Складной iPhone Ultra покажут в сентябре, но вы не сможете его купить

Первый складной смартфон Apple под названием iPhone Ultra, которому в Купертино уже делают замену, выйдет уже этой осенью, но по данным аналитика Мин-Чи Куо фактически приобрести его покупатели смогут сильно позднее. Причин тому будет как минимум две. Первая — Apple в принципе выведет аппарат в продажу несколько позже, чем iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Вторая — устройств на старте будет так мало, что многие покупатели рискуют получить смартфон только в 2027 году. Но обо всем по порядку.



Когда выйдет iPhone Ultra

По словам Куо, Apple может повторить сценарий iPhone X 2017 года: показать новинку вместе с основной линейкой, но начать реальные продажи спустя несколько недель или даже месяцев. Таким образом в Купертино могут решить проблему взаимной каннибализации. Те, кому не терпится обзавестись новинкой, сначала купят iPhone 18 Pro или 18 Pro Max, а через месяц-другой в продаже появится iPhone Ultra, и тогда он не сможет откусить значительную долю у моноблоков. Хотя многие советуют покупать именно Прошку или ПроМакс, а не фолд — и вот почему.

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Кроме того, есть и другая причина. Источники Куо из цепочки поставок указывают на нехватку запасов для того, чтобы складной iPhone можно было купить сразу после презентации. Именно так уже было с iPhone X: юбилейную модель представили вместе с iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но предзаказы стартовали только в конце октября, а продажи — в начале ноября. Хотя купить болванку iPhone Ultra на АлиЭкспресс можно уже сейчас, и притом очень недорого.

Сколько складных iPhone успеют выпустить к запуску

Цифры из отчёта дают понять масштаб дефицита. На вторую половину 2026 года заложено около 7-8 млн складных iPhone, но конкретно на третий квартал придётся лишь от 500 тысяч до миллиона устройств.

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Для сравнения, обычных iPhone соберут в разы больше. iPhone 18 Pro и Pro Max выпустят около 20 млн штук — то есть на старте складная модель будет буквально штучным товаром. Проще говоря, если вы захотите такой смартфон в первый день, шансы получить его быстро невелики.

Складной экран и петля: в чём сложность производства iPhone Ultra

Задержка объясняется не маркетингом, а технологией. Дефицит iPhone X был связан с производственными проблемами — новые для того времени решения вроде OLED-экрана во весь корпус и системы распознавания лица Face ID было сложно наладить в объёме.

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У складного iPhone похожий набор новых технологий. Речь о самом гибком складном дисплее и петле — механизме, который позволяет сгибать корпус. Именно вокруг петли ходило больше всего слухов о проблемах, хотя недавно появились сообщения, что сложности с петлёй могли решить. Чем новее и сложнее конструкция, тем труднее выпускать её большими партиями без брака.

Насколько можно доверять прогнозу Мин-Чи Куо

Это прогноз, а не подтверждённый факт, но источник серьёзный. Мин-Чи Куо известен точными прогнозами по Apple во многом благодаря глубокой проверке данных у поставщиков. Слухи о переносе складного iPhone появлялись и раньше, но именно оценки Куо обычно ближе к реальности, чем остальной поток утечек.

Стоит держать в голове и трезвый контрапункт. Похожая паника вокруг «успей заказать» повторяется почти каждый год, а к концу того же квартала устройство обычно оказывается доступно всем, кто его хочет. Так что дефицит на старте не обязательно означает многомесячное ожидание для всех подряд.

Стоит ли покупать складной iPhone Ulra

Если вы из тех, кто хочет складной iPhone в числе первых, готовьтесь к двум вещам: к ограниченным партиям на старте и к необходимости оформлять заказ максимально быстро. Судя по прогнозу, спокойно прийти в магазин и купить устройство в день анонса, скорее всего, не выйдет.

Всем остальным торопиться незачем. Это по-прежнему прогноз по цепочке поставок, а не официальные данные Apple, и даже при дефиците на старте картина обычно выравнивается в течение квартала. Разумная стратегия — дождаться первых обзоров реальной надёжности складного экрана и петли, а не гнаться за устройством в первые дни только ради статуса раннего покупателя.