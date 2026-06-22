На AliExpress уже продают складной iPhone Ultra, но есть нюанс

На AliExpress начали продавать муляжи будущего складного iPhone Fold в белом и чёрном цвете. Это не утечка реального устройства и не предзаказ: внутри пустой корпус без единой рабочей детали. То, как будет выглядеть складной iPhone, мы уже примерно представляем по слухам, и именно на их основе китайские мастерские штампуют такие болванки. Сейчас разберёмся, что на самом деле кладут в коробку, откуда взялась форма корпуса и почему этот макет нельзя считать надёжным источником данных о смартфоне.



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Что такое муляж iPhone Ultra и зачем его покупают

Речь идёт о двух вариантах макета — iPhone Fold White и Black. Это так называемый dummy-phone: пластиковый муляж, который повторяет предполагаемую форму и габариты будущего смартфона. Внутри нет рабочих компонентов, поэтому устройство не включается и ничего не выводит на экран. Правда, стоит такой муляж как дешевый смартфон на Андроиде — 5 тысяч рублей с доставкой. По сути, вы платите за форму, а не за начинку.

Купить макет iPhone Ultra

Главная фишка такого макета в том, что складной экран действительно раскрывается, как на настоящем гибком смартфоне. В руках вы получите примерное ощущение габаритов и поймёте, как корпус раскладывается и складывается обратно. На этом, правда, всё сходство с реальным гаджетом и заканчивается. Правда, этого более чем достаточно, чтобы разыграть друзей. Представьте, вы приходите в компанию, достаете складной айфон, и все в шоке, что он у вас уже есть. Только в руки никому не давайте и экраном к людям не поворачивайте, а то вас сразу раскроют.

Форма для болванки взята не с потолка: её собирают по тем же утечкам, по которым уже слили дизайн, характеристики и цену будущей новинки. Подобные макеты — обычная практика для индустрии, и нужны они в первую очередь производителям чехлов и аксессуаров, которым важно заранее подогнать продукцию под размеры.

Откуда берутся размеры и дизайн макетов iPhone Ultra

Сам продавец честно предупреждает в описании: раз iPhone 18 ещё не вышел, проверить точность данных на сто процентов нельзя. Если совсем просто, форма корпуса собрана из слухов и догадок, а не из официальной информации Apple. Поэтому относиться к ней стоит ровно так же, как к любому раннему рендеру.

Отдельно продавец оговаривает, что положение камер на обоих экранах может не совпасть с реальным устройством. Так что узнать по этому макету, где именно окажутся глазки камер у настоящего складного iPhone, не выйдет: перед нами лишь приблизительная реконструкция.

Если хочется увидеть финальный дизайн складного iPhone Ultra, ориентируйтесь лучше на свежие рендеры, а не на пластиковую болванку с барахолки.

Кстати, складной iPhone в утечках называют по-разному: встречаются и iPhone Fold, и iPhone Ultra. Хотите узнать про камеры и экраны складного iPhone больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все свежие слухи по полочкам.

Для чего используют макеты новых iPhone

Продавец прямо говорит, для кого всё это придумано: чтобы представить размеры будущего устройства и просто подержать примерную форму в руках. Никакой другой пользы у пустого корпуса попросту нет, и это важно понимать ещё до оплаты.

На деле такой макет может быть интересен нескольким группам:

коллекционерам и фанатам Apple , которым любопытно ощутить габариты складного iPhone заранее

, которым любопытно ощутить габариты складного iPhone заранее блогерам и обзорщикам — как наглядный реквизит для съёмки видео и фото

мастерским и продавцам аксессуаров, которым нужен ориентир по размерам корпуса Отличный вариант для розыгрыша. Возьмите себе такой смартфон и сломайте на публике: дескать, Apple сделала очередную фигню, и сейчас я разнесу ее прямо у вас на глазах. Вот народ обалдеет

Всем остальным от такой покупки толку мало: это не телефон, не рабочий прототип и уж точно не способ заполучить iPhone Fold раньше других. Если ищете на AliExpress что-то по-настоящему полезное, гляньте лучше подборку 10 товаров с AliExpress для зарядки техники, там хотя бы есть практический смысл.

Как не перепутать макет iPhone Ultra с настоящим смартфоном

Главный риск здесь — спутать макет с настоящим устройством. На маркетплейсах такие болванки иногда всплывают в поиске рядом с реальными аксессуарами, и невнимательный покупатель легко решит, что заказывает рабочий смартфон, а не пустышку. Поэтому читайте описание до конца, а не только заголовок карточки. Ну и помните, что не может быть настоящего айфона в 20 раз дешевле оригинала. Все-таки 5 тысяч цена либо за отвратительную подделку, либо за вот такой макет.

Вот что стоит держать в голове перед заказом:

устройство не включается — это пластик, а не электроника

— это пластик, а не электроника точность формы не гарантирована, ведь официального iPhone Fold ещё нет

расположение камер и экранов может отличаться от финальной версии

это не предзаказ и не возможность получить новинку раньше всех

Запутались в карточках и не уверены, что перед вами — макет или рабочий гаджет? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут. И помните: любые ранние данные — это слухи. Даже у официальных гаджетов хватает скрытых нюансов: например, мало кто знает, что Apple продает iPhone, iPad и Mac с особенностями, о которых сама не распространяется.

Что появление макетов говорит о складном iPhone

Если коротко, то как новость про ранний доступ к складному iPhone — нет, это всего лишь пластиковый муляж по мотивам слухов. А вот как сигнал того, что складной iPhone приближается, — вполне: появление подобных макетов обычно говорит, что утечки о форме корпуса уже устоялись и расходятся по продавцам.

Покупать болванку есть смысл только в одном случае: если вы коллекционер, обзорщик или просто хотите пощупать примерные габариты будущего смартфона. Всем, кто ждёт реальный складной iPhone, разумнее дождаться официальной презентации Apple, а не платить за пустой корпус с неточными данными, которые завтра могут оказаться мимо.