macOS 27: дата выхода, новые функции и список поддерживаемых Mac

До WWDC остаётся чуть больше месяца, и про macOS 27 уже появляются первые предметные слухи. Apple готовит релиз без громкого редизайна, зато с упором на оптимизацию, обновлённую Siri и расчистку старого софта и железа. Если вы уже задумываетесь, какие Mac обновятся на новую ОС, ниже — всё, что реально важно владельцу Mac и стоит ли вообще ждать апдейт.



Что нового появится в macOS 27 кроме дизайна

После macOS Tahoe, который был большим визуальным апдейтом, новая версия выглядит куда скромнее. Внутри Apple, по слухам, действует принцип «сначала то, что под капотом»: приоритет отдают оптимизации и автономности — в духе Mac OS X Snow Leopard. Естественно, что пока что это слухи и «отголоски», а не подтверждённой информацией.

Для пользователя это означает простое: ждать визуальной революции не стоит. Возможны лишь небольшие правки в оформлении Liquid Glass, не более того. Если Apple действительно сосредоточится на скорости и батарее, такой релиз может стать редким случаем выгодного обновления.

Как изменится Siri в macOS 27

Самое заметное изменение, по данным источника, ждёт именно Siri. Apple готовит отдельное приложение Siri вместо привычного плавающего окна — с историей переписки и логикой ответа, как у ChatGPT и Google Gemini.

Вместе с этим обещают наконец доехавшую глубокую персонализацию из анонсов WWDC 2024: Siri должна уметь искать данные в Почте и Сообщениях — например, находить детали о ближайшем рейсе или брони ресторана. Тим Кук на недавнем звонке с инвесторами говорил, что Apple рассчитывает выпустить эту более персональную версию Siri уже в этом году. Стоит держать в голове, что часть этих функций уже переносили — относиться к срокам имеет смысл осторожно.

Новые функции Apple Intelligence в Фото на Mac

Apple Intelligence в macOS 27, по слухам, получит отдельный раздел «Apple Intelligence Tools» внутри Фото. Это попытка собрать инструменты ИИ-обработки в одном месте, а не размазывать их по меню.

По предварительным утечкам, набор будет такой:

Расширение — достраивает изображение за пределами кадра, расширяя композицию.

— достраивает изображение за пределами кадра, расширяя композицию. Улучшение — автоматически правит свет и цвет.

— автоматически правит свет и цвет. Изменение перспективы — меняет перспективу уже снятого кадра, в том числе для пространственных фото под Vision Pro.

— меняет перспективу уже снятого кадра, в том числе для пространственных фото под Vision Pro. Текущий инструмент удаления объектов остаётся и, как ожидается, тоже будет доработан.

Для обычного пользователя это означает, что базовая обработка снимков уходит в Фото — без отдельных редакторов. Насколько это окажется удобнее условного Pixelmator или Lightroom, можно будет судить только после релиза.

Что известно про сенсорный MacBook из macOS 27

Ещё одна интересная деталь — следы интерфейса, оптимизированного под палец. По данным источника, в системе появляются признаки подготовки к сенсорному MacBook где-то к началу 2027 года. Описывают это так: при касании элементы строки меню увеличиваются, а вокруг пальца появляются контекстные меню, чтобы было удобнее попадать.

Важный нюанс: эти возможности, скорее всего, будут спрятаны в macOS 27 и активируются только когда выйдет соответствующее железо. То есть владельцам нынешних Mac от этого пункта на практике не достанется ничего — это задел на будущее.

Почему macOS 27 не выйдет на Mac с Intel

За прогресс придётся заплатить совместимостью. macOS Tahoe был последней версией для Mac на Intel, а macOS 27 окончательно переходит на Apple Silicon: поддерживаться будут только чипы M1 и новее. Обновления безопасности для старых машин какое-то время ещё будут выходить, но это уже не полноценный апдейт.

Если у вас до сих пор Mac на Intel, ничего срочного не происходит — Tahoe продолжит работать. Но это последняя крупная версия macOS, которую такая машина увидит, и планировать апгрейд на Apple Silicon стоит уже сейчас.

Вторая жертва — старый сетевой протокол. macOS 27, по слухам, окончательно похоронит поддержку AFP, что напрямую ударит по старым AirPort Time Capsule. Для сетевых бэкапов придётся переходить на SMBv2 или v3. Если вы до сих пор делаете Time Machine на Time Capsule, есть смысл заранее присмотреть внешний SSD или NAS с SMB — это надёжнее и быстрее.

Какие Mac обновятся на macOS 27

Если слухи подтвердятся, список совместимых машин выглядит так:

MacBook Air и MacBook Pro на M1 и новее.

Mac mini на M1 и новее.

iMac на M1 и новее.

Mac Studio и Mac Pro на Apple Silicon.

Владельцам базовых MacBook Air на M1 стоит готовиться к тому, что это, возможно, один из последних крупных апдейтов для их машины — точные сроки прекращения поддержки Apple официально не комментирует.

Когда выйдет macOS 27

Apple представит macOS 27 8 июня на WWDC 2026, ориентировочно в июле появится первая публичная бета-версия, а для всех пользователей она станет доступна в сентябре. Если всё, что обещают слухи, окажется правдой, macOS 27 — это релиз ради скорости, батареи и более внятной Siri, а не ради новых эффектов. Такой апдейт интересен прежде всего тем, кто сидит на Apple Silicon и хочет выжать из Mac больше без нового железа.

Пропустить релиз спокойно можно владельцам Mac на Intel (выбора особо и нет), а также тем, кто принципиально дожидается пары крупных багфиксов после сентябрьской премьеры. Остальным имеет смысл хотя бы посмотреть бета-обзоры летом — особенно если ваш сценарий завязан на Time Machine через AFP или старый сетевой бэкап: к выходу финальной версии лучше переехать на современный протокол заранее.