Как скачать и установить MAX на телефон и компьютер бесплатно — пошаговая инструкция

MAX — российский мессенджер от VK, через который можно не только переписываться и звонить, но и заходить на Госуслуги, подтверждать возраст по цифровому ID и подписывать электронные документы. Установить MAX можно бесплатно на iPhone, Android и компьютер, а если не хочется ставить клиент — работает веб-версия. Если раньше у вас возникали проблемы с загрузкой, мы уже рассказывали, что делать, если MAX нет в App Store. Ниже — короткая и понятная инструкция для всех платформ.



Где скачать MAX бесплатно

MAX распространяется через официальные каналы, и переплачивать или искать обходные сайты не нужно. Приложение доступно на официальном сайте, в RuStore, App Store, Google Play и других магазинах приложений. Поддерживаются смартфоны на Android и iPhone, а также компьютеры с Windows, macOS и Linux.

Важный момент по совместимости: на iPhone приложение работает с iOS 15 и новее. Если у вас совсем старый айфон, который дальше iOS 14 не обновляется, поставить мессенджер не получится — в этом случае остаётся веб-версия на компьютере.

Установить MAX на iPhone через App Store

На iPhone всё стандартно — установка идёт через App Store, никаких обходных путей не требуется.

Откройте App Store на iPhone. Введите в поиске МАКС или перейдите по этой ссылке. Нажмите «Загрузить» и дождитесь окончания загрузки.

После установки мессенджер можно сразу запустить и настроить. Обновляется MAX тоже через App Store — отдельно следить за версиями не нужно, всё прилетает вместе с другими приложениями. Кстати, если понадобится обновить приложение MAX на айфоне, у нас есть отдельная пошаговая инструкция.

MAX на Android: установка из магазина или через APK

На Android есть два пути. Первый — обычная установка из магазина приложений, и это самый простой вариант. Откройте Google Play, RuStore или AppGallery, найдите MAX через поиск, нажмите «Установить» и откройте приложение.

Второй способ — установка через APK-файл с официального сайта. Он пригодится, если магазина приложений нет или MAX по какой-то причине в нём не находится.

Скачайте APK с официального сайта мессенджера. Найдите файл в загрузках и нажмите на него. Разрешите смартфону установку приложений из неизвестных источников — после этого начнётся инсталляция.

APK стоит скачивать только с официального сайта MAX — файлы со сторонних форумов и агрегаторов могут оказаться чем угодно, вплоть до подменённой версии с вредоносным кодом.

MAX для компьютера: установка на Windows, Mac и Linux

Для компьютера у MAX есть отдельные клиенты. Логика похожа на установку любой другой программы — ничего необычного.

Зайдите на официальный сайт мессенджера и откройте раздел «Скачать приложение». Выберите операционную систему. Для macOS и Windows есть готовые клиенты, для Linux — инструкция, как добавить приложение в репозиторий, и команды для установки. Скачайте установочный файл для macOS или Windows. Откройте «Загрузки» и запустите исполняемый файл. Следуйте подсказкам установщика: выберите папку для установки, нажмите «Установить» и разрешите MAX вносить изменения на устройстве. После завершения установки запустите мессенджер и войдите по номеру телефона или QR-коду.

Если MAX уже стоит на смартфоне, удобнее войти на компьютере через QR-код — телефон сканирует код с экрана ПК, и аккаунт подтягивается автоматически. Похожая логика, кстати, работает и в других мессенджерах — мы недавно разбирали установку на Windows и macOS для WhatsApp.

Веб-версия MAX — как пользоваться без установки

Если ставить клиент на рабочий ноутбук не хочется или нет прав администратора, у MAX есть веб-версия. Она открывается в браузере и подходит для повседневной переписки. Подробнее о том, что такое МАКС Веб и чем он отличается от приложения, читайте в нашем обзоре.

Но есть важное ограничение: зарегистрироваться через веб-версию нельзя. Создать аккаунт получится только через приложение на смартфоне или клиент на ПК — для подтверждения нужен код из СМС. А вот если аккаунт уже есть, веб-версией можно пользоваться без оговорок.

Как зарегистрироваться в MAX и настроить профиль

После первого запуска мессенджер попросит зарегистрироваться. Процесс простой и занимает пару минут.

Введите номер телефона. Введите код подтверждения из СМС. Заполните профиль — имя, фамилию и аватар. Можно загрузить своё фото или выбрать картинку из предложенных. Перейдите в раздел «Чаты» и начните общение.

Чтобы найти знакомых, есть три варианта: разрешить доступ к контактам на телефоне, отсканировать QR-код собеседника или ввести его номер в строку поиска в разделе «Чаты». Если контакта в MAX ещё нет, ему можно отправить ссылку-приглашение.

Отдельно стоит зайти в настройки приватности. В MAX есть безопасный режим, который скрывает ваш аккаунт из поиска по номеру телефона: добавлять в групповые чаты и звонить смогут только люди из вашего контакт-листа. Полезно, если не хочется, чтобы вас находили посторонние.

Почему MAX не устанавливается и не приходит код

Можно ли пользоваться MAX только на компьютере. Да, ставить приложение на смартфон необязательно — зарегистрироваться можно через клиент на ПК. Но доступ к телефону всё равно понадобится: код подтверждения приходит по СМС.

Что делать, если приложения нет в магазине. На Android выручает APK-файл с официального сайта, на компьютере — клиент с того же сайта или веб-версия. На iPhone альтернативы App Store нет, поэтому если приложение не находится, проверьте регион учётной записи Apple ID. Почему не приходит код подтверждения. Чаще всего дело в операторе или временной задержке СМС — стоит подождать минуту и запросить код повторно. Если у вас включён VPN, его лучше отключить: некоторые российские сервисы при активном VPN ведут себя нестабильно.

MAX имеет смысл ставить, если вы пользуетесь Госуслугами через мессенджер, общаетесь с теми, кто уже перешёл туда, или вам нужны функции суперприложения вроде подписания документов и цифрового ID. С момента ребрендинга мессенджер MAX стал МАКС и получил ряд обновлений.

Для этих сценариев установка на iPhone и компьютер занимает несколько минут и не требует никаких ухищрений. Если же ваше окружение сидит в других мессенджерах и государственные сервисы вы открываете в браузере, спешить с установкой смысла нет — MAX никуда не денется и поставить его всегда можно позже.