Предзаказ на GTA VI: когда выйдет новая ГТА и сколько будет стоить

Если вы уже пришли в себя от новых цен на iPhone 18 Pro, то пора поговорить о чём-нибудь более приятном. Слухи закончились, Rockstar наконец назвала точное число. То, чего фанаты GTA ждали тринадцать лет, сдвинулось с мёртвой точки, и теперь у нас есть конкретная дата в календаре. Заодно студия показала кое-что, что уже разлетелось по сети. Рассказываем, когда открывается предзаказ, сколько игра будет стоить и чем платить из России.



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Когда откроется предзаказ GTA VI на PlayStation и Xbox

Rockstar сообщила, что предзаказы GTA VI откроются 25 июня в цифровых магазинах и у крупных розничных сетей. То есть купить игру заранее можно будет и в PlayStation Store, и в Microsoft Store, и у ритейлеров, которые торгуют физическими копиями.

Сам релиз остался на прежней дате — 19 ноября 2026 года. Игра выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версии для ПК на старте не будет, её ждут позже, но точных сроков Rockstar не давала. Если вы собирались играть на компьютере, придётся запастись терпением.

Стоит держать в голове, что дату релиза двигали уже не раз. Сначала GTA VI обещали осенью 2025 года, потом сдвинули на 26 мая 2026-го, а затем на нынешнее 19 ноября. На фоне этой истории старт предзаказов выглядит как сигнал, что в этот раз сроки финальные. Под обложкой на официальном сайте Rockstar уже появилась подпись «Pre-order June 25», а саму обложку можно скачать в трёх форматах: альбомном, квадратном и портретном.

Вместе с анонсом студия не показала ни нового геймплея, ни свежего трейлера, только ключевой арт и дату. Если хотите освежить в памяти, что показали во втором трейлере, у нас есть отдельный разбор. Так что ближайшие новости, скорее всего, будут крутиться вокруг цены и изданий, а не вокруг новых кадров.

Цена GTA VI в России и мире: что известно сейчас

Официальную цену Rockstar пока не назвала, и это главная интрига оставшихся дней до предзаказа. Но по слухам и оценкам аналитиков картина вырисовывается невесёлая для кошелька.

Привычный потолок для крупного AAA-проекта сейчас — 70 долларов, это примерно 5500 ₽ по текущему курсу. Но вокруг GTA VI давно ходят разговоры о цене выше. Аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер ещё в прошлом году предсказывал рекордные 100 долларов за игру, или около 8000 ₽. Похожую сумму называл и аналитик Мэттью Болл: по его мнению, GTA VI может стать той точкой, после которой вся индустрия подтянет цены с 70 до 80 долларов.

Подкидывают дров и утечки от магазинов. Швейцарский ритейлер Brack однажды случайно засветил карточку игры с ценой около 9700 ₽ в пересчёте. А магазин Loaded и вовсе показал стандартное издание за £89,99, это примерно 125 долларов. К таким сливам стоит относиться осторожно, потому что часто в них путают базовую версию с дорогими наборами. Но общая логика понятна.

Так что мой прогноз простой: базовое издание уйдёт в район 70-80 долларов (примерно 5500-6300 ₽), а расширенные наборы с бонусами и ранним доступом могут добраться и до 90-100 долларов (около 7000-8000 ₽). Если цифры подтвердятся, GTA VI станет самой дорогой массовой игрой современности. Аргументы у Rockstar есть: бюджет разработки, по оценкам, перевалил за миллиард долларов, а сама студия рассчитывает, что игра всё равно будет продаваться отлично. Take-Two ждёт от релиза около 8 миллиардов долларов выручки за финансовый год.

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Как пополнить PlayStation Store из России в 2026 году

Тут возникает вопрос, который волнует наших читателей сильнее всего: чем платить, если PlayStation Store и Xbox в российском регионе недоступны. Российские карты в зарубежных аккаунтах не работают, и пополнить кошелёк напрямую не выйдет. Спасают карты пополнения PlayStation Store, и купить их можно прямо в Сбере, не выходя из приложения. Схема такая:

Откройте Сбербанк Онлайн. Перейдите во вкладку «Платежи». Откройте раздел «Отдых и развлечения». Выберите пункт «Игры». Найдите Playstation store card нужной страны.

На выбор есть карты для нескольких регионов: ОАЭ, Польша, США, Турция и Франция. Логика выбора простая: карта должна совпадать с регионом вашего аккаунта PlayStation. Если у вас, например, турецкий PSN, берёте турецкую карту, и номинал зачисляется на кошелёк. Дальше оплачиваете предзаказ внутренними средствами магазина, и никакая зарубежная банковская карта для этого уже не нужна.

Это удобный способ как раз для случаев вроде GTA VI, когда нужно успеть к старту предзаказа, а возиться с обходными путями оплаты времени нет. Кстати, по такой же логике можно пополнить Steam через Сбербанк Онлайн, если играете ещё и на ПК. Для Xbox схема отдельная, но если вы на PlayStation, через Сбер всё закрывается в пару минут.

Стоит ли оформлять предзаказ GTA VI

Предзаказ GTA VI — история скорее про то, чтобы гарантированно получить игру в день релиза и, возможно, ухватить бонусы расширенных изданий, а вовсе не про экономию. Скидок на старте у такого тайтла не будет, цена наоборот рискует оказаться рекордной.

Я бы советовал не торопиться в первый же час 25 июня, а дождаться официальных цен и описания того, что входит в каждое издание. Когда станет понятно, чем дорогой набор отличается от базового, решение будет осознанным, а не на эмоциях. Если же вы из тех, кто ждёт GTA VI годами и хочет запустить её ровно 19 ноября, то предзаказ имеет смысл, а карту пополнения для своего региона можно купить в Сбере заранее.

Сомневаетесь, какую карту брать под свой регион, или что-то не получается с оплатой? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Главное помнить: дата релиза уже несколько раз сдвигалась, поэтому пока деньги лежат в кошельке PlayStation Store, а не у Rockstar, вы ничем не рискуете. А вот следить за анонсом цены 25 июня точно стоит, потому что эта цифра задаст планку для всей индустрии на годы вперёд.