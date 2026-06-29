Когда выйдет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Названа точная дата презентации Apple

Известный журналист Марк Гурман назвал 9 сентября самой вероятной датой осенней презентации Apple, на которой компания должна показать iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra. Это пока не официальная дата, а прогноз инсайдера, основанный на расписании прошлых ивентов, а не на анонсе Apple. Однако основания верить этой информации в принципе есть. Сейчас разберемся, почему, и чего ждать от грядущего мероприятия. Тем более, что ивент обещает быть не совсем таким, как раньше, хотя бы в силу того, что базовый iPhone 18 на нем не покажут.



Дата презентации iPhone 18 Pro

Гурман — журналист Bloomberg, который годами довольно точно предсказывает планы Apple, поэтому его слова обычно воспринимают серьёзно. По его информации, в этом году Apple покажет iPhone 18 Pro, который будет сильно лучше прошлогодней модели, и складной iPhone Ultra в сентябре. Сам он подчёркивает, что в этом нет сенсации: осенняя презентация iPhone — традиция, которую Apple соблюдает каждый год.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Однако теперь нам стала известна конкретная дата проведения мероприятия. Гурман выводит ее из логики прошлых лет. Наиболее вероятными он считает 8 или 9 сентября. Но 7 сентября в США приходится на День труда — выходной, и из-за этого старт недели может сдвинуться. В итоге 9 сентября выглядит самым реалистичным вариантом.

Чем iPhone Ultra отличается от обычных Айфонов

Главная интрига — это складной iPhone Ultra, который еще не вышел, а Apple уже делает ему замену. По сути речь о телефоне с гибким экраном, который раскладывается в небольшой планшет. Для Apple это будет первый аппарат такого типа, тогда как у конкурентов складные смартфоны выпускаются уже несколько лет.

Важно понимать границу: пока о складном iPhone известно только из слухов и прогнозов. Ни цены, ни точных характеристик, ни даже официального названия Apple не подтверждала. Поэтому к деталям про экран, шарнир и автономность стоит относиться осторожно — это ожидания, а не факты.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro

Если вы планируете обновление и присматриваетесь к топовым моделям, держать дату в голове имеет смысл. Но спешить с выводами рано по нескольким причинам:

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

дата 9 сентября — это прогноз, а не подтверждённый анонс Apple

складной iPhone, по слухам, может получиться довольно проблемным

цены новых моделей iPhone могут ощутимо вырасти

презентация будет урезанной, поскольку базовый iPhone 18 на ней не покажут (его релиз сдвинули на весну 2027 года)

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Тем, у кого сейчас iPhone последних поколений, точно нет смысла что-то решать прямо сейчас. Но, если вы уже давно сидите на iPhone 11 и присматриваетесь к моделям актуального поколения, возможно, сейчас лучшее время, чтобы купить новый смартфон Apple. Потому что устройства 2026 года будут сильно дороже.

Сроки выхода и цены iPhone 18 Pro и iPhone Ultra России

Для российского рынка осенний анонс Apple важен косвенно. Новые Айфоны сюда приходят не в день старта продаж, а позже и через параллельный импорт, поэтому ждать новинки у нас стоит только ближе к началу октября. И то, если не будет никаких задержек со стороны Apple.

Цены на Айфоны в России тоже будут обычно заметно выше официальных американских. Поскольку Apple явно планирует сделать новые смартфоны дороже, уже базовый iPhone 18 Pro может стоить $1300, тогда как iPhone 18 Pro Max — и вовсе достигать $1500.

Ну, а складной iPhone Ultra, если он окажется самой дорогой моделью линейки, в этом смысле станет особенно недешёвым. Даже у себя на родине, в США, раскладушка Apple должна стоить около $2000. То есть к нам в Россию он приедет по цене никак не ниже 180, а то и 200 тысяч рублей.

Если вы давно думаете о смене телефона, но больше не уверены, что хотите iPhone, для вас есть отличный Android-смартфон, который и выглядит не хуже, и работает просто прекрасно. Конечно, речь идет про Honor 600. Новинка получила стильный дизайн, оранжевую расцветку корпуса и обновление Magic UI 11 в стиле Liquid Glass.

Стоит ли верить утечкам про новые iPhone

Верить утечкам стоит ровно настолько, насколько это прогноз от надёжного источника. Гурман редко ошибается с датами осенних ивентов, поэтому 9 сентября — разумный ориентир, чтобы не пропустить презентацию. Но всё, что касается складного iPhone Ultra, пока остаётся областью ожиданий.