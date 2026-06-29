Когда выйдет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra. Названа точная дата презентации Apple
Известный журналист Марк Гурман назвал 9 сентября самой вероятной датой осенней презентации Apple, на которой компания должна показать iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra. Это пока не официальная дата, а прогноз инсайдера, основанный на расписании прошлых ивентов, а не на анонсе Apple. Однако основания верить этой информации в принципе есть. Сейчас разберемся, почему, и чего ждать от грядущего мероприятия. Тем более, что ивент обещает быть не совсем таким, как раньше, хотя бы в силу того, что базовый iPhone 18 на нем не покажут.
Дата презентации iPhone 18 Pro
Гурман — журналист Bloomberg, который годами довольно точно предсказывает планы Apple, поэтому его слова обычно воспринимают серьёзно. По его информации, в этом году Apple покажет iPhone 18 Pro, который будет сильно лучше прошлогодней модели, и складной iPhone Ultra в сентябре. Сам он подчёркивает, что в этом нет сенсации: осенняя презентация iPhone — традиция, которую Apple соблюдает каждый год.
❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС
Однако теперь нам стала известна конкретная дата проведения мероприятия. Гурман выводит ее из логики прошлых лет. Наиболее вероятными он считает 8 или 9 сентября. Но 7 сентября в США приходится на День труда — выходной, и из-за этого старт недели может сдвинуться. В итоге 9 сентября выглядит самым реалистичным вариантом.
Чем iPhone Ultra отличается от обычных Айфонов
Главная интрига — это складной iPhone Ultra, который еще не вышел, а Apple уже делает ему замену. По сути речь о телефоне с гибким экраном, который раскладывается в небольшой планшет. Для Apple это будет первый аппарат такого типа, тогда как у конкурентов складные смартфоны выпускаются уже несколько лет.
Важно понимать границу: пока о складном iPhone известно только из слухов и прогнозов. Ни цены, ни точных характеристик, ни даже официального названия Apple не подтверждала. Поэтому к деталям про экран, шарнир и автономность стоит относиться осторожно — это ожидания, а не факты.
Стоит ли ждать iPhone 18 Pro
Если вы планируете обновление и присматриваетесь к топовым моделям, держать дату в голове имеет смысл. Но спешить с выводами рано по нескольким причинам:
❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ
- дата 9 сентября — это прогноз, а не подтверждённый анонс Apple
- складной iPhone, по слухам, может получиться довольно проблемным
- цены новых моделей iPhone могут ощутимо вырасти
- презентация будет урезанной, поскольку базовый iPhone 18 на ней не покажут (его релиз сдвинули на весну 2027 года)
ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
Тем, у кого сейчас iPhone последних поколений, точно нет смысла что-то решать прямо сейчас. Но, если вы уже давно сидите на iPhone 11 и присматриваетесь к моделям актуального поколения, возможно, сейчас лучшее время, чтобы купить новый смартфон Apple. Потому что устройства 2026 года будут сильно дороже.
Сроки выхода и цены iPhone 18 Pro и iPhone Ultra России
Для российского рынка осенний анонс Apple важен косвенно. Новые Айфоны сюда приходят не в день старта продаж, а позже и через параллельный импорт, поэтому ждать новинки у нас стоит только ближе к началу октября. И то, если не будет никаких задержек со стороны Apple.
Цены на Айфоны в России тоже будут обычно заметно выше официальных американских. Поскольку Apple явно планирует сделать новые смартфоны дороже, уже базовый iPhone 18 Pro может стоить $1300, тогда как iPhone 18 Pro Max — и вовсе достигать $1500.
Ну, а складной iPhone Ultra, если он окажется самой дорогой моделью линейки, в этом смысле станет особенно недешёвым. Даже у себя на родине, в США, раскладушка Apple должна стоить около $2000. То есть к нам в Россию он приедет по цене никак не ниже 180, а то и 200 тысяч рублей.
Если вы давно думаете о смене телефона, но больше не уверены, что хотите iPhone, для вас есть отличный Android-смартфон, который и выглядит не хуже, и работает просто прекрасно. Конечно, речь идет про Honor 600. Новинка получила стильный дизайн, оранжевую расцветку корпуса и обновление Magic UI 11 в стиле Liquid Glass.
Стоит ли верить утечкам про новые iPhone
Верить утечкам стоит ровно настолько, насколько это прогноз от надёжного источника. Гурман редко ошибается с датами осенних ивентов, поэтому 9 сентября — разумный ориентир, чтобы не пропустить презентацию. Но всё, что касается складного iPhone Ultra, пока остаётся областью ожиданий.
Итог простой: дату можно осторожно держать в уме, а вот принимать решения о покупке имеет смысл только после официального анонса с реальными ценами и характеристиками. До этого момента любые подробности о складном iPhone — это интересные слухи, не больше.
Читайте также: Что я заказал на AliExpress за последние месяцы: 10 самых удачных находок