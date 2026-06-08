Apple снова сэкономила на памяти? Что не так с SSD в MacBook Neo

MacBook Neo — это не машина для тяжёлых задач, и многие её ограничения логичны для такого класса. И если для школьника MacBook Neo подойдёт идеально, то в более серьёзных задачах могут проявиться проблемы. Но один момент удивляет даже на фоне скромных ожиданий: скорость встроенного накопителя. Дело не в объёме (256 ГБ в базовой версии), а именно в том, как быстро этот SSD читает и записывает данные.



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SSD MacBook Neo 256 ГБ: реальные показатели скорости

Накопитель MacBook Neo выдаёт около 1,7 ГБ/с на чтение. Это быстрее, чем у многих внешних SSD, но заметно медленнее того, что Apple ставит в большинство свежих Mac. Для сравнения, MacBook Air на чипе M5 держит около 6 ГБ/с — разница более чем в три раза.

Интересно, что Neo вышел в 2026 году, но столь же медленный SSD у Apple встречался последний раз в MacBook Air на M2 (2022). И причина у этого совпадения ровно одна — она кроется в том, как у Apple вообще устроено хранилище. Тем обиднее это для базовой версии: на фоне того, что цена MacBook Neo в России опустилась почти до уровня США, за свои деньги хочется и нормальной скорости.

Отличие SSD в MacBook от обычного накопителя

Чтобы понять, откуда берётся ограничение, полезно вспомнить, как работает накопитель в обычном ПК. Там стоит отдельная планка-SSD со своим «мозгом» — контроллером. Контроллер связан с процессором по линиям PCI-Express (это скоростной канал внутри компьютера, по которому идут данные) и управляет сразу несколькими микросхемами памяти параллельно.

В 2026 году типичный ноутбучный SSD использует четыре линии PCI-Express 4.0, и этого хватает на скорость чуть меньше 8 ГБ/с. Топовые модели переходят на PCI-Express 5.0 и удваивают пропускную способность. То есть отдельный контроллер с несколькими чипами памяти спокойно упирается в максимум интерфейса на чтение.

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Как количество NAND-чипов влияет на скорость накопителя

У Apple всё иначе. Начиная с компьютеров на Apple Silicon (а также Mac на процессорах Intel с чипом T2), отдельного контроллера для SSD нет — он встроен прямо в основной чип. Сама же память подключается к чипу по линиям PCI-Express.

Ключевой нюанс: в чипах от M1 до M4 (и в чипах серии A) на каждую микросхему памяти приходится одна линия PCI-Express 4.0. Это около 2 ГБ/с теоретического потолка на чип, на практике чуть меньше. А дальше работает простая арифметика: чем больше микросхем памяти, тем выше итоговая скорость, потому что они работают параллельно.

Именно поэтому Neo медленный. В MacBook Neo стоит всего одна микросхема памяти, тогда как в MacBook Pro их две или четыре. Один чип — один канал — отсюда и потолок около 1,7 ГБ/с. У старого MacBook Air M2 базовой версии была ровно та же проблема: один чип вместо двух.

Как скорость накопителя влияет на работу MacBook Neo

Для повседневных задач разница между 1,7 и 6 ГБ/с почти незаметна: браузер, почта, заметки, музыка, видео из стриминга — всё это не упирается в скорость накопителя. Болевые точки начинаются там, где идёт работа с большими файлами:

копирование тяжёлых архивов, фото- и видеоматериалов

работа с проектами в монтаже и обработке фото

ситуации, когда память переполнена и система активно использует накопитель вместо оперативной

Последний пункт особенно важен для базовой версии: при нехватке оперативной памяти медленный SSD ощущается сильнее, потому что система постоянно обращается к диску. На фоне 256 ГБ объёма это вдвойне неприятно — место заканчивается быстро. Столкнулись с тормозами на своём Mac и не знаете, в чём дело? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — поможем разобраться.

Как новый процессор может ускорить накопитель MacBook Neo

Хорошая новость в том, что проблема лечится сменой поколения чипа. В новых чипах M5 интерфейс памяти меняется, и микросхемы там уже другие — это говорит о том, что подход к подключению накопителя у Apple не застыл на месте.

Если будущий MacBook Neo получит более новый чип уровня A19 Pro с обновлённым интерфейсом памяти, даже одна микросхема сможет работать быстрее, и потолок в 1,7 ГБ/с перестанет быть приговором для базовой модели. Это предположение, основанное на том, как менялась архитектура у Apple, а не подтверждённая характеристика.

Стоит ли переплачивать за MacBook Air вместо MacBook Neo

Если вы берёте Neo под лёгкие задачи — учёба, документы, веб, видео — медленный SSD вряд ли испортит впечатление. Скорость накопителя становится проблемой только при работе с большими файлами и в условиях нехватки памяти, а это не основной сценарий для такой машины.

А вот тем, кто регулярно гоняет тяжёлые проекты или копирует большие объёмы данных, разумнее смотреть в сторону MacBook Air или Pro с двумя и более микросхемами памяти — там скорость накопителя выше в разы. Если сомневаетесь между моделями, почитайте, как я сравнил MacBook Neo и MacBook Pro в реальной работе. И если скорость для вас критична, возможно, стоит дождаться следующего поколения Neo: смена чипа — самый реалистичный способ, которым Apple может подтянуть здесь скорость.