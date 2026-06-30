Видео: первый в мире краш-тест iPhone 18 Pro. Смотреть всем

Миша Королев

В сеть утекло видео с краш-тестом iPhone 18 Pro — и оно невольно показало, как будет выглядеть будущий флагман Apple не только внутри, но и снаружи. Главный вывод неутешительный для тех, кто ждёт смены дизайна: корпус остаётся прежним. Но есть и хорошие новости — новый цвет и заметно обновлённая начинка.

Что показал краш-тест iPhone 18 Pro: дизайн не меняется, но появятся новые цвета

Что показал краш-тест iPhone 18 Pro: дизайн не меняется, но появятся новые цвета

Что видно на видео с краш-тестом iPhone 18 Pro

Происхождение ролика пока неясно — его выложил в X пользователь под ником Asher, но именно по этому короткому клипу мы можем оценить новый флагман Apple. Сразу оговоримся: это утечка, а не официальный анонс, поэтому к деталям стоит относиться осторожно.

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На видео хорошо заметна знакомая по прошлому поколению «полка» с камерами — широкий блок, который тянется через всю верхнюю часть задней панели. Никаких радикальных перемен в форме корпуса нет: если вы рассчитывали на новый внешний вид, придётся подождать как минимум ещё год.

Новый цвет iPhone 18 Pro

Главная зацепка ролика — серый оттенок корпуса, который многие приняли за новый цвет линейки. И он действительно ожидается среди вариантов расцветки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ближе к выходу.

Но тут стоит сделать паузу. Часть читателей в X резонно заметила: серый — это, возможно, просто цвет необработанного алюминия до того, как корпус покрывают финальной краской. То есть на видео может тестироваться прочность корпуса на раннем этапе сборки, а не готовая расцветка. Так что окончательную палитру цветов пока называть рано — это область догадок, а не подтверждённый факт.

Главное изменение iPhone 18 Pro — чип A20 Pro

Если смена дизайна вас не впечатлила, то начинка в числе прочих 10 причин купить iPhone 18 Pro может изменить отношение к смартфону. Оба флагмана, по данным утечек, получат новый чип A20 Pro — первый процессор Apple, выпущенный по техпроцессу 2 нм (более тонкая технология производства, которая обычно означает выше скорость и ниже энергопотребление).

Чип A20 Pro станет первым процессором Apple на 2-нм техпроцессе

Чип A20 Pro станет первым процессором Apple на 2-нм техпроцессе

В отличие от прошлого A19 Pro, новый чип использует другой способ сборки компонентов и получает более крупный блок для задач с искусственным интеллектом (Neural Engine — часть процессора, отвечающая за ИИ-вычисления прямо на устройстве). На практике это значит более быструю работу функций вроде обработки фото, распознавания речи и локальных ИИ-инструментов без отправки данных на серверы.

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Важный нюанс — не только пиковая скорость. По утечкам, в iPhone 18 Pro поставят заметно увеличенную испарительную камеру (система охлаждения внутри корпуса), которая плотнее прилегает к чипу и лучше отводит тепло. Это влияет на так называемую устойчивую производительность: телефон дольше держит высокую скорость под нагрузкой и меньше «троттлит» — то есть не сбрасывает мощность при играх и длительной съёмке видео.

Что ещё изменится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Помимо чипа, утечки указывают на несколько практических улучшений:
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  • Меньший «островок» Dynamic Island — интерактивная область вокруг фронтальной камеры станет компактнее, освободив чуть больше места на экране
  • Чуть более крупные камеры ради улучшенной фото- и видеосъёмки, но за это придётся заплатить более толстым блоком камер
  • Увеличенные аккумуляторы в обеих моделях, что в теории должно дать прибавку по автономности

Всё это пока на уровне инсайдов и прогнозов, а не подтверждённых характеристик. Но направление понятное: основной упор сделан на производительность и автономность, а не на новый облик смартфона.

Что ещё изменится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Говорят, камера iPhone 18 Pro немного увеличится. Фото.

Говорят, камера iPhone 18 Pro немного увеличится

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro или брать iPhone 17 Pro сейчас

Здесь всё зависит от того, чем вы пользуетесь сейчас. Если у вас уже есть iPhone 17 Pro или 17 Pro Max, повод для срочного апгрейда слабый: внешне ничего не поменяется, а прирост от нового чипа и охлаждения почувствуют в основном те, кто реально нагружает телефон играми, съёмкой и ИИ-задачами.

А вот если вы сидите на более старой модели и ждали серьёзного скачка, переход на A20 Pro и новую систему охлаждения может ощущаться как заметный шаг вперёд. О том, какие функции уже доступны владельцам актуальных моделей, мы рассказывали в материале про отличия iPhone 17 Pro от iPhone 18 Pro.

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Итог простой. iPhone 18 Pro — это история про начинку, а не про новый дизайн. Тем, кто гонится за внешними переменами, можно спокойно пропустить эту волну слухов. Тем, для кого важны скорость под нагрузкой, охлаждение и автономность, есть смысл дождаться официального анонса — но без завышенных ожиданий, пока Apple сама не подтвердит характеристики.

iPhone 18 Pro
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