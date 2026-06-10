Roblox разблокировали в России — играем без VPN, но с новыми правилами

Это свершилось: Roblox снова заработал в России, причём без всяких обходных схем. Платформа открывается напрямую, без VPN, и дети по всей стране уже массово бросились проверять любимую игру. Ещё вчера речь шла лишь о просьбе ведомств снять блокировку — об этом мы писали в материале о том, как РКН и Минцифры просили вернуть Roblox, — а сегодня всё случилось по-настоящему. Рассказываю, что именно изменилось и почему радоваться стоит с одной оговоркой.



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Правда ли, что Roblox разблокировали в России

Разблокировка Roblox стала результатом договорённостей платформы с российскими ведомствами. Компания предоставила Минцифры и Роскомнадзору гарантии, что будет соблюдать законодательство страны, и регуляторы дали зелёный свет. Это редкий случай, когда иностранный сервис пошёл на реальные уступки, а не отделался формальными обещаниями. В Минцифры подтвердили официально:

Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России.

Главное изменение под капотом — новая возрастная сортировка. Платформа разделила аудиторию на два формата: Roblox Kids для младших и Roblox Select для тех, кто постарше. Теперь контент подбирается под возраст профиля, а не валится на всех без разбора — именно отсутствие такой системы и стало в своё время поводом для блокировки. Свежие новости из мира технологий мы оперативно публикуем в нашем Telegram-канале — подписывайтесь, чтобы быть в курсе.

Почему в Roblox пропал общий чат

А вот и та самая оговорка. Пользователи, которые уже зашли в игру, заметили, что в Roblox пропал общий чат. Вместо привычного общения отображается системное уведомление: просматривать можно только служебные сообщения, а чат в регионе недоступен.

Это не баг, а часть договорённостей: текстовое и голосовое общение для россиян отключили ещё в период блокировки, и пока оно так и остаётся закрытым. Для родителей это, скорее, плюс — меньше рисков, что ребёнок столкнётся с нежелательными собеседниками. Все наши материалы мы дублируем и в канале в MAX — заглядывайте, если Telegram работает с перебоями.

За что Roblox блокировали в России

Напомним предысторию. Доступ к платформе закрыли 3 декабря 2025 года из-за контента, который в РКН сочли опасным для детей. Почти полгода переговоры стояли на месте: ещё зимой регулятор прямо заявлял, что разблокировка Roblox затягивается, поскольку система проверки возраста толком не работала.

Разработчики Roblox перестроили методы защиты — ввели обязательную проверку возраста по всему миру и согласовали с Россией механизм разделения аудитории. По собственным данным платформы, в неё заходит около двух миллионов россиян, так что аудитория у возвращения огромная. Обсудить новость и поделиться впечатлениями можно в нашем чате в Telegram — там всегда живо.

Как зайти в Roblox на iPhone

Теперь самое практичное. Раз блокировку сняли официально, Roblox снова работает на iPhone без ухищрений — VPN больше не нужен, а приложение запускается штатно. Если игра не заходила раньше, просто обновите её или установите заново из App Store.

Важный момент для родителей: лезть в игру через подмену геолокации не стоит и сейчас — Roblox раздаёт за это баны и может отобрать аккаунт со всем прогрессом. Благо теперь в этом нет смысла: платформа открыта легально. А чтобы ребёнок играл спокойно и в рамках своего возраста, настройте на iPhone «Экранное время» и возрастные лимиты в App Store. Обсудить тонкости родительского контроля можно и в нашем чате в MAX.

Итог простой: спустя полгода простоя Roblox в России работает без VPN, снова доступен всем и каждому. Да, общего чата пока нет, а контент теперь сортируется по возрасту, но сама игра вернулась — а это главное, чего ждали миллионы пользователей.