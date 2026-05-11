Apple допилит дизайн Liquid Glass в macOS 27: что изменится в новой ОС для компьютеров в Mac

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple собирается доработать дизайн macOS 27, чтобы исправить недочёты macOS 26 Tahoe. Ранее мы уже рассказывали про дату выхода и функции macOS 27, а теперь появились подробности о визуальных правках. В том же выпуске главный инсайдер Apple упоминет о новой функции Safari с автоматической группировкой вкладок и о состоянии дел с Vision Pro и visionOS.



Что изменится в дизайне macOS 27

Гурман пишет, что Apple планирует внести правки в дизайн macOS 27 уже в этом году, чтобы убрать ряд особенностей, которые проявились в macOS 26 Tahoe. Конкретный список изменений, к сожалению, не приводится. К счастью, ждать презентации свежей операционной системы уже недолго. Меньше чем через месяц Apple покажет ее со всеми изменениями на WWDC 26.

Важно понимать контекст: macOS 26 Tahoe — это первая версия системы с новым языком оформления Liquid Glass, который Apple показала на WWDC 2025. Подробнее о том, как изменились iOS 26, macOS 26 и остальные системы с этим дизайном, мы писали отдельно. Логично, что после года реальной эксплуатации часть решений приходится корректировать. Если вам интересно, какие Mac обновятся на новую ОС, читайте наш отдельный разбор.

Какие проблемы интерфейса macOS Tahoe может исправить Apple

Гурман прямо называет это «quirks» — то есть странности и шероховатости интерфейса, а не серьёзные баги. Речь про дизайн, а не про стабильность системы. Сам факт, что Apple возвращается к правкам через год, говорит о том, что Liquid Glass оказался не везде удачным с точки зрения повседневного использования.

Это не первый раз, когда крупный визуальный апдейт macOS требует подкручивания в следующей версии — похожая история была с прозрачностью в OS X Yosemite и с переработкой Big Sur. Сценарий «выкатили — собрали обратную связь — поправили» для Apple привычный.

Автоматическая группировка вкладок в Safari

Второй пункт из рассылки — Apple тестирует автоматическую группировку вкладок в Safari. Подробностей о том, как именно работает алгоритм и в какую систему функция попадёт первой, нет.

Если коротко о пользе для обычного пользователя: вкладки в Safari у многих копятся десятками, и ручная сортировка по группам — занятие на любителя. Автоматическая группировка теоретически должна сама раскладывать вкладки по темам — например, отдельно работа, отдельно покупки, отдельно поездка. Но оценивать функцию имеет смысл только после показа на WWDC и тестов в бете — пока это короткий тизер, а не готовая фича.

Дата выхода macOS 27

Apple традиционно показывает новые версии своих систем на WWDC в июне. Прошлогодний намёк на масштабный визуальный апдейт был зашит ещё в логотипе WWDC 2025. В 2026 году логично ожидать, что macOS 27 представят на WWDC 26 — рассылка Power On в том числе посвящена подготовке к этой конференции. Мы уже собрали всё, что известно про macOS 27 за несколько месяцев до презентации.

Ключевая практическая мысль: правки дизайна — это эволюция, а не новая революция. Если вы уже привыкли к Tahoe, переход на macOS 27 не должен потребовать перестройки привычек. Скорее наоборот, вы порадуетесь мелким доработкам и заметите приятное изменение во внешнем виде свежей операционки.

Если вы пользуетесь Mac на macOS 26 Tahoe и вас раздражают какие-то моменты в интерфейсе — есть шанс, что в macOS 27 их поправят. Обновляться сейчас или менять что-то в своих привычках смысла нет: до релиза ещё минимум несколько месяцев, а конкретные изменения официально не раскрыты.

Тем, кто на macOS не переходил на Tahoe из-за визуальных шероховатостей, новость даёт повод подождать осени и оценить уже исправленную версию. Также напомним, что Apple прекращает поддержку Mac на Intel, так что владельцам старых компьютеров стоит учитывать это при планировании. Всем остальным — это пока сигнал на будущее, а не повод что-то делать прямо сейчас.