Предзаказ на GTA VI: когда выйдет новая ГТА и сколько будет стоить

Кирилл Пироженко

Если вы уже пришли в себя от новых цен на iPhone 18 Pro, то пора поговорить о чём-нибудь более приятном. Слухи закончились, Rockstar наконец назвала точное число. То, чего фанаты GTA ждали тринадцать лет, сдвинулось с мёртвой точки, и теперь у нас есть конкретная дата в календаре. Заодно студия показала кое-что, что уже разлетелось по сети. Рассказываем, когда открывается предзаказ, сколько игра будет стоить и чем платить из России.

Фирменная обложка-комикс тоже подъехала. Фото.

Фирменная обложка-комикс тоже подъехала

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Когда откроется предзаказ GTA VI на PlayStation и Xbox

Rockstar сообщила, что предзаказы GTA VI откроются 25 июня в цифровых магазинах и у крупных розничных сетей. То есть купить игру заранее можно будет и в PlayStation Store, и в Microsoft Store, и у ритейлеров, которые торгуют физическими копиями.

Сам релиз остался на прежней дате — 19 ноября 2026 года. Игра выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версии для ПК на старте не будет, её ждут позже, но точных сроков Rockstar не давала. Если вы собирались играть на компьютере, придётся запастись терпением.

Когда откроется предзаказ GTA VI на PlayStation и Xbox. Дата предзаказа указана на сайте разработчиков. Фото.

Дата предзаказа указана на сайте разработчиков

Стоит держать в голове, что дату релиза двигали уже не раз. Сначала GTA VI обещали осенью 2025 года, потом сдвинули на 26 мая 2026-го, а затем на нынешнее 19 ноября. На фоне этой истории старт предзаказов выглядит как сигнал, что в этот раз сроки финальные. Под обложкой на официальном сайте Rockstar уже появилась подпись «Pre-order June 25», а саму обложку можно скачать в трёх форматах: альбомном, квадратном и портретном.

Вместе с анонсом студия не показала ни нового геймплея, ни свежего трейлера, только ключевой арт и дату. Если хотите освежить в памяти, что показали во втором трейлере, у нас есть отдельный разбор. Так что ближайшие новости, скорее всего, будут крутиться вокруг цены и изданий, а не вокруг новых кадров.

Цена GTA VI в России и мире: что известно сейчас

Официальную цену Rockstar пока не назвала, и это главная интрига оставшихся дней до предзаказа. Но по слухам и оценкам аналитиков картина вырисовывается невесёлая для кошелька.

Привычный потолок для крупного AAA-проекта сейчас — 70 долларов, это примерно 5500 ₽ по текущему курсу. Но вокруг GTA VI давно ходят разговоры о цене выше. Аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер ещё в прошлом году предсказывал рекордные 100 долларов за игру, или около 8000 ₽. Похожую сумму называл и аналитик Мэттью Болл: по его мнению, GTA VI может стать той точкой, после которой вся индустрия подтянет цены с 70 до 80 долларов.

Подкидывают дров и утечки от магазинов. Швейцарский ритейлер Brack однажды случайно засветил карточку игры с ценой около 9700 ₽ в пересчёте. А магазин Loaded и вовсе показал стандартное издание за £89,99, это примерно 125 долларов. К таким сливам стоит относиться осторожно, потому что часто в них путают базовую версию с дорогими наборами. Но общая логика понятна.

Так что мой прогноз простой: базовое издание уйдёт в район 70-80 долларов (примерно 5500-6300 ₽), а расширенные наборы с бонусами и ранним доступом могут добраться и до 90-100 долларов (около 7000-8000 ₽). Если цифры подтвердятся, GTA VI станет самой дорогой массовой игрой современности. Аргументы у Rockstar есть: бюджет разработки, по оценкам, перевалил за миллиард долларов, а сама студия рассчитывает, что игра всё равно будет продаваться отлично. Take-Two ждёт от релиза около 8 миллиардов долларов выручки за финансовый год.

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Как пополнить PlayStation Store из России в 2026 году

Тут возникает вопрос, который волнует наших читателей сильнее всего: чем платить, если PlayStation Store и Xbox в российском регионе недоступны. Российские карты в зарубежных аккаунтах не работают, и пополнить кошелёк напрямую не выйдет. Спасают карты пополнения PlayStation Store, и купить их можно прямо в Сбере, не выходя из приложения. Схема такая:

Как пополнить PlayStation Store из России в 2026 году. Пополнить PSN и не только его можно через Сбер. Фото.

Пополнить PSN и не только его можно через Сбер

  1. Откройте Сбербанк Онлайн.
  2. Перейдите во вкладку «Платежи».
  3. Откройте раздел «Отдых и развлечения».
  4. Выберите пункт «Игры».
  5. Найдите Playstation store card нужной страны.

На выбор есть карты для нескольких регионов: ОАЭ, Польша, США, Турция и Франция. Логика выбора простая: карта должна совпадать с регионом вашего аккаунта PlayStation. Если у вас, например, турецкий PSN, берёте турецкую карту, и номинал зачисляется на кошелёк. Дальше оплачиваете предзаказ внутренними средствами магазина, и никакая зарубежная банковская карта для этого уже не нужна.

Это удобный способ как раз для случаев вроде GTA VI, когда нужно успеть к старту предзаказа, а возиться с обходными путями оплаты времени нет. Кстати, по такой же логике можно пополнить Steam через Сбербанк Онлайн, если играете ещё и на ПК. Для Xbox схема отдельная, но если вы на PlayStation, через Сбер всё закрывается в пару минут.

Стоит ли оформлять предзаказ GTA VI

Предзаказ GTA VI — история скорее про то, чтобы гарантированно получить игру в день релиза и, возможно, ухватить бонусы расширенных изданий, а вовсе не про экономию. Скидок на старте у такого тайтла не будет, цена наоборот рискует оказаться рекордной.

Стоит ли оформлять предзаказ GTA VI. Судя по всему, GTA VI станет одной из самых знаковых игр. Фото.

Судя по всему, GTA VI станет одной из самых знаковых игр

Я бы советовал не торопиться в первый же час 25 июня, а дождаться официальных цен и описания того, что входит в каждое издание. Когда станет понятно, чем дорогой набор отличается от базового, решение будет осознанным, а не на эмоциях. Если же вы из тех, кто ждёт GTA VI годами и хочет запустить её ровно 19 ноября, то предзаказ имеет смысл, а карту пополнения для своего региона можно купить в Сбере заранее.

Сомневаетесь, какую карту брать под свой регион, или что-то не получается с оплатой? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Главное помнить: дата релиза уже несколько раз сдвигалась, поэтому пока деньги лежат в кошельке PlayStation Store, а не у Rockstar, вы ничем не рискуете. А вот следить за анонсом цены 25 июня точно стоит, потому что эта цифра задаст планку для всей индустрии на годы вперёд.

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