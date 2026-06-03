Неправильное время на компьютере Mac: причины и пошаговое исправление

Стоило обновить macOS до свежей версии, как мой коллега тут же поймал неожиданную проблему со временем. Утром он открыл MacBook и решил, что всё ещё спит: в строке меню стояло время на пять часов вперёд — как будто он не в Москве, а где-то под Шанхаем. Ноутбук всю ночь работал, и к утру календарь, почта и напоминания съехали на несколько часов. Откуда взялся китайский часовой пояс и как вернуть нормальное время? Давайте разберёмся.



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Почему Mac показывает время другого города

Всё дело в функции автоматического определения часового пояса. По умолчанию macOS не спрашивает вас, где вы находитесь, а вычисляет это сама. Для этого она использует «Службы геолокации» — тот же механизм, что и Карты.

В ноутбуке нет GPS-модуля, как в iPhone. Поэтому Mac определяет местоположение иначе: сканирует Wi-Fi-сети вокруг и сверяет их с базой Apple. Если рядом знакомые точки доступа, система понимает, что вы дома в Москве, и ставит UTC+3. Работает это обычно незаметно и точно.

Проблемы начинаются, когда точную геопозицию определить не удалось. Ночью ноутбук уходит в сон, Wi-Fi-модуль ведёт себя иначе, соседние сети пропадают из видимости. Когда утром вы разблокируете Mac с помощью Apple Watch, он выходит из сна и заново пытается понять, где находится. Если чистого ответа от Wi-Fi-позиционирования нет, система ставит пояс почти наугад — и тот уезжает на другой край карты. Чаще всего это Купертино или, как у моего коллеги, азиатский пояс с разницей в пять часов.

Что влияет на автоматическое определение времени в macOS

Назвать одну-единственную причину тут сложно — обычно это стечение обстоятельств. Вот что чаще всего приводит к смене пояса.

Самое частое — сбой Wi-Fi-позиционирования . После выхода из сна Mac не успевает заново просканировать сети или временно теряет связь с базой Apple. Без свежих данных система ставит пояс по устаревшему кешу или резервным сигналам.

. После выхода из сна Mac не успевает заново просканировать сети или временно теряет связь с базой Apple. Без свежих данных система ставит пояс по устаревшему кешу или резервным сигналам. Второе — системный глюк после сна . Это известное поведение macOS: при долгой работе ночью или после обновления пояс иногда сбрасывается сам по себе, без всякой видимой причины. Помогает обычная перезагрузка.

. Это известное поведение macOS: при долгой работе ночью или после обновления пояс иногда сбрасывается сам по себе, без всякой видимой причины. Помогает обычная перезагрузка. Третье — ошибка в базе геолокации . Один и тот же набор Wi-Fi-сетей Apple изредка определяет неверно, и система получает координаты совсем другой страны.

. Один и тот же набор Wi-Fi-сетей Apple изредка определяет неверно, и система получает координаты совсем другой страны. И только четвёртое в этом списке — VPN. Если в момент определения местоположения система опиралась на сетевой адрес, а не на Wi-Fi, она могла взять координаты VPN-сервера вместо реальных. Это лишь одна из возможных причин, а не главная: сам по себе VPN время не ломает, он просто иногда добавляется к общей путанице.

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Как изменить часовой пояс на Mac вручную

Самое надёжное решение — забрать у Mac право самому выбирать часовой пояс и выставить нужный вам вручную. Тогда ни сбой геолокации, ни VPN на время уже не повлияют.

Откройте меню Apple в левом верхнем углу и перейдите в «Системные настройки». В боковом меню выберите раздел «Основные», затем пункт «Дата и время». Отключите переключатель «Устанавливать часовой пояс автоматически с помощью геопозиции». В поле «Ближайший город» начните вводить «Москва» и выберите её из подсказки. Часовой пояс сменится на UTC+3. Проверьте время в строке меню — оно должно стать корректным сразу же.

Если вы хотите оставить автоопределение включённым, но прямо сейчас вернуть нормальное время, есть второй путь — заставить систему пересчитать пояс заново.

Убедитесь, что Wi-Fi включён — без него геолокация на Mac не работает. Откройте «Системные настройки», далее «Основные» и «Дата и время». Выключите и снова включите переключатель автоматического определения пояса. Подождите несколько секунд: система заново просканирует сети и вернёт Москву. Если время не поправилось, перезагрузите Mac — это снимает большинство глюков после сна.

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Что проверить, чтобы время на Mac больше не сбивалось

Чтобы утренний сюрприз не повторялся, достаточно один раз правильно настроить службы геолокации и не оставлять системе лазеек для ошибки.

Перейдите в «Системные настройки», затем «Конфиденциальность и безопасность» и «Службы геолокации». Убедитесь, что сами «Службы геолокации» включены. Прокрутите список до конца и нажмите «Подробнее» напротив пункта «Системные службы». Проверьте, что включён пункт «Установка часового пояса». Если хотите полностью застраховаться, оставьте часовой пояс заданным вручную — так Mac вообще перестанет зависеть от внешних сигналов.

Ручной выбор часового пояса позволит вам забыть о проблеме. Утро больше не начнется с китайского времени, а встречи и будильники будут стоять там, где им положено. А чтобы Mac радовал не только точным временем, загляните в виджеты Live Activities на Mac — это отдельное маленькое удовольствие.