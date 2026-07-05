3 причины, почему ни за какие деньги не куплю Android, а дождусь iPhone 18 Pro Max

Не секрет, что iPhone в России сегодня заметно урезан в возможностях. Особенно остро это ощущается после того, как из App Store пропали ВКонтакте и MAX, а часть привычных сервисов приходится ставить в обход. Казалось бы, самое время присмотреться к Android. Но лично я в Apple верю, и не на пустом месте: последние утечки об iPhone 18 Pro Max окончательно убедили меня не менять экосистему. Про то, как даже базовую модель обрежут в функциях на iOS 27, мы уже писали, и это правда неприятно. Зато со старшим флагманом Apple, похоже, готовит один из самых заметных апгрейдов автономности за последние годы.



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Что известно об iPhone 18 Pro Max

О будущем флагмане пишут давно, но сейчас утечки об iPhone 18 Pro Max сложились в цельную картину. Инсайдер Ice Universe уверяет: автономность iPhone 18 Pro Max вырастет настолько, что смартфон догонит Android-флагманы с кремний-углеродными батареями. А это модели с батареей на 7000 мАч, против которых Apple раньше выигрывала не ёмкостью, а оптимизацией.

По словам того же источника, дело не в одном улучшении, а в связке из трёх. Именно они, если верить слухам, и дадут прирост времени работы iPhone 18 Pro Max без подзарядки. Разберём по порядку, что это за апгрейды и почему они так важны.

Сколько будет держать заряд iPhone 18 Pro Max

Первый и самый очевидный апгрейд, это ёмкость. По утечке, батарея iPhone 18 Pro Max в версии с eSIM подрастёт примерно до 5567 мАч против 5088 мАч у нынешнего 17 Pro Max. Для Apple это рекордный аккумулятор в истории, и вопрос «какая батарея у iPhone 18 Pro Max» перестаёт быть про экономию каждого процента.

Но одни только мАч ничего не решают, и это Apple доказывала не раз. Мы уже разбирали, как iPhone держит заряд на iOS 26.5.2, и там хорошо видно, что реальная автономность iPhone 18 Pro Max будет зависеть не от красивой цифры на коробке, а от того, как система распоряжается энергией.

Мощность iPhone 18 Pro Max: что дает чип A20 Pro

Второй апгрейд отвечает как раз за это. Производительность iPhone 18 Pro Max обеспечит чип A20 Pro, первый у Apple по 2-нм техпроцессу. Чем тоньше техпроцесс, тем экономнее процессор в играх, камере и повседневных задачах, так что прирост даст не только батарея, но и железо.

Третий момент, это переработанный планировщик задач в iOS 27, который аккуратнее распределяет нагрузку по ядрам. Правда, тут есть нюанс: не все версии флагмана одинаково шустрые. Про то, почему некоторые iPhone 18 Pro будут медленнее других и какую модель брать, мы рассказывали отдельно, и перед покупкой это точно стоит учесть.

iPhone 18 Pro Max против Android-флагманов — что лучше

Чтобы понять масштаб, достаточно одного сравнения. В более раннем тесте Xiaomi 17 Pro Max с батареей на 7500 мАч понадобилась ёмкость на 55% выше, чтобы обойти iPhone 17 Pro Max всего на пять минут. То есть Apple уже держала удар куда меньшим аккумулятором, а iPhone 18 Pro Max должен уйти в отрыв ещё заметнее.

Ближе к концу года подтянутся и сами Android-флагманы на своих 2-нм чипах, от Snapdragon 8 Elite Gen 6 до Exynos 2700. Вот тогда и станет ясно, кто реально лидер по автономности. Но по нынешним утечкам об iPhone 18 Pro Max расклад складывается в пользу Apple, причём с приличным запасом.

Разумеется, всё это пока слухи, и официально Apple ничего не подтверждала. Финальные цифры узнаем ближе к сентябрьской презентации. Но если утечки об iPhone 18 Pro Max подтвердятся хотя бы наполовину, то за автономность нового флагмана можно не переживать. А в наших реалиях это уже само по себе немало.