродную технологию. Совсем недавно раскрыли главное изменение в iPhone 18 Pro, а теперь стала известна и ёмкость его аккумулятора. Но, как сегодня сообщил инсайдер Digital Chat Station, этой осенью на революцию можно не рассчитывать.

Теперь мы знаем емкость аккумулятора iPhone 18 Pro

Ёмкость батареи в iPhone 18 Pro

Главное, что нужно понять из новой утечки: цифры выросли минимально. Никакого скачка на сотни мАч, которого многие ждали от смены поколения, не произошло. Прибавка измеряется десятками миллиампер-часов и заметна разве что на бумаге. Чтобы было нагляднее, я свёл все данные в одну таблицу. В первой колонке — версия с физическим SIM-лотком (её получает Китай и ещё несколько рынков), во второй — модель только с eSIM, которую продают в США, ОАЭ и других странах.

Модель SIM, мАч eSIM, мАч Разница, мАч Больше у США
iPhone 17 Pro 3988 4252 264 6,62%
iPhone 18 Pro 4056 4288 232 5,72%

Как видите, прирост за целый год составил всего 68 мАч для китайской версии и 36 мАч для американской. Это меньше двух процентов. Информацию первым заметил Digital Chat Station, а позже её подтвердил ещё один авторитетный инсайдер — Ice Universe, так что относиться к слухам стоит серьёзно. Если такой прирост вас не впечатлил, вы не одиноки: я и сам недавно объяснял, почему решил подождать выхода iPhone 18 Pro и не брать текущую модель прямо сейчас.

Как eSIM влияет на батарею iPhone

Физический слот для SIM-карты занимает место внутри корпуса. Если его убрать и оставить только eSIM, освободившийся объём можно отдать под аккумулятор. Именно поэтому американские iPhone уже не первый год живут чуть дольше своих китайских и европейских собратьев.

Любопытно, что разрыв между версиями сокращается. У iPhone 17 Pro он составлял 264 мАч, а у iPhone 18 Pro упадёт до 232 мАч. Apple постепенно выравнивает компоновку, и преимущество eSIM-моделей становится менее выраженным.

Но есть нюанс, который касается лично вас, если вы покупаете iPhone в Европе. По слухам, именно с iPhone 18 Pro Apple начнёт массово переводить европейские рынки на eSIM без физического лотка. А значит, миллионы покупателей в ЕС впервые автоматически получат версию с увеличенной батареей на 4288 мАч — ту самую, что раньше доставалась только американцам. Для региона, который годами довольствовался меньшей ёмкостью, это приятная новость.

Почему iPhone 18 Pro будет держать заряд дольше 17 Pro

А теперь самое важное. Цифры ёмкости — это не вся история. Реальное время работы смартфона зависит не только от размера батареи, но и от того, насколько экономно её расходует процессор. И вот здесь у iPhone 18 Pro заготовлен главный козырь.

Новинка получит чип A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Это первый в истории Apple переход на 2 нм, и он обещает заметный скачок энергоэффективности. Проще говоря, при той же нагрузке новый процессор будет потреблять меньше энергии, чем A19 Pro. На дистанции это даёт больше реальных часов работы, чем скромная прибавка в 36 мАч. Мы уже объясняли, почему iPhone 18 Pro проживёт дольше своего предшественника, и дело тут вовсе не в аккумуляторе.

К этому стоит добавить программную оптимизацию. По данным Марка Гурмана, Apple проводит масштабную чистку кода, нацеленную именно на экономию заряда. На связке более эффективного чипа, оптимизированной системы и чуть подросшей батареи iPhone 18 Pro Max, по прогнозам, способен перешагнуть отметку в 40 часов воспроизведения видео — против 39 часов у текущего iPhone 17 Pro Max. Так что улучшение автономности будет, просто его обеспечит не аккумулятор, а всё остальное.

Чем кремний-углеродный аккумулятор лучше обычного

Главное разочарование для энтузиастов — кремний-углеродной технологии в этой утечке нет. Эта химия позволяет упаковать больше энергии в тот же объём за счёт замены графитового анода. Именно благодаря ей китайские флагманы давно перешагнули порог в 6000 мАч, а отдельные модели подбираются к 10 000 мАч в корпусе обычного смартфона.

Apple же по-прежнему остаётся на классических литий-ионных батареях. Аналитики регулярно поднимают тему кремний-углерода как вероятный следующий шаг, но в текущей цепочке слухов нет ничего, что подтверждало бы переход уже этой осенью. Компания традиционно осторожна с новыми типами аккумуляторов: для неё на первом месте безопасность и долговечность, а не гонка за рекордными цифрами.

Скорее всего, кремний-углеродные батареи в iPhone мы всё-таки увидим, но не в 2026 году. А пока iPhone 18 Pro предложит привычную историю для Apple: умеренная ёмкость плюс агрессивная оптимизация железа и софта. Остались вопросы по батареям новых iPhone? Задавайте их в нашем чате в Telegram или МАКС — там точно подскажут.

