Неправильное время на компьютере Mac: причины и пошаговое исправление

Кирилл Пироженко

Стоило обновить macOS до свежей версии, как мой коллега тут же поймал неожиданную проблему со временем. Утром он открыл MacBook и решил, что всё ещё спит: в строке меню стояло время на пять часов вперёд — как будто он не в Москве, а где-то под Шанхаем. Ноутбук всю ночь работал, и к утру календарь, почта и напоминания съехали на несколько часов. Откуда взялся китайский часовой пояс и как вернуть нормальное время? Давайте разберёмся.

Вот так легко Mac может убежать на несколько часов в будущее или в прошлое. Фото.

Вот так легко Mac может убежать на несколько часов в будущее или в прошлое

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Почему Mac показывает время другого города

Всё дело в функции автоматического определения часового пояса. По умолчанию macOS не спрашивает вас, где вы находитесь, а вычисляет это сама. Для этого она использует «Службы геолокации» — тот же механизм, что и Карты.

В ноутбуке нет GPS-модуля, как в iPhone. Поэтому Mac определяет местоположение иначе: сканирует Wi-Fi-сети вокруг и сверяет их с базой Apple. Если рядом знакомые точки доступа, система понимает, что вы дома в Москве, и ставит UTC+3. Работает это обычно незаметно и точно.

Почему Mac показывает время другого города. Вот так легко можно оказаться в Китае вместо Москвы. Фото.

Вот так легко можно оказаться в Китае вместо Москвы

Проблемы начинаются, когда точную геопозицию определить не удалось. Ночью ноутбук уходит в сон, Wi-Fi-модуль ведёт себя иначе, соседние сети пропадают из видимости. Когда утром вы разблокируете Mac с помощью Apple Watch, он выходит из сна и заново пытается понять, где находится. Если чистого ответа от Wi-Fi-позиционирования нет, система ставит пояс почти наугад — и тот уезжает на другой край карты. Чаще всего это Купертино или, как у моего коллеги, азиатский пояс с разницей в пять часов.

Что влияет на автоматическое определение времени в macOS

Назвать одну-единственную причину тут сложно — обычно это стечение обстоятельств. Вот что чаще всего приводит к смене пояса.

  • Самое частое — сбой Wi-Fi-позиционирования. После выхода из сна Mac не успевает заново просканировать сети или временно теряет связь с базой Apple. Без свежих данных система ставит пояс по устаревшему кешу или резервным сигналам.
  • Второе — системный глюк после сна. Это известное поведение macOS: при долгой работе ночью или после обновления пояс иногда сбрасывается сам по себе, без всякой видимой причины. Помогает обычная перезагрузка.
  • Третье — ошибка в базе геолокации. Один и тот же набор Wi-Fi-сетей Apple изредка определяет неверно, и система получает координаты совсем другой страны.
  • И только четвёртое в этом списке — VPN. Если в момент определения местоположения система опиралась на сетевой адрес, а не на Wi-Fi, она могла взять координаты VPN-сервера вместо реальных. Это лишь одна из возможных причин, а не главная: сам по себе VPN время не ломает, он просто иногда добавляется к общей путанице.

Хотите первыми разбираться в подобных тонкостях macOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как изменить часовой пояс на Mac вручную

Самое надёжное решение — забрать у Mac право самому выбирать часовой пояс и выставить нужный вам вручную. Тогда ни сбой геолокации, ни VPN на время уже не повлияют.

  1. Откройте меню Apple в левом верхнем углу и перейдите в «Системные настройки».
  2. В боковом меню выберите раздел «Основные», затем пункт «Дата и время».
    3. Как изменить часовой пояс на Mac вручную. В настройках выберите этот пункт. Фото.

    В настройках выберите этот пункт

  3. Отключите переключатель «Устанавливать часовой пояс автоматически с помощью геопозиции».
  4. В поле «Ближайший город» начните вводить «Москва» и выберите её из подсказки. Часовой пояс сменится на UTC+3.
    5. Как изменить часовой пояс на Mac вручную. Отключите тумблер и начните вводить ваш город. Фото.

    Отключите тумблер и начните вводить ваш город

  5. Проверьте время в строке меню — оно должно стать корректным сразу же.

Если вы хотите оставить автоопределение включённым, но прямо сейчас вернуть нормальное время, есть второй путь — заставить систему пересчитать пояс заново.

  1. Убедитесь, что Wi-Fi включён — без него геолокация на Mac не работает.
  2. Откройте «Системные настройки», далее «Основные» и «Дата и время».
  3. Выключите и снова включите переключатель автоматического определения пояса.
  4. Подождите несколько секунд: система заново просканирует сети и вернёт Москву.
  5. Если время не поправилось, перезагрузите Mac — это снимает большинство глюков после сна.

Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

Что проверить, чтобы время на Mac больше не сбивалось

Чтобы утренний сюрприз не повторялся, достаточно один раз правильно настроить службы геолокации и не оставлять системе лазеек для ошибки.

  1. Перейдите в «Системные настройки», затем «Конфиденциальность и безопасность» и «Службы геолокации».
  2. Убедитесь, что сами «Службы геолокации» включены.
  3. Прокрутите список до конца и нажмите «Подробнее» напротив пункта «Системные службы».
    4. Что проверить, чтобы время на Mac больше не сбивалось. Активируйте этот тумблер. Фото.

    Активируйте этот тумблер

  4. Проверьте, что включён пункт «Установка часового пояса».
  5. Если хотите полностью застраховаться, оставьте часовой пояс заданным вручную — так Mac вообще перестанет зависеть от внешних сигналов.

Ручной выбор часового пояса позволит вам забыть о проблеме. Утро больше не начнется с китайского времени, а встречи и будильники будут стоять там, где им положено. А чтобы Mac радовал не только точным временем, загляните в виджеты Live Activities на Mac — это отдельное маленькое удовольствие.

MacOSКомпьютеры AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: MacOS
macOS Emerald или macOS Big Bear — как Apple назовет macOS 27. Фото.
macOS Emerald или macOS Big Bear — как Apple назовет macOS 27
Как разблокировать Mac с помощью часов Apple Watch. Фото.
Как разблокировать Mac с помощью часов Apple Watch
Что я делаю, когда мой MacBook начинает тормозить: 4 простых совета, как ускорить Mac. Фото.
Что я делаю, когда мой MacBook начинает тормозить: 4 простых совета, как ускорить Mac