Складной iPhone Ultra еще не вышел, а Apple уже делает ему нормальную замену

Первый iPhone Ultra еще даже не вышел, а в сети уже появилась информация о том, что Apple одобрила разработку второго поколения. При этом по iPhone Air 3 решение, судя по тем же данным, пока не принято. Совсем недавно мы разбирали интерфейс складного iPhone Ultra, а теперь выясняется, что в Apple вовсю заняты его наследником. Это всего лишь слух, и важно понять, что за ним стоит, а что нет.



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Что известно о разработке iPhone Ultra 2

В сети появилась информация, что проект iPhone Ultra 2 уже подтвержден, но никаких подробностей о новых функциях пока нет. Речь именно о решении начать разработку, а не об официальном анонсе Apple. Единственная конкретика касается экрана. По имеющимся данным, дисплей с высокой вероятностью останется прежним, таким же, как в первой модели.

То есть Apple, скорее всего, переиспользует панель этого года, а не станет разрабатывать новую с нуля. Для складного устройства это вполне логично: дисплей со сгибом — самая дорогая и капризная деталь, а детальные макеты складного iPhone уже разошлись по сети, так что менять конструкцию без веской причины смысла мало.

Дата выхода iPhone Ultra

Еще недавно было неясно даже то, когда вообще появится первое поколение. Ходили слухи о переносе релиза на декабрь или начало следующего года, но сейчас они заметно затихли. Похоже, Apple вернулась к изначальному графику и не собирается тянуть с дебютом своего первого складного смартфона. Свежие сообщения сходятся на том, что первый iPhone Ultra покажут в сентябре вместе с iPhone 18 Pro.

Дату пока никто не подтверждал официально, но осенний дебют для Apple — самый привычный сценарий, и складной флагман логичнее всего вписать именно в него. Если это так, то разговоры о втором поколении выглядят вполне закономерно: Apple обычно ведет работу над несколькими поколениями устройств параллельно, на годы вперед. На ранних утечках уже раскрыли дизайн складного iPhone Ultra почти целиком, от характеристик до примерной цены и сроков, так что облик первого поколения примерно понятен уже сейчас.

Будет ли iPhone Air 3 после iPhone Air 2

С линейкой iPhone Air ситуация совсем другая. Окончательного решения о выпуске iPhone Air 3 у Apple, по имеющейся информации, еще нет, и это любопытный сигнал.

При этом второе поколение, iPhone Air 2, точно ожидается. По слухам, оно получит вторую камеру со сверхширокоугольным объективом — он захватывает в кадр больше пространства, что удобно для пейзажей и съемки в тесных помещениях. То есть к тонкому корпусу наконец добавят полноценный модуль на две камеры. Судя по всему, Apple сначала хочет оценить продажи iPhone Air 2, а уже потом решать, выпускать ли третье поколение.

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Если совсем коротко: тонкий iPhone Air пока под наблюдением. Продастся хорошо — линейку продолжат, провалится — спокойно свернут.

Почему Apple начинает разработку новых iPhone заранее

Для обычного покупателя в этих новостях немного практического смысла, даже если они окажутся точными. Apple ведет разработку продуктов на несколько лет вперед, поэтому работа над iPhone Ultra 2 — это не сенсация, а обычный порядок вещей внутри компании.

Главное тут совсем в другом: одобренный проект не гарантирует выход устройства. Если первое поколение провалится в продажах, разработку легко свернут на любом этапе. И наоборот: отсутствие решения по iPhone Air 3 почти наверняка не означает, что над ним никто прямо сейчас не работает.

Есть и любопытная деталь в трактовке слухов. Apple может найти способ снизить цену Ultra 2, и тогда компания готова выпустить вторую модель даже при слабых продажах первой. Складные смартфоны традиционно дорогие, и удешевление производства — вполне реальный аргумент в пользу второго поколения. Это, по сути, и объясняет разницу в уверенности по двум линейкам. Если интересно, как аппарат смотрится вживую, то финальный дизайн складного iPhone уже показали на детальных фото.

Стоит ли ждать iPhone Ultra или купить iPhone сейчас

Если вы присматриваетесь к покупке прямо сейчас, эти слухи в общем-то ничего не меняют. Ни iPhone Ultra, ни iPhone Air 2 еще официально не вышли, а второе поколение Ultra и тем более третье поколение Air — это перспектива на годы, причем совершенно не гарантированная.

Следить за темой есть смысл только в одном случае: если вы целенаправленно ждете заряженный флагман в виде Ultra либо самый тонкий и легкий iPhone в лице Air. Всем остальным можно спокойно дождаться сентябрьской презентации и смотреть на реальные характеристики и цены, а не на разговоры о еще не выпущенных поколениях.

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