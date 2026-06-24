Главная причина не покупать складной iPhone, а выбрать обычный

Складной iPhone, который в слухах называют iPhone Ultra, пока существует только на уровне утечек, но желающих взять его «на пробу» уже хватает. Логика простая: купить, пощупать, пожить с гибким экраном пару недель, а если не зайдёт — продать и вернуть часть денег. Сервис по выкупу смартфонов предупреждает, что такой эксперимент способен влететь в копеечку. По его расчётам, за первый год владелец складного айфона рискует потерять до 1292 долларов. Как выглядит интерфейс iPhone Ultra, мы уже показывали, а теперь разберёмся, что станет с его ценой при перепродаже.



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Насколько падает цена складных смартфонов за год

Данные собрал сервис SellCell, который проанализировал, как флагманы Apple, Samsung, Google, Motorola и OnePlus держат цену спустя год после выхода. Вывод неутешительный для любителей гибких экранов: складные модели теряют в среднем 64,6% стоимости за двенадцать месяцев. Это худший результат среди всех категорий смартфонов. Для сравнения, обычные моноблоки за тот же срок теряют 55,3%.

В деньгах разрыв ещё нагляднее. Владелец складного аппарата за год расстаётся в среднем с 997,69 доллара, тогда как хозяин классического смартфона — с 605,32 доллара. Разница почти 400 долларов, и это при том, что складные устройства изначально стоят заметно дороже. То есть вы и платите больше на старте, и теряете больше при продаже.

Через год складной смартфон сохраняет лишь 35,4% от стартовой цены. У обычных моделей этот показатель выше, 44,7%. Если перевести на понятный язык, то вложили условные сто тысяч, а через год вернёте примерно треть. Складной iPhone, кстати, уже показали со всех сторон, но красивые макеты на остаточную стоимость никак не влияют. Гибкий экран, шарнир и сложная конструкция пока работают против остаточной стоимости, а не на неё.

Сколько будет стоить iPhone Ultra через год после выхода

Теперь самое интересное, применим эту статистику к слухам про iPhone Ultra. По данным инсайдеров, складной айфон выйдет осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max, а ценник составит около 2000 долларов. Цифра сама по себе внушительная, и если новинка будет дешеветь так же, как средний складной смартфон, картина выходит довольно грустной.

SellCell прикинул: при типичной для раскладушек скорости падения цены iPhone Ultra за 2000 долларов через год будет стоить примерно 708 долларов. То есть потеря составит те самые 1292 доллара. Для устройства, которое многие хотят взять именно «посмотреть, как оно», это очень дорогое любопытство.

И не забывайте про российские реалии. У нас айфоны едут по параллельному импорту с наценкой, так что стартовая цена складного флагмана легко перевалит за двести тысяч рублей. Желающим пощупать его прямо сейчас стоит знать, что на AliExpress уже продают копии, но это совсем не то же самое. А значит, и потери при перепродаже оригинала могут оказаться ещё чувствительнее, чем в долларовых расчётах западного сервиса.

Тут, правда, стоит сделать оговорку. Расчёт строится на поведении нынешних складных смартфонов от Samsung и других производителей. Apple в эту статистику пока не входит просто потому, что складного айфона ещё нет. А техника Apple, как известно, держит цену совсем по-другому.

Как iPhone держит стоимость по сравнению с Android

И вот здесь у потенциальных покупателей появляется надежда. В том же исследовании линейка iPhone 16 показала лучший результат среди всех производителей: через год эти модели сохраняли 51,5% стоимости. Это больше, чем у кого-либо из конкурентов.

Производитель Сколько сохраняет за год Apple (iPhone 16) 51,5% OnePlus 46,8% Google 40,8% Samsung 39,5% Motorola 24,5%

Разница с той же Motorola больше чем двукратная. Apple традиционно обыгрывает Android-флагманы по остаточной стоимости, и складной iPhone теоретически может унаследовать эту особенность. SellCell посчитал и такой сценарий: если iPhone Ultra будет дешеветь в темпе линейки iPhone 16, через год он будет стоить около 1030 долларов. Это на 300 с лишним долларов меньше потерь, чем у среднего складного смартфона.

Реальность, скорее всего, окажется ближе к нынешним показателям Apple. Базовый iPhone 16 за год сохранил 51,4% цены, а iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ — целых 56,4%. Но даже при таком раскладе потеря на устройстве за 2000 долларов всё равно составит около 1000 долларов за год. И хотя дизайн, характеристики и дату выхода уже разболтали, как поведёт себя остаточная стоимость первого поколения, пока не скажет никто.

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Стоит ли покупать первый складной iPhone на старте продаж

Если коротко, то покупать iPhone Ultra только чтобы попробовать и перепродать — затея сомнительная. Тысяча долларов потерь за год это не та цена, которую хочется платить за любопытство. Гибкий экран действительно интересен, но первое поколение любого устройства Apple это всегда компромисс: высокая цена, неизбежные шероховатости и не самая стабильная цена на вторичке.

Есть, правда, лазейка. У Apple действует политика возврата в течение 14 дней. Если вы покупаете айфон, чтобы понять, нужен ли вам складной форм-фактор, и укладываетесь в эти две недели, эксперимент выйдет совершенно бесплатным. Купили, поюзали, не зашло — вернули и забрали деньги. Главное решить вопрос до истечения срока, а не тянуть полгода в надежде, что распробуете. Ну и при этом важно находиться в тех странах, где Apple официально продолжает работу и есть Apple Store.

Лично я бы не спешил с покупкой первого складного айфона на старте продаж. Дождаться обзоров, посмотреть на реальную автономность, прочность шарнира и поведение экрана в быту куда разумнее, чем выкладывать 2000 долларов за устройство, которое потеряет половину цены к следующему лету. А если очень хочется быть первым, держите в голове те самые две недели и трезво оценивайте, насколько складной экран реально меняет ваш сценарий использования.

Не определились, нужен ли вам складной iPhone и готовы ли вы переплатить за новинку? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там подскажут и помогут взвесить все за и против.