iPhone 18 Pro и еще 15 новинок Apple, которые представят до конца 2026 года

Иван Герасимов

WWDC 2026 позади, и теперь Apple разворачивается от софта обратно к железу. Мы насчитали 16 новых устройств, которые компания собирается показать до конца 2026 года — список подрос после свежего слуха про базовый 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6. В наборе складной iPhone Ultra, отдельный умный хаб для дома, обновлённые Apple TV и HomePod mini, которых фанаты ждали не один год. Радость, правда, недешёвая: цена iPhone 18 Pro заметно вырастет, так что готовиться стоит и морально, и финансово.

Эти 16 устройств представят уже в 2026 году. Фото.

Эти 16 устройств представят уже в 2026 году

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Какие iPhone выйдут в 2026 году

Какие iPhone выйдут в 2026 году. iPhone 18 Pro в этом году отойдет на второй план из-за iPhone Ultra. Фото.

iPhone 18 Pro в этом году отойдет на второй план из-за iPhone Ultra

Сильнее всего в этом году перетряхнут именно линейку iPhone. Осенью Apple готова показать сразу три модели:

  • iPhone 18 Pro — чип A20 Pro, уменьшенный «Динамический остров», упрощённая кнопка управления камерой, свежий цвет Dark Cherry, переменная диафрагма минимум у одного модуля основной камеры и собственный модем C2 с выходом в 5G через спутник. Есть причины взять iPhone 17 Pro сейчас и не вспоминать про будущую версию.
  • iPhone 18 Pro Max — тот же набор возможностей, что и у Pro. Разница если и будет, то в толщине корпуса: часть слухов обещает чуть более толстый Max, часть это опровергает.
  • Складной iPhone Ultra — первая раскладушка Apple с внутренним экраном на 7,7 дюйма и внешним на 5,3 дюйма. Face ID тут не будет, разблокировку отдадут Touch ID в кнопке питания. Под большой экран заточат iOS 27 с многозадачностью в духе iPad — два приложения бок о бок и прочие планшетные удобства.

По Pro есть нюанс, о котором лучше знать заранее. В старших версиях на 1 и 2 ТБ Apple, судя по утечкам, ставит более медленный тип флеш-памяти, так что не каждый iPhone 18 Pro окажется одинаково быстрым — при выборе объёма память стоит держать в уме.

Аккумулятор iPhone 18 Pro Max будет рекордной емкости. Но есть нюанс

А как поведёт себя интерфейс на большом складном экране, уже можно прикинуть: энтузиасты растянули приложения через iPhone Mirroring и показали, каким будет интерфейс складного iPhone Ultra в почте, календаре и Safari.

Почему iPhone 18 не выйдет в 2026 году

Какие iPhone выйдут в 2026 году. Базовая модель в этом году не выйдет. Фото.

Базовая модель в этом году не выйдет

Может показаться странным, но обычного iPhone 18 в этом году не будет. Apple, по слухам, разводит линейку по срокам: Pro, Pro Max и складной Ultra выходят осенью 2026-го, а базовые iPhone 18 и iPhone 18e переезжают на весну 2027 года. Заодно их подтянут по памяти — сколько оперативки достанется iPhone 18 и 18e и чем они уступят Pro-версиям, мы разобрали в отдельном материале.

Новые Apple Watch и iPad, которые выйдут в 2026 году

Часы получат более шустрый чип S11 или новее. Разговоры про редизайн с Touch ID и дополнительными датчиками здоровья пока живут на уровне противоречивых слухов: одни источники их поддерживают, другие опровергают. Зато для Apple Watch Ultra 4 (а вместе с ней Ultra 3 и новее) готовят расширенную работу со спутником — Apple Карты без сотовой сети и отправку фото в «Сообщениях» напрямую через спутник.

Новые Apple Watch и iPad, которые выйдут в 2026 году. Apple Watch в 2026 году ожидает минорное обновление. Фото.

Apple Watch в 2026 году ожидает минорное обновление

  • Apple Watch Series 12 — более быстрый S11 или свежее плюс возможные правки в дизайне.
  • Apple Watch Ultra 4 — то же ядро и дополнительные спутниковые функции.

По планшетам всё скромнее. iPad 12 переведут с A16 на чип уровня A18 или A19, а значит, с поддержкой Apple Intelligence. А iPad mini ждёт куда более заметное обновление: мощный процессор, OLED-дисплей, необычная система динамиков на вибрации и защита от воды.

Какие MacBook и Mac могут представить в 2026 году

Тут почти всё сводится к смене чипов. Mac Studio переедет с M4 Max и M3 Ultra на M5 Max и M5 Ultra, Mac mini — с M4 и M4 Pro на M5 и M5 Pro, а iMac получит M5 и заодно новые цвета корпуса. Отдельно Гурман упоминает свежий базовый 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6 — именно с ним список новинок и дорос до шестнадцати позиций.

Какие MacBook и Mac могут представить в 2026 году. В 2026 году ожидаются новые Mac. Хотите вы того или нет!. Фото.

В 2026 году ожидаются новые Mac. Хотите вы того или нет!

  • Mac Studio — переход на M5 Max и M5 Ultra.
  • Mac mini — чипы M5 и M5 Pro.
  • iMac — чип M5 и новые расцветки.
  • MacBook Pro — обновлённая база на 14 дюймов с M6.
  • MacBook Ultra — крупный редизайн MacBook Pro.

Главная интрига здесь — MacBook Ultra. Это большой пересмотр дизайна MacBook Pro на рубеже конца 2026 и начала 2027 года: чипы M5 Pro и M5 Max, OLED-экран, сенсорный дисплей, «Динамический остров» и заметно более тонкий корпус. Под сенсорный ввод Apple обещает адаптировать macOS 27. Есть сомнения, какой Mac брать под свои задачи? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС — там подскажут по опыту.

Новая техника Apple для умного дома в 2026 году

Новая техника Apple для умного дома в 2026 году. Устройства для дома в этом году Apple тоже обновит. Фото.

Устройства для дома в этом году Apple тоже обновит

Самое любопытное в списке — категория устройств Apple для дома, и новинок здесь сразу несколько. Например, возможный выход Apple TV с чипом A17 Pro, обновлённой Siri и модулем N1 с Wi-Fi 7. Обсуждают и встроенную камеру для FaceTime, но попадёт ли она уже в эту модель, пока неясно.

  • HomePod mini — чип S9 или новее, новая Siri, Wi-Fi 7, улучшенный звук, второе поколение сверхширокополосного чипа и, вероятно, свежие цвета вроде красного.
  • Полноразмерный HomePod — по сути та же колонка, но уже с переработанной Siri на борту.
  • Умный домашний хаб — единственное по-настоящему новое устройство в наборе: квадратный экран на 6–7 дюймов, чип A18 под Apple Intelligence, FaceTime. Можно поставить на стол или повесить на стену.

Именно умный хаб и обновлённые колонки выглядят самой осмысленной покупкой для тех, кто уже собрал вокруг себя экосистему Apple. Все они завязаны на новую Siri и реально меняют сценарии управления домом.

5 устройств Apple, которые я планирую купить до повышения цен

Если совсем коротко, повременить с покупкой есть смысл в двух ситуациях. Первая — вам нужна техника для умного дома: хаб, HomePod и новый Apple TV тесно связаны с обновлённой Siri и действительно перекраивают привычные сценарии. Вторая — вы давно присматриваете мощный Mac и готовы дождаться перехода на M5 и M6. Делитесь в нашем Телеграм-чате, будете ли закупаться сейчас или дождетесь релиза новой техники!

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