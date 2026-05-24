Игра Тока Бока на Айфон: как скачать и играть в России

Если у вас есть ребёнок и смартфон, вы наверняка хотя бы раз слышали про Тока Бока. Эта игра стала настоящим феноменом среди детей по всему миру — более 60 миллионов маленьких игроков уже создают в ней свои истории. Кстати, на неделе стало известно, что в России можно скачать Fortnite на iPhone без смены региона — но как обстоят дела с другими популярными играми? Разбираемся, что такое Toca Boca World, зачем она нужна и как скачать её на iPhone в России.



Что такое Toca Boca World простыми словами

Toca Boca World — это детская песочница-конструктор от шведской студии Toca Boca AB. Раньше у разработчиков было множество отдельных приложений: Toca Life City, Toca Life Hospital, Toca Life Vacation и другие. В какой-то момент все эти миры объединили в одну огромную вселенную — так появилась Toca Boca World.

Суть проста: ребёнок получает открытый мир, в котором может делать всё что угодно. Создавать персонажей, обустраивать дома, посещать магазины, больницы, рестораны и школы. Придумывать истории и разыгрывать сценки. Здесь нет привычных для игр правил — никаких уровней, таймеров и экранов «Game Over». Только воображение и свобода.

В базовой бесплатной версии доступны 8 локаций и 39 персонажей. Этого вполне хватает, чтобы понять, понравится ли игра вашему ребёнку. А в магазине внутри приложения уже более 100 дополнительных локаций, свыше 500 персонажей и столько же питомцев. Каждый месяц разработчики добавляют новый контент, а по пятницам раздают бесплатные подарки — мебель, аксессуары и даже питомцев.

Отдельно хочу отметить безопасность. В Toca Boca World нет сторонней рекламы — вообще никакой. Нет чата или возможности общаться с другими игроками. Приложение соответствует правилам COPPA по защите детских данных. Это та редкая игра, за которую родителям не нужно переживать.

Toca Boca World в App Store: как скачать на iPhone

Приложение официально доступно в App Store, причём в том числе и в российском сегменте магазина. Скачать последнюю версию Тока Бока на iPhone можно бесплатно — весь базовый контент идёт без оплаты.

Откройте App Store на вашем iPhone.

Введите в поиске Toca Boca World или перейдите по этой ссылке.

Нажмите кнопку «Загрузить» и дождитесь установки. Приложение весит около 975 МБ, так что убедитесь, что на устройстве достаточно свободного места, и лучше загружайте его по Wi-Fi.

Минимальные требования — iOS 16.4 и новее. Если у вас iPhone 8 или более новая модель, проблем не будет. Игра также прекрасно работает на iPad и на Mac с чипом Apple Silicon. Отдельно отмечу, что никакого взлома Тока Бока на iPhone нет и не предвидится. По крайней мере пока приложения на смартфоны Apple ставятся только из App Store. Имейте это в виду и не ведитесь на сомнительные предложения.

Важный нюанс для российских пользователей. Само приложение скачивается без ограничений даже с российского Apple ID. Однако с покупкой дополнительных наборов внутри игры могут возникнуть сложности — об этом подробнее расскажу ниже.

Как начать играть в Toca Boca World после установки

Одно из главных преимуществ Toca Boca World — для начала игры не нужна никакая регистрация. Скачали, открыли, играете. Не нужно создавать аккаунт, вводить email или привязывать социальные сети. Это детское приложение, и разработчики сознательно убрали все барьеры.

Ещё один плюс — Toca Boca World прекрасно работает без интернета. Подключение нужно только для загрузки приложения и покупки дополнительных наборов. Сама игра полностью офлайновая, а значит, ребёнок может играть в машине, в самолёте или на даче без Wi-Fi.

Как задонатить в Тока Бока

Приложение распространяется по модели free-to-play. Базовый набор бесплатный, а всё остальное докупается внутри игры. Цены на отдельные паки в международном магазине варьируются от 1 до 14 долларов — в пересчёте на рубли это примерно от 100 до 1 400 рублей в зависимости от курса и региона.

Что можно купить: новые локации вроде торгового центра, ветеринарной клиники или особняка суперзвезды, наборы мебели и декора, пакеты персонажей и питомцев, сезонные бандлы с тематическим контентом.

Покупки разовые — вы платите один раз и получаете набор навсегда. Никаких подписок в самом Toca Boca World нет. Правда, у Toca Boca есть отдельный сервис Toca Boca+ с подпиской, но это другое приложение с доступом к каталогу старых игр студии.

Главная проблема для пользователей из России — оплата через App Store не работает. Российские карты не принимаются, пополнить баланс Apple ID напрямую тоже нельзя. Единственный рабочий способ донатить в Toca Boca World — сменить регион Apple ID на другую страну и привязать к нему иностранную карту или пополнить баланс через подарочные карты App Store нужного региона. Без этого базовый бесплатный контент будет доступен без ограничений, а вот купить дополнительные наборы не получится.

Совет для экономных родителей: следите за еженедельными пятничными подарками в игровой почте. Разработчики периодически устраивают так называемый «ураган подарков», раздавая предметы из предыдущих лет. Так можно набрать приличную коллекцию мебели и аксессуаров совершенно бесплатно.

Toca Boca World для ребёнка: плюсы и минусы

Toca Boca World остаётся одной из лучших детских игр на iPhone. Она получила награду «Приложение года» от Apple в 2021 году и статус «Выбор редакции» в App Store, и за прошедшие годы стала только лучше.

Игра подходит детям от 4 лет и старше, хотя по моим наблюдениям активнее всего в неё играют дети в возрасте 6-10 лет. Для ребёнка это целая вселенная, в которой можно проявить фантазию и придумать сотни историй. Для родителей — безопасное пространство без рекламы и сомнительного контента.

Из минусов — цены на дополнительные наборы кусаются, особенно если ребёнок захочет «всё и сразу». Но базовый бесплатный контент достаточно щедрый, а с учётом регулярных подарков от разработчиков мир Тока Бока расширяется и без вложений. Скачивайте и попробуйте — велика вероятность, что ваш ребёнок будет в полном восторге.