Видео: первый в мире краш-тест iPhone 18 Pro. Смотреть всем

В сеть утекло видео с краш-тестом iPhone 18 Pro — и оно невольно показало, как будет выглядеть будущий флагман Apple не только внутри, но и снаружи. Главный вывод неутешительный для тех, кто ждёт смены дизайна: корпус остаётся прежним. Но есть и хорошие новости — новый цвет и заметно обновлённая начинка.



Что видно на видео с краш-тестом iPhone 18 Pro

Происхождение ролика пока неясно — его выложил в X пользователь под ником Asher, но именно по этому короткому клипу мы можем оценить новый флагман Apple. Сразу оговоримся: это утечка, а не официальный анонс, поэтому к деталям стоит относиться осторожно.

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На видео хорошо заметна знакомая по прошлому поколению «полка» с камерами — широкий блок, который тянется через всю верхнюю часть задней панели. Никаких радикальных перемен в форме корпуса нет: если вы рассчитывали на новый внешний вид, придётся подождать как минимум ещё год.

Новый цвет iPhone 18 Pro

Главная зацепка ролика — серый оттенок корпуса, который многие приняли за новый цвет линейки. И он действительно ожидается среди вариантов расцветки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ближе к выходу.

Но тут стоит сделать паузу. Часть читателей в X резонно заметила: серый — это, возможно, просто цвет необработанного алюминия до того, как корпус покрывают финальной краской. То есть на видео может тестироваться прочность корпуса на раннем этапе сборки, а не готовая расцветка. Так что окончательную палитру цветов пока называть рано — это область догадок, а не подтверждённый факт.

Главное изменение iPhone 18 Pro — чип A20 Pro

Если смена дизайна вас не впечатлила, то начинка в числе прочих 10 причин купить iPhone 18 Pro может изменить отношение к смартфону. Оба флагмана, по данным утечек, получат новый чип A20 Pro — первый процессор Apple, выпущенный по техпроцессу 2 нм (более тонкая технология производства, которая обычно означает выше скорость и ниже энергопотребление).

В отличие от прошлого A19 Pro, новый чип использует другой способ сборки компонентов и получает более крупный блок для задач с искусственным интеллектом (Neural Engine — часть процессора, отвечающая за ИИ-вычисления прямо на устройстве). На практике это значит более быструю работу функций вроде обработки фото, распознавания речи и локальных ИИ-инструментов без отправки данных на серверы.

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Важный нюанс — не только пиковая скорость. По утечкам, в iPhone 18 Pro поставят заметно увеличенную испарительную камеру (система охлаждения внутри корпуса), которая плотнее прилегает к чипу и лучше отводит тепло. Это влияет на так называемую устойчивую производительность: телефон дольше держит высокую скорость под нагрузкой и меньше «троттлит» — то есть не сбрасывает мощность при играх и длительной съёмке видео.

Что ещё изменится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Помимо чипа, утечки указывают на несколько практических улучшений:

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Меньший «островок» Dynamic Island — интерактивная область вокруг фронтальной камеры станет компактнее, освободив чуть больше места на экране

— интерактивная область вокруг фронтальной камеры станет компактнее, освободив чуть больше места на экране Чуть более крупные камеры ради улучшенной фото- и видеосъёмки, но за это придётся заплатить более толстым блоком камер

ради улучшенной фото- и видеосъёмки, но за это придётся заплатить более толстым блоком камер Увеличенные аккумуляторы в обеих моделях, что в теории должно дать прибавку по автономности

Всё это пока на уровне инсайдов и прогнозов, а не подтверждённых характеристик. Но направление понятное: основной упор сделан на производительность и автономность, а не на новый облик смартфона.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro или брать iPhone 17 Pro сейчас

Здесь всё зависит от того, чем вы пользуетесь сейчас. Если у вас уже есть iPhone 17 Pro или 17 Pro Max, повод для срочного апгрейда слабый: внешне ничего не поменяется, а прирост от нового чипа и охлаждения почувствуют в основном те, кто реально нагружает телефон играми, съёмкой и ИИ-задачами.

А вот если вы сидите на более старой модели и ждали серьёзного скачка, переход на A20 Pro и новую систему охлаждения может ощущаться как заметный шаг вперёд. О том, какие функции уже доступны владельцам актуальных моделей, мы рассказывали в материале про отличия iPhone 17 Pro от iPhone 18 Pro.

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Итог простой. iPhone 18 Pro — это история про начинку, а не про новый дизайн. Тем, кто гонится за внешними переменами, можно спокойно пропустить эту волну слухов. Тем, для кого важны скорость под нагрузкой, охлаждение и автономность, есть смысл дождаться официального анонса — но без завышенных ожиданий, пока Apple сама не подтвердит характеристики.